Jak dlouho bude ještě Fiala držet Blažka? Vypadá, že je na něm značně závislý

Popíjet pět hodin s mužem, který je bezpečnostními experty a zřejmě i tajnou službou považován za ruského agenta, to není od ministra Fialovy vlády rozumné. Asi si nemohl pomoct. Vždyť je to starý kámoš.

To ne já, to bouřka... | Foto: Jakub Zuzánek, Světlana Witowská

Minulou středu byla v Praze bouřka, jel jsem domů na kole, padaly i kroupy, ale dalo se to bez potíží vydržet. Bouřka trvala maximálně hodinu, spíš bych řekl méně. Údajně zahnala ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) do restaurace, kam shodou okolností v ten samý večer pozval pár přátel bývalý poradce prezidenta Zemana Martin Nejedlý.

Ten setkání s Blažkem serveru Seznam Zprávy popsal takto: "Pan Blažek šel domů a začaly padat kroupy. A najednou koukne do této hospody a tam sedí Nejedlý. A toho viděl před 40 lety na volejbale. A on říká, já mám od těch krup pomlácenou hlavu…" Blažek to popsal podobně: "Byla obrovská bouřka, já bydlím tady za rohem a tady jsme se potkali. To je všechno." Podle něj šlo o náhodu. "To je všechno," opakoval pro Seznam Zprávy.

Celkem by se dalo pochopit, že se schoval před krupobitím a pak zase šel. Jenomže v restauraci a s Nejedlým strávil pět hodin. Zřejmě by se na to vůbec nepřišlo, kdyby někdo nedal serveru Seznam Zprávy, který o Blažkovi a jeho aktivitách hojně píše, avízo. Samo sebou je otázka kdo.

Jestli náhodný host, který je v obraze, ví, že investigativci Seznamu mají zájem o to, co Blažek dělá a s kým to dělá. Nebo jestli někdo jiný, kdo třeba Martina Nejedlého sleduje a ví dvě věci. První: Blažek se smí setkat, s kým chce, není v tom nic nelegálního. Druhá: setkání ministra spravedlnosti s Nejedlým, které trvá pět hodin, je pozoruhodné z mnoha důvodů. Média bude zajímat a na Blažka i vládu vrhne světlo, o jaké premiér Petr Fiala (ODS) ani další politici nestojí.

Jak známo, policie a Bezpečnostní informační služba (BIS) zjišťují, jestli se k Nejedlému během jeho práce pro Zemana nedostaly utajované informace o tom, že ho BIS odposlouchávala kvůli vazbám na Rusko. To je jeden moment poněkud kalící rozverné setkání dvou mužů, kteří se potkali před 40 lety na volejbale. Potkávat se však mohli také při sestavování vlády Petra Fialy a jednáních u Zemana. Je známo, že Blažek fungoval jako jakýsi most mezi Zemanem a Fialou.

Nejedlý, jak jistě velmi dobře chápe i Blažek, byl v době práce pro Zemana bezpečnostními experty považován za ruského agenta. Svědčí o tom dění okolo české firmy, již Nejedlý založil a jež dodávala letecké palivo na náš trh. Dlužila 30 milionů korun, které uhradila ruská firma Lukoil. Ta do zadlužené firmy poslala okolo 180 milionů korun. Svědčí o tom též Nejedlého kontakty na ruské špičky a jeho cesta do Moskvy v době covidu, kterou musela schválit ruská vicepremiérka pro zdravotnictví Taťjana Golikovová.

Poněkud směšně tehdy, v listopadu 2020, znělo, když Nejedlý tvrdil, že bude jednat s poradci prezidenta Putina, ale "rozhodně nejedu řešit Dukovany a Rosatom, to nespadá do mé kompetence". Dodejme, že se Nejedlý v roce 2017 tajně setkal se šéfem Rosatomu Lichačevovem a o pár měsíců dřív s Putinovým poradcem Jurijem Ušakovem.

Blažek je ve vládě, která slibovala jinou politickou kulturu

Jiná zajímavost. Letos v dubnu se ukázalo, že se ředitel BIS Michal Koudelka v letech 2019 až 2020 čtyřikrát sešel s poradcem prezidenta Zemana Martinem Nejedlým. Začalo to na jaře 2019, skončilo na podzim 2020. Biska měla a jistě má dál o Nejedlého a jeho práci pro Rusy extrémní zájem.

Nechci tím však naznačit, že by Blažka do restaurace poslal lovit informace šéf "bizonů" Koudelka. Ne, vše výše uvedené pouze zcela jasně dokládá, že Nejedlý není lobbista, se kterým by měl ministr dnešní české vlády sedět pět hodin u stolu a pít. Podtrhují to dvě okolnosti, ruská válečná devastace Ukrajiny a smutný fakt, že Blažek se s Nejedlým bratřil krátce před výročím ruské okupace Československa.

Je to jen letní, okurková událost, jež nemá valného významu? Ne. Ministr Blažek poutá pozornost nejen družbou s Nejedlým, ale také svými tahanicemi se státními zástupci a svou rolí v kauze manipulací s městskými byty a prostory v Brně. Je to prostě politik s opravdu nestandardními kontakty. Mimochodem, pokud je pravda, že do hospody vešel náhodou, proč seděl s Nejedlým pět hodin? Kdyby ho jako známého pozdravil a sedl si jinam, nikdo by novináře nevolal.

A znovu: může se posadit, kam chce, může mluvit, s kým chce, jenomže je ministrem vlády, která slibovala pěstovat jinou politickou kulturu, ne kamaráčofty s Nejedlým. Toto není "jiná kultura", nýbrž úplně stejná kultura jako za Babiše. Což se týká i dalších Blažkových kauz.

Premiéru Fialovi poněkud opožděně došlo, že sezení s Nejedlým škodí jak jeho renomé, tak renomé vlády. Na tiskovce prohlásil, že šlo o "náhodné setkání", které je Blažek připraven vysvětlit v koalici. Podstatné je pro Fialu to, že schůzka nebyla plánovaná, to by pak bylo na odchod ministra z vlády.

Fiala ukazuje, jak nerozumí veřejnosti, míněno té části voličů, kteří volili pětikoalici, aby se u nás uchránila nekamuflovaná demokracie. Hledá kličku, jak Blažka omluvit, vyvinit. Neuvědomuje si, že jeho ministr prostě jen předvedl, kdo je pro něj cenný kontakt, jakými lidmi se obklopuje, že tam žádné hodnotové měřítko prostě nefunguje. Ruský agent je stejně hodnotný jako protřelý byznysmen, jako Miloš Zeman nebo Andrej Babiš.

Blažek zřetelně na popud premiéra, který si zřejmě neumí představit vládnout bez něj, bez jeho kontaktů, rozeslal omluvu. Omlouvá se všem, "kterých se dotkla zpráva o mém soukromém setkání s Martinem Nejedlým". Ono ale přece nejde o to, že se to někoho "dotklo", jde o to, že je to pro Blažka normální, toto je jeho svět. A pro premiéra je normální, že toto je Blažkův svět, tak to přece v české politice chodí. Napiš omluvu a jede se dál.

Blažek opakovaně přivádí Fialu do složitých situací. Ukázalo se, píše o tom Deník N, že Pirátům a STAN jeho omluva nestačí. "Současné vyjádření pana Blažka nepovažujeme za dostatečné a budeme požadovat vysvětlení," napsal šéf Pirátů Ivan Bartoš Deníku N. Piráti se situací budou dále zabývat. Úplně klidný není ani šéf STAN Vít Rakušan: "Se zájmem si vyslechnu ještě osobní vysvětlení pana ministra."

Blažek znovu prověřuje soudržnost pětikoalice, které jako celku klesla obliba pod normál a pro niž je mimořádně důležité, aby se nerozpadla, aby vydržela až do konce volebního období a aby se pokusila svoji pošramocenou oblibu zlepšit. Otázka vlastně zní: jak dlouho bude Fiala držet Blažka? Za kolik procent obliby dolů mu stojí? Vypadá, že je na něm opravdu hodně závislý.

