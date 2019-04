Klaus junior staví stranu podle zemanovsko-klausovského vzoru

Jak se bude nové uskupení jmenovat? Prý to bude marketingový název. Takže něco jako Pravý Klaus? Národní pravice? Pravá strana? Pravý proud?

Krátce po vyhazovu z ODS oznámil Václav Klaus junior v pořadu Blesk.cz Epicentrum, že založí novou stranu: "Horizont nějakého coming outu, představení nějakého základu a takové ty mažoretky, bych viděl někdy po prázdninách," pravil. Též plánuje zhubnout pět kilo; od první chvíle perfektní marketing, hra "já jsem jako vy". A od první vteřiny vloha, kterou mají oba Klausové, obří sebevědomí, které čiší z každé věty syna minulého prezidenta.

Po vyloučení Klause z ODS jsem psal, že odtud přetáhne nějaké lidi, a očekával jsem, že založí spíš hnutí, kde se straníci shromáždí okolo centrálního guru a shluk nespokojených bude komunikovat hlavně přes sociální sítě. Čekal jsem, že by s facebookovou podporou mohl kandidovat na prezidenta, to však nyní Klaus (za sebe i za otce) vyloučil, tuto ambici nemá.

Podcenil jsem ho. V Blesku mluví jasně o založení strany, má to v hlavě dobře srovnané, jasný plán, cítí "poměrně silnou podporu občanů, učitelů, veřejnosti" a dobře ví, co dnes strany limituje: "Teď nedělám nic jiného než mluvím s lidmi, protože jeden problém jsou peníze samozřejmě, ale daleko větší problém je, že nejsou lidi."

Chce postavit "tým skutečných expertů", aby si je "lidé mohli spojit s nějakými myšlenkami s konkrétními lidmi". Příklad: "Musí tam být hospodský na vesnici, trenér fotbalistů, aby nesl ten étos, chci se obrátit k lidem až do těch vesniček." (Jaký étos? Nedej bůh to vysvětlovat, to by byla chyba. Stačí slovo "étos", dobře zní.) Ano, tohle uměl jeho otec a umí to Miloš Zeman, základem jejich politiky je objíždění, pilná práce, všecko sázejí na setkávání se s občany. Letní prázdniny hodlá Klaus věnovat cestám za lidmi po republice, na podzim představí svou stranu.

Program? Strana hospodského a fotbalového trenéra nepotřebuje, dokonce nesmí nabízet nic složitého. Žádná stará ODS, natožpak ODA, tyhle doby jsou passé. Co tam tedy bude: občan, rodina a stát jako základní hodnoty. (Nezpochybnitelné a zároveň to nabízí velmi volné pole působnosti.) Dál: "Normální je pracovat a nečerpat dávky. To jsou věci, které má člověk hájit a stát si za tím, případně si nechat nadávat." Bez útoku na sociálně slabé to Klaus neumí. A ví, že bude rezonovat.

Ladíme s marketéry

Další části programu si můžeme domyslet: pryč z EU, možná i z NATO, apel na národní stát, orientace více na Východ než na Západ, který "zklamal", a samozřejmě pořádná dávka aktuálního protestu, odporu k vládě, Bruselu, kontrole internetu atd. Díky svým předchozím akcím (kupříkladu ve prospěch ruských trollů na velkých sociálních sítích) může Klaus počítat s podporou proruských webů, což není k zahození, naopak, je to síla, jež se počítá.

Základem je marketing a tahavý název uskupení. K tomu Klaus: "Ladíme s marketéry - preferuji politickou stranu, člověk se nemá za nic schovávat." (Míněno schovávat se za jiné lidi v čele strany.) Do krajských i sněmovních voleb chce stranu vést jako předseda. A ten název? "Nebude to ve smyslu List Váši, ale spíš marketingový název." Takže něco jako Pravý Klaus? Národní pravice? Pravá strana? Pravý proud?

Uspěje Klaus? Jeho základním problémem bude, co nabídne jako pozitivní program. Protestní potenciál si okupoval Andrej Babiš a jeho ANO 2011, těžili z něj velmi účinně i okamurovci a komunisté. Jenomže nejde jen stále dál protestovat (Babiš to mimochodem chápe), voliči chtějí vizi. Najít ji, bude fuška.

Klaus je zemanovsky lidový, antiintelektuální intelektuál nasměrovaný do venkova. Co tam nabídne? Odchod z EU, odchod z NATO? Rozklad západních vazeb? Osamocený český stát, něco jako Švýcarsko? Je dostatečný program "ne muslimům", "ne inkluzi", "ne korektnosti"? Není.

Zbývá tedy něco jako "my, Češi, my to dáme", my na to máme, zlaté české ručičky. Asi bude stavět na vzdělanosti především technické. Ale pořád to nestačí, s tím dosáhne dejme tomu na úspěch á la Okamurova SPD, ale nikoli na staré úspěchy ODS, nebo novou popularitu Pirátů. Nezapomeňme, že Klaus junior je jen o něco mladší Klaus senior, zdědil jeho politické schopnosti, sebevědomí, ale zároveň je to všecko dost passé, nakonec nacionalismus už tu byl a neuspěl, že.

Založení Kalusovy strany je špatnou zprávou pro Tomia Okamuru. Tomu bude junior odlákávat kuřata. A, ve spolupráci s otcem, bude přetahovat i nacionalisty z ODS, sexy bude i pro některé komunisty. Ano, pro demokratické Česko se rodí dost riziková, potížistická partaj s potenciálem okolo deseti procent ve volbách.

Závěr? Václav Klaus na to má. Stranu sestaví, hospodského a trenéra kopané (lepší slovo pro něj než fotbal) nepochybně sežene. Jeho vzorem je zřejmě někdo jako Maďar Viktor Orbán, tudy se vydá s tátou exprezidentem a klausovskou kuchyní v zádech.