Jsou Piráti směšní, když nechtějí Blažka? Ne. Mluví za část voličů pětikoalice

Piráti potřebují zůstat Piráty, ukázat, že svoje postoje nemění a že voliče nezrazují, i když nemají dost poslanců. Směšné to je leda pro cynické politiky.

Minulé pondělí večer se pirátské fórum usneslo, aby poslanecký klub strany tlačil na odvolání ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) z vlády kvůli jeho nedávné schůzce s poradcem bývalého prezidenta Martinem Nejedlým. Piráti vyzvali i hnutí STAN, aby je podpořilo. Rakušan a spol. se však drží stranou a nechávají rozhodnutí plně na ODS. Většinově přijaté usnesení Pirátů zní takto: "Celostátní fórum České pirátské strany vyzývá svůj vládní a poslanecký tým, aby v rámci svých možností navrhly okamžité odvolání Pavla Blažka z postu ministra spravedlnosti."

Celá akce vyvolala posměch jak v médiích, tak od politiků. Směšné té veselé majoritě připadá, že by slaboučcí Piráti vůbec něco mohli chtít, mají přece jen čtyři poslance a mají být vděční, že jim ve vládě sedí tři ministři. Jejich hlasování bylo vnímáno jako "plácnutí do vody".

Předseda Pirátů Ivan Bartoš sdělil, že jeho lidé "cítí obavy o důvěryhodnost vlády jako celku, zvláště v této obtížné společenské situaci". Napsal, že mají právo vyjádřit postoj ke kauzám ministra Blažka, a dodal, že udílení "žlutých karet" není dostatečným řešením. O žluté kartě pro Blažka mluvil premiér Petr Fiala, který ho ovšem stále drží. Bartoš dál napsal, že pokud se někteří představitelé stran tomuto postupu vysmívají, pak tím "explicitně vyjadřují, že jednání ministra Blažka považují za akceptovatelné".

Na to mu tweetem odpověděl Miroslav Kalousek: "My se nesmějeme proto, že to či ono pokládáme za akceptovatelné. Váš postup v této věci je prostě směšný. A když je něco směšného, tak se tomu směji. Nic jiného za tím nehledejte." Jsou tedy "čtyřposlancoví" Piráti se svými referendy směšní? Měli by raději mlčet a být rádi, že jsou rádi?

Nabízím jiný pohled. Nejde o plácnutí do vody, nýbrž o rozumnou taktiku. Co je však podstatné: mají pravdu. Blažek ve vládě, jež přece měla být zásadně jiná než ta Babišova, nemá co dělat. On je cosi jako "Fialova chyba" a Piráti odhlasovali jen to, co si myslí nemalá část voličů pětikoalice, která toužila po změně. Smát se Pirátům za jejich apel, a ano, je to jen apel, znamená smát se pětikoaličním voličům. Ne všem, část voličů ODS a KDU-ČSL asi Blažka bere.

Piráti hlasováním ukazují, že nezapomněli, co slibovali, za čím stojí, jaké nabízejí představy o politice. Zároveň až kupodivu rozumně vládu neopouštějí. Nejspíš proto, že jejím smyslem byla obrana před vládnutím superpopulisty Babiše, přičemž tato hrozba stále trvá, dokonce opět roste. Stávající pětikoalice prostě pro ně stále dává smysl. Je lepší než Babišova vláda a není jiná alternativa.

Neobstojí však argument typu "Blažek se zasadil o vládu, tak si může dělat, co chce". Tento postoj vyjádřil kupříkladu nezávislý senátor Zdeněk Hraba. "Situace je jasná," tweetoval, "to, že Pavel Blažek pomáhal s tím, aby vláda vznikla bez problémů, to je veřejně známý fakt. To, že se tehdy bez řečí nechali pirátští ministři jmenovat tehdy prezidentem Zemanem do funkcí, to je taky fakt. To, že teď Piráti zneužívají pana ministra Blažka ke svému zviditelnění, to je taky fakt. Dělat teď nějaká vnitrostranická referenda, která mají nulový efekt, je tak vrcholem pokrytectví."

Pirátský tlak na Blažka nezabránil jmenování Dragouna

Vládu sestavil Petr Fiala a do práce mu házel vidle tehdejší prezident Zeman. Hraba, a nejen on, argumentuje vlastně tím, že Blažek byl kámoš Zemana, tak ho držme. Realita je taková, že Zeman škodil zemi a mít s ním přátelské politické vztahy zapáchalo na sto honů. Realita je dále taková, že pětikoalice vyhrála volby, proto mají Piráti místo ve vládě. Nevděčí za to rozhodně Miloši Zemanovi, ten dělal, co mohl, aby v ní nebyli, a usilovně pracoval pro Babiše.

Pirátům nejde jen o idealistické postoje a o plnění předvolebních slibů. Předpokládám, že jim šlo i o jeden konkrétní moment vládnutí. Ministr Blažek v tu dobu ještě nejmenoval vrchního státního zástupce v Olomouci. Nejvyšší žalobce Igor Stříž na pokyn Blažka uspořádal jakési výběrové řízení, které k údivu a nelibosti části žalobců včetně těch špičkových vyhrál bývalý Babišův ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů Radim Dragoun. K dispozici byli mnohem kvalitnější kandidáti. Piráti možná na Blažka tlačili i proto, aby mu zabránili Dragouna jmenovat. To se bohužel nepodařilo, Blažek Dragouna jmenoval ve čtvrtek.

Jiný moment - Piráti potřebují zůstat Piráty, a to slabé straně ve vládě nejde snadno. Jistě, nemají sílu Blažka odstranit, navíc ho tlakem možná i absurdně podporují (ODS si to nemůže nechat líbit, není to strana, jež by reflektovala svoje chyby a slabiny), ale nemohou mlčet.

Roli hraje též fakt, že musí a chtějí komunikovat se svými členy. V tom se zřetelně liší od jiných stran a hnutí; člen Pirátů má sílu a hlas i mimo stranické volby. Jde o inteligentní členstvo, když na vedení příliš netlačí, uvědomuje si, že čtyři poslanci jsou velmi málo.

Piráti ve vládě pracují, mají jednoho z nejvýraznějších ministrů, šéfdiplomata Jana Lipavského. Zároveň nabírají sílu, podle průzkumů by je volilo 10 i více procent voličů, jsou třetí až čtvrtou nesilnější stranou. Představují levici a mají výhodu, že Zemanem zničená ČSSD funguje katastrofálně. Viz její postoj ke stíhačkám F-35, který můžeme vidět jako jakýsi "Radar II", viz jejich šílený plakát, kde je jejich předseda Michal Šmarda s Petrem Fialou a Fialovi namalovali čertovské rohy… Idiotské.

Piráti nabírají síly před eurovolbami a zůstávají stranou, která má nejblíž k mladým lidem. Ukázali to na postoji k Blažkovi, tedy k politice starého střihu, ukazují to i na postoji ke Green Dealu, manželství pro všechny a dalším tématům. Snad budou úspěšnější, než byli se snahou, aby Dragoun nebyl jmenován vrchním státním zástupcem.

