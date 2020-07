Kalousek končí, Starostové jdou do dražby. Přichází šance smysluplně spojit opozici

Pořádná konkurence Andreji Babišovi může vzniknout jen ustavením centristického bloku kolem Pirátů a konzervativního kolem ODS.

Dobrou zprávou je, že po tragické zkušenosti z minulých sněmovních voleb se teď strany o koalicích začínají bavit ve větším předstihu. Starostové a nezávislí vybírají ženicha. Zároveň odpadají ty nejtoxičtější figury - Miroslav Kalousek už nebude kandidovat do sněmovny.

Ovšem následuje hned ta špatná: evidentně si nejprve budeme muset projít slzavým údolím nerealistických nabídek, než se opozice začne bavit o smysluplné alternativě vůči vládnutí Andreje Babiše.

Jak naštvat voliče Starostů

Realita je poslední dva roky přes všechny skandály, demonstrace a jiné eskapády vlastně stále stejná. Hnutí ANO se stabilně těší zhruba třicetiprocentní voličské přízni. Za sebou má velkou mezeru, přes niž na ně hledí Piráti a ODS. A těm zase přes další mezeru pohlíží na záda zbytek parlamentních stran, který se potácí někde kolem pěti procent. Nechtějí-li dopadnout jako minule, nezbývá jim nic jiného než se začít bavit o předvolební spolupráci.

A je logické, že největšímu zájmu se těší Starostové a nezávislí, kteří se mohou kvůli své ideologické nevyhraněnosti provdat celkem za kohokoliv.

Problém ovšem nastává, když cílem integrace není dosažení co možná nejlepšího výsledku celého bloku, ale touha být první na čáře a nárokovat si premiérské křeslo.

A přesně takto je třeba číst nabídku, kterou momentálně starostům dávají občanští demokraté. Je to jistě teoretická cesta, jak se předseda ODS může opět dostat k druhému místu na volební pásce - a k hypotetické šanci nastěhovat se do Strakovy akademie. Ale je velmi nepravděpodobné, že zrovna tato dvojice by na sebe dokázala nabalit nové voliče a přesáhnout dvacet procent podpory.

Realističtější je spíše opak: voliči Starostů vnímají svou stranu do velké míry stále jako neideologický protest proti někdejším zavedeným partajím, zejména pak ODS.

Z průzkumů společnosti Kantar vychází, že voliči STAN jen velmi málo uvažují o případné volbě občanských demokratů. Mnohem sympatičtější jsou jim Piráti.

Navzdory konzervativnímu cítění části Starostů by svatba s ODS představovala opravdu velký risk. Žádná jiná sněmovní strana nemá tak nepevné voličské jádro (jen čtvrtina příznivců si je volbou STAN jista), takže nabídnout jim nyní partnerství s občanskými demokraty může také paradoxně skončit rozvalem celé voličské základny a její emigrací primárně k Pirátům.

Dva bloky

Předseda ODS Petr Fiala se zjevně pokouší o politickou zkratku, kterou jako politolog léta sám kritizoval. Volební koalice nemají vznikat proto, aby se slepila procenta, ale kvůli společným zájmům a hodnotám, které dávají šanci, že spojení stran více lidí přiláká, než odradí.

Jakkoliv jsou centrističtí Starostové jistě atraktivní nevěstou, naději na stabilní konzervativní svazek dává ODS spíše spojení s lidovci a TOP 09. Kdyby lídři stran měli menší ega, už by si to museli přiznat. Od TOP 09 již v minulých volbách odešlo k občanským demokratům 180 tisíc voličů. A i pro ty, kteří ještě "topce" zůstali, je podle průzkumů druhou volbou nejčastěji právě ODS.

Lidovci pak v poslední době už dvakrát měnili lídra a pořád to na významnou porci poslanců pro případnou nebabišovskou koalici nevypadá. I oni potřebují partnera. Pokud se chce ODS vyšvihnout integrací nad 20 procent, pak je to nyní možné jedině v čele konzervativního bloku.

Obletovaným Starostům by zase pomohlo, kdyby nepodlehli dojmu, že mohou dostat cokoli, oč si řeknou. Minulý neúspěšný pokus o spojenectví s lidovci by je měl dostatečně varovat. Po chladnokrevném posouzení situace tak sotva mohou dojít k jinému závěru, než že jejich ideálním ženichem jsou dnes Piráti. Obě dvě strany mají podobný protestní základ, dobře se regionálně doplňují, jejich centrističtí voliči se navzájem "můžou" a Piráti jsou dost silní, aby Starostům nabídli volební koalici rovného s rovným, která přeskočí bez problémů deset procent.

Bez voličů ANO to nepůjde

V debatách "kdo s kým a za kolik" by se nemělo ztrácet to hlavní. Cílem není se jen spojit a přetahovat, která parta si řekne příští rok o post premiéra jako první. Na to opozice pořád sílu nemá. Kdyby se dnes konaly volby a spojila se proti ANO ta nejširší možná koalice ODS, Pirátů, lidovců, topky, Starostů, a to i včetně ČSSD, stejně by nedosáhla ani na polovinu mandátů.

Tak bídně na tom nyní demokratická opozice je. Cílem integrace tedy musí být nejen spojenectví, ale i razantní zisk nových voličů. S tím, co nyní na politické scéně máme, to zde může zaručit jen silný konzervativní blok vedený ODS. A blok liberální, vedený Piráty, který by dokázal odsát část voličů ANO.