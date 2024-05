Jiří Růžek a Vít Hendrych se neměli stát generály, je to degradace vysoké hodnosti

Jiří Růžek se coby ředitel vojenské tajné služby (VOZ) pokusil dostat do vězení novináře, který odhalil, že zpravodajec lhal a falšoval dokumenty. Naštěstí u soudu prohrál.

Z Jiřího Růžka je nyní brigádní generál ve výslužbě. Za co to dostal? | Foto: Aktuálně.cz

Ve středu, v Den vítězství, jmenoval prezident Petr Pavel nové generály. Brigádního generála Michala Koudelku, ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS), posunul do hodnosti generálmajora. To je jistě v pořádku, kontrarozvědka pod svým ředitelem v době války funguje.

Otázkou je, zda máme za "vítězství" považovat jmenování Jiřího Růžka, bývalého ředitele Vojenského obranného zpravodajství, do hodnosti brigádního generála ve výslužbě a Víta Hendrycha, ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), do hodnosti brigádního generála. Ani jeden z nich se generálem stát neměl. Oba prezidentovi navrhla vláda, Růžka pak ministryně obrany Jana Černochová.

Začněme Růžkem. Bývalý zpravodajec, v letech 1994 až 1999 ředitel Vojenského obranného zpravodajství (VOZ, dnes VZ) a v letech 1999 až 2003 ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS). Až potud to vypadá logicky.

Problém je, že Růžek v roce 1995 zařídil, aby zpravodajský důstojník civilní rozvědky Petr Vágner dostal zpět řidičák, který mu policie zabavila, když ho chytila opilého za volantem. Růžek, který řídil vojenské špiony, Vágnera lživě prohlásil za svého podřízeného. Vágner jím nebyl. Růžek tvrdil, že ho potrestal. Potrestat ho nemohl. Byla to lež a Růžek zneužil svou pravomoc.

V roce 1998 byla na Růžka za toto jednání podána žaloba, případ však byl původnímu vyšetřovateli odejmut a zahlazen. A teď přijde to nejhorší, v roce 1999 celou kauzu zveřejnil reportér televize Nova Tomáš Smrček. Natočil i jeden úřední dokument označený razítkem Přísně tajné. Vyšetřovatel, který zachránil Růžka před stíháním, za to Smrčka obžaloval. Novináře hájil porevoluční ředitel civilní rozvědky a bývalý disident Stanislav Devátý.

To nejhorší z mého pohledu je, že Růžek, skutečný viník celé události, by byl nechal Smrčka úplně v klidu zavřít na několik let, i když věděl, že se trestný čin nestal.

Soudkyně Dana Šindelářová Smrčka osvobodila. Prokázalo se, že Růžek lhal a zneužil pravomoc. Cituji text Jaroslava Spurného z Respektu číslo 25, ročník 2001: "Obžaloba se zhroutila už druhý den procesu, kdy Zeman (pozn. red. - Petr Zeman, bývalý šéf rozvědky, i on byl nyní jmenován do hodnosti brigádního generála ve výslužbě) přiznal, že osoba - tak, jak stojí její jméno na zveřejněném papíru - neexistuje. Totéž potvrdili i další zpravodajci. Navíc všichni svědci během procesu potvrdili, že Smrčkova reportáž byla pravdivá a Růžek opravdu zneužil svou pravomoc." Na konci textu čteme: "U soudu vyšlo najevo, že současný šéf BIS Jiří Růžek lhal a falšoval dokumenty."

Proč asi vláda na jmenování Růžka a Hendrycha trvala?

Růžek chránil jen sám sebe, za každou cenu, klidně by byl nechal Smrčka zavřít do vězení. Nikdy za to nebyl potrestán. Naopak. V roce 1999 si vláda ČSSD, tehdy to měl na starosti Jaroslav Bašta, vybrala Růžka za ředitele BIS. A dnes je tedy brigádním generálem. Přitom jak lidé ve vládě, tak lidé okolo prezidenta informace měli.

Brigádním generálem se stal i šéf inspekce Vít Hendrych. Na post náměstka ředitele GIBS pro podporu výkonu služby se dostal, když inspekci řídil Radim Dragoun. Ten, kterého si vybral Andrej Babiš poté, co vystrnadil neposlušného, nehodícího se ředitele Michala Murína.

Hendrych se jako náměstek musel podílet na vyšetřování policistů, kteří na mítinku Andreje Babiše v jihočeských Borovanech v roce 2022 zaklekli chlapce, který právě dokončil osmou třídu základní školy, a nasadili mu pouta. GIBS stála pilně a pro veřejnost nepochopitelně na jejich straně. Jak Dragoun, tak Hendrych jsou lidé, které si Babiš dosadil, GIBS mu přímo podléhala.

Hendrych začínal u policie, poté přešel do kontrarozvědky, odtud na roky do bezpečnostní divize ČEZ. Poté se stal ředitelem bezpečnostního odboru ministerstva dopravy, odtud putoval na GIBS. Za co byl jmenován generálem? Co tak významného udělal? Nevíme. Zřejmě si hodnost "zasloužil" díky své funkci, díky tomu, že premiér Fiala nedokázal najít někoho jiného. Ale tak to být nemá.

Stejně tak se generálem ve výslužbě neměl stát člověk, který chtěl poslat do tepláků novináře, který jenom poctivě dělal svoji práci.

Tuším, že prezident Pavel nechtěl jít s vládou do dalšího konfliktu, a přece ty dva neměl jmenovat. Degraduje se tak vysoká hodnost. Naopak netuším, proč na těch dvou vláda trvala, je to divné, není to v pořádku, zavání to.

