Babiš v průzkumech suverénně vede. Jsme národ těžce nakažený infekcí lží a populismu

Podle agentury Kantar CZ se voliči ODS odlévají směrem k ANO, případně SPD, Svobodným, Přísaze. Čím je ale může přitahovat Andrej Babiš?

Volební období se překlopilo do druhé půle. Poslední model voličské přízně, který vypracovala agentura Kantar CZ, dopadl pro vládní koalici velmi špatně. ANO by podle něj mělo o maličko víc než strany Fialovy vlády, jež by prošly do sněmovny. ODS ztratila pět procent příznivců. Voliči hlavní vládní strany podle výzkumníků začali od jara a zejména v poslední době přecházet k ANO, SPD i jinam. Kantar to zdůvodňuje jejich deziluzí.

Co jim vadí? Podle Kantaru "nekompetentnost, nekoncepčnost, chaotičnost, neplnění slibů, ale objevují se také ekonomické důvody jako vysoká inflace, pokles reálných mezd a s nimi spojené důvody jako nečinnost, špatná komunikace". Od pětikoalice se čekalo, že změní přístup k občanům, bude mnohem víc vysvětlovat, nabídne kompetentní ministry. Tyto naděje se podle části pětikoaličních voličů nesplnily.

K tomu jen krátce: neměli bychom zapomínat na to, co je hlavním tématem, hlavní hrozbou dnešní doby. Zásadně se změnila situace, Rusko vede genocidní válku na Ukrajině, stalo se pro nás i pro Evropu velkou hrozbou. A v tomto, v tom dnes klíčovém tématu, si vláda vede dobře.

Chci ale psát o opozici, o ANO, kterému Kantar naměřil 33,5 procenta preferencí, a kterému tedy zjevně věří mnoho voličů. Jak je to možné? Co jim Andrej Babiš, protože Babiš je stále dál ANO, nabízí? Jakou vizi? Jakou naději? Opravdu stačí surový, prolhaný populismus na to, aby voliči ODS i jiných stran utíkali k ANO či k SPD?

Na konci minulého týdne Babiš natočil jedno ze svých videí. Oslovuje jimi voliče a zároveň udává směr, kterým se další špičky v ANO ubírají. Toto video se týkalo války. Začal tím, že útok Hamásu na Izrael je "lidská tragédie", ale od tragédie neomylně a rychle skočil k sobě: "Když jsem kandidoval na prezidenta, tak všichni mě obviňovali, že straším válkou, že se děti bojí." Připomenu, že v prezidentské kampani použil billboard "Nezavleču Česko do války. Jsem diplomat, ne voják", což znamenalo, že do války nás zavleče jeho soupeř Petr Pavel. Válku použil jako nefér zbraň.

V novém videu dál citoval ministryni obrany Janu Černochovou (ODS), jež v rozhovoru řekla, že "iluze míru končí, je čas se připravit na dlouhou válku". Dodávám, že uběhlo již více než 600 dní od začátku agrese na Ukrajině. Dlouhá válka se odehrává, víme, že Putin neustoupí, představuje největší ohrožení pro Evropu za desítky let. Babiš pokračuje: "Pan prezident Pavel říká, že mír je iluze? Fakt? A proč ho tady máme od druhé světové války?"

Mír jsme měli (včetně míru za studené války), ale už nemáme. Proč? Ne kvůli Černochové, ale kvůli Rusku. Babiš: "Kdo tady mluví stále o válce? Kdo nás tady straší válkou?" Zopakujme tedy, válku rozpoutalo Rusko, je hrůzně reálná. Babiš dál cituje Janu Černochovou, jako by válku snad svými větami rozpoutala ona. Ministryně přitom konstatuje, že musíme být připraveni "na dlouhotrvající obrannou válku vysoké intenzity". Těžko to popřít, tak to dnes je.

O zemi, kterou dřív vedl, mluví jako o nesvéprávném dítěti

Babiš namítá "ale my jsme přeci členové NATO, vždyť je tam ten článek 5, vždyť členové NATO nás ochrání, tak proč stále strašíte", a pokračuje "je to zodpovědnost všech světových lídrů včetně tých evropských, premiérů i prezidentů, my nechceme válku, přestaňte nás strašit tou válkou".

Bývalý premiér suverénního státu, který chtěl mít "Česko na špici Evropy", najednou mluví o své zemi jako o nesvéprávném dítěti, jež se nemá podílet na své ochraně, jež je zcela v rukou velmocí, nemá svou vůli, má se jen vézt, nic nedělat, investovat výhradně samo do sebe. Zní to až nechutně vyčůraně, hloupě, potupně.

Jako trumf vytáhne chystaný nákup stíhaček F-35. Ptá se, kolik jich má Izrael, "50, my jich máme mít 24, a odstrašily ten Hamás? Neodstrašily". Skočí do Izraele, zamění situaci, jako by vůbec nechápal, kde žije. Pokračuje "proč nemluvíte o Irone Domu, který má až 90procentní účinnost a ochránil občany Izraele proti tým raketám Hamásu". (Iron Dome - mobilní systém protivzdušné obrany vyvinutý izraelskou společností Rafael Advanced Defense Systems, který je určený ke zneškodnění raket krátkého doletu a minometných granátů.) Jako by snad Iron Dome Izrael před útokem Hamásu ochránil… jeho věty postrádají logiku, smysl.

Ke konci opakuje: "Proč stále štvete s tou válkou? Nikdo válku nechce a je to vaše odpovědnost, přestaňte už s tím strašit." To už je úplné schizma: chystat obranu Černochová nemá, ale odpovědnost za ni nese? Za obranu země je samozřejmě také zodpovědné ministerstvo obrany spolu s armádou, a proto chtějí nakoupit stíhačky, které budou kompatibilní se stíhačkami většiny evropských zemí. Nejde o "strašení" našich občanů, nýbrž naopak o jejich ujištění, že armáda je odhodlaná Česko bránit jako členský stát NATO.

Babiš manipuluje, lže, cokoliv se mu hodí, aby útočil na vládu, ani v otázkách obrany země se nedokáže zkrotit, ovládnout. Zneužije i snahu vlády chránit naši svobodu, parazituje na válce na Ukrajině, na válce Izraele. Jeho věty se mění ve zlovolné, destruktivní výkřiky.

Jak to může tolik voličů nevnímat, neslyšet? Babiš v době covidové krize totálně selhal jako manažer, v době evropské krize zas jako by vůbec nechápal, oč jde. Nejsem volič ODS, ale absolutně nechápu, jak mohou někteří lidé, kteří Fialovu stranu volili, raději přejít k Babišovi? Něco je tu do hloubky špatně, jsme těžce nakaženi infekcí lží a populismu, infekcí lhostejnosti k realitě.

Video: "To byl zase proud nenávisti." Michálek se ostře střetnul s Babišem ve sněmovně (12. 10. 2023)