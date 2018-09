Když nemáte migranty, vrazte tam Romy. Zeman o fackování jako motivační metodě

Jde o "bonmot" na úrovni pracovních táborů.

Prezident Miloš Zeman se při setkání s občany v Kojetíně na Přerovsku zamyslel na téma Romů. "Rozhodně nejsem přítelem komunismu, ale za komunismu Romové museli pracovat. Většinou pracovali jako kopáči, a když odmítli pracovat, byli označeni za osobu práce se štítící a šli do vězení," citoval ho web Seznam Zprávy.

"Za komunismu byl systém, že romské pracovní čety vedli opět Romové, kteří měli přirozenou autoritu, takže když v jejich týmu někdo nepracoval, tak ho zfackovali. Je to velmi humánní metoda a zpravidla se osvědčuje," vyprávěla hlava státu.

Jde o "bonmot" na úrovni pracovních táborů. Trapný, nepřijatelný, v zemi s vyspělejší politickou kulturou by politik ve vysoké funkci za takové řeči klidně ve vysoké funkci skončil. Ale my máme (nejen) Zemana, u nás se takhle mluví, protože my jsme přece pokrytectví politické korektnosti prokoukli jako jedni z prvních a jsme na to hrdí. Pojďme si záležitost krátce rozebrat.

Zaprvé. Zlaté pravidlo všech pokleslých politických estrád: Když nemáte migranty, vrazte tam Romy.

Zadruhé. Úvahu na téma pár facek jako motivační metody rozvíjí prezident republiky, ve které panuje takřka stopová nezaměstnanost. V celém státě tři procenta, v okrese Přerov čtyři. Nižší už být v podstatě nemůže, shodují se ekonomové (Zeman je také inženýrem ekonomie). To celé absurditu provokativního vyjádření podtrhuje.

Zatřetí. Vykreslovat a stigmatizovat Romy nebo jinou menšinu jako ty, komu se nechce pracovat, je nepřijatelné. Že se tak děje skrze "historický" poukaz na dobu komunismu, je úplně jedno. Tisíce Romů samozřejmě pracují v méně či více kvalifikovaných profesích, pochopitelně jsou mezi nimi i vysokoškoláci. Mimochodem, kopáči, které v posledních týdnech potkávám v naší čtvrti, se ráno krumpáčem ohání, až se z nich kouří. (Nejspíš jim šéf jednu ubalil, ha ha ha.)

Začtvrté. Za komunismu Miloš Zeman Romy zrovna často nepotkával ani v pracovním procesu (pochybuju, že v oddělení komplexního modelování Sportpropagu), ani v kriminále (jako mj. Václav Havel), ani například na vojně (kde Zeman nebyl a o tuto sociální zkušenost zůstal ochuzen). Své soudy pronáší od stolu v pražské kavárně.

To je kontext. V něm je dobré vnímat chytristiky typu, jak romští předáci fackovali flákače, což v sobě dle prezidenta nese jakési poselství směrem k současnosti. A také jeho licoměrné "rozhodně nejsem přítelem komunismu, ale…".

Chápu, že se Zemanovi slovo "štítící" může líbit. Termín "potulná osoba práce štítící" ale úřady aplikovaly za první republiky. Prezident vzpomíná na dobu, kdy oficiálně musel pracovat každý, nejen Romové, a "nepracujícím" hrozil paragraf jménem příživnictví. Byl to trestný čin. KSČM ho vloni navrhla obnovit.