Klec pro Babiše je ostudný úlet. Nechtěl snad Milion chvilek nezávislou justici?

"Vtip" před soudní budovou se "milionářům" opravdu hodně nepovedl.

Začal soud s expremiérem Andrejem Babišem (ANO) a s manažerkou Agrofertu Janou Mayerovou (Nagyovou). Obžaloba tvrdí, že se dopustili dotačního podvodu. Státní zástupce Jaroslav Šaroch pro oba navrhuje tříletý trest podmíněně odložený na zkušební dobu pěti let. Pro Babiše žádá též pokutu 10 milionů korun, pro Mayerovou pak 500 tisíc. Finální návrh však žalobce oznámí až na konci několikatýdenního soudního líčení.

Nechme teď stranou všechno to, co předcházelo. Všechny ty roky odkladů a průtahů, vydávání Babiše sněmovnou, jeho snahy věci maximálně ovlivnit, lži o tom, komu vlastně Čapí hnízdo patřilo - a pojďme se podívat na zahájení "procesu roku", jak událost některá média nazývají.

Po deváté ranní dnes někteří novináři dostali do mailu zprávu od Milionu chvilek pro demokracii: "Milion chvilek nachystal Babišovi před soud vězeňskou kancelář. Chce varovat před hrozbou jeho možné kandidatury a před absurditou obžalovaného kandidáta na prezidenta."

Související Piráti si vypůjčili volební autobus Zemák

Před budovu Městského soudu v Praze pak spolek přivezl klec. Jeho mluvčí Hana Strašáková k tomu řekla: "Ctíme presumpci neviny. Symbolickým happeningem ale chceme ukázat na absurdnost situace, kdy Andrej Babiš, člověk, který je obžalovaný z dotačních podvodů a právě teď sedí v soudní síni, vůbec zvažuje prezidentskou kandidaturu a je jedním z favoritů voleb." Dodejme, že Babiš kandidaturu neoznámil, zřetelně s ní váhá, nemá jistou výhru.

Teď střih do května 2021, kdy lidé v Praze a dalších městech protestovali proti ministryni spravedlnosti za ANO Marii Benešové. Požadovali nezávislou justici a rezignaci Benešové kvůli tlakům na nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Demonstraci tehdy svolal právě Milion chvilek pro demokracii. Zajímavé, jak krátkou mají "milionáři" paměť. Nezůstalo jim v ní, co sami před rokem a čtvrt požadovali - nezávislou justici, na kterou nikdo nebude tlačit.

Podobně ujeli Piráti v roce 2017

Další střih do srpna 2017, kdy velmi podobně jako teď Milion chvilek ujeli Piráti. Jejich šéf Ivan Bartoš tehdy vyrazil do kampaně se speciálním "vězeňským" autobusem, na kterém byli jako odsouzenci namalovaní politici - tehdejší premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), šéf ANO Andrej Babiš a tehdejší lídr TOP 09 Miroslav Kalousek. Ani jeden do vězení zatím nešel, obžalován je pouze Babiš.

Zpět k pondělní akci. Co jiného je vězeňská klec pro Babiše než nátlak na soudce Jana Šotta, který má kauzu na starosti? Proč má Milion chvilek ten tlak zapotřebí? To, že bývalý premiér konečně stojí před tribunálem, který má rozhodnout o jeho vině či nevinně, je přece přesně to, co se mělo stát. Chtěli by aktivisté záruku, že Babiš půjde za mříže, jak naznačuje jejich klec? Kam by se pak poděla spravedlnost, již žádali? Kam nezávislá justice?

Ten "happening" je nejen zbytečný - věřme, že se soudce a soud nenechá ovlivnit -, ale především je úplně mimo. Babišovi voliči přece velmi dobře vědí, že byl obžalován, a je jim to úplně jedno. Věří tomu, co jim expremiér a miliardář vykládá. Klec - cela před soudem - na tom nic nezmění, jen je utvrdí, že to celé je, jak říká Babiš už roky, "kampaň, účelovka".

Milion chvilek se po pádu Babišovy vlády evidentně hledá, a ne a ne se najít. Dostal se do těžké situace - chtěl změnu, pomohl voličům a pětikoalici změny dosáhnout, jenomže teď vidí, že vláda Petra Fialy (ODS) pracuje nedostatečně. Spolek zjevně neví, jak se teď zachovat, chtěl by asi vládu podpořit, ale zároveň ví, že by ji měl za domácí politiku kritizovat.

Ze samé bezradnosti tedy využil příležitost ještě jednou si kopnout do Babiše, ještě jednou se vrátit ke svému oblíbenému tématu. Jenže přitom nedemonstruje proti expremiérovým výrokům na mítincích, proti jeho tvrzení, že bychom měli přestat posílat zbraně na Ukrajinu. Nedemonstruje proti jeho lžím, že se stát nestará o "naše lidi", nedemonstruje proti tomu, jak rozeštvává občany. Ne, někdejší obránci nezávislé justice přišli přímo před soud s klecí, jež sugeruje přání "zavřete ho, až zčerná".

Video: Babiš dorazil k soudu. Před budovou se uspořádali happening jeho odpůrci