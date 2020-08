Klíšťata Babiš a Maláčová ze země vysají krev, až pak se pustí. (Rouškovné 6000)

Babiš míří na seniory a lidi s nižším vzděláním. U této skupiny jeho hnutí v předcházejícím půlroce výrazně vzrostla podpora. U mladých a vzdělaných ANO ztrácelo.

Představte si, že jste něco jako bůh, díváte se na Česko odněkud shora, pozorujete lidi, jejich chování, reakce. Ale nejste bůh - dobrák, který se pro ty dole obětuje, jste bůh, který sleduje své vlastní záměry, odlišné od potřeb pozorovaných. Nějak podobně pracují populističtí politici. Sledují reakce, lidé jsou pro ně něco jako pes se svými podmíněnými reflexy pro Ivana Petroviče Pavlova. Mistr Česka je v tom Andrej Babiš (ANO), ale leccos už se přiučila i Jana Maláčová (ČSSD). Teď v podstatě společně přišli s darem pro každého důchodce až 6000 korun. Říkají mu rouškovné. Kde na to vezmou peníze? Nechte toho, o to teď přece nejde.

Poučná podívaná. Česko má za sebou první fázi koronakrize a před sebou skoro jistě fázi druhou, kdy si stát už nebude moci dovolit lockdown, tedy umrtvení prakticky všeho. Poslanci v červenci díky hlasům ANO, ČSSD a komunistů schválili "covidový" schodek letošního rozpočtu v obří výši 500 miliard korun. Ale jak víme, blíží se dvoje pro Babiše i Jana Hamáčka klíčové volby, letos krajské a příští rok sněmovní. Babiš vydělal na první fázi covidu, popularita hnutí ANO stoupla až někam na 33 procent (výš ne). Vypadal jako rozhodný vůdce, všecko a všecky dirigoval, zavíral hranice, obchody, školy, nařizoval roušky. Lídr.

Jenže po první fázi se situace změnila. Jednoduché zákazy už nelze použít, česká ekonomika by je nepřežila, je křehčí, než se zdálo. Když ovšem odpadla jednoduchá řešení, měla by je vystřídat ta "chytrá" (rozuměj moderní, chytře technická), jenomže tyto kroky drhnou, nefungují. Ukázalo se to na nákaze mezi horníky i jinde. Babiš velmi rychle ztratil aureolu úspěšného lídra.

Lidé, které si vybral, na funkce ministrů nemají. Dokonale je to vidět na šéfovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi. Nedávno oznámil, že se vrací čas roušek, budou povinné mimo jiné v obchodních centrech, restauracích a kadeřnictvích a za nedodržení bude hrozit až třímilionová pokuta. Veřejnost to nesla nelibě, načež Babiš oznámil, že se mu to nelíbí. Následovala schůzka s Vojtěchem a po ní bylo vše zase jinak. Ministr vypadá zcela nekompetentně. Babiš taky, Vojtěch je přece jeho stín, jeho člověk.

Do toho se míchají potíže ANO v krajích. (Malér se odehrává v Brně, ale i ve Středočeském kraji, kde je hejtmankou Jaroslava Pokorná Jermanová. U ní stojí sliby ANO doslova na hlavě, "nejsme jako politici" se mění v "jsme horší než politici před námi". A Babiš zase ztrácí, protože není schopen Jermanovou stáhnout, nechá ji šéfovat krajskou kandidátku.) Zřejmě to shora vidí jinak, sází na "podmíněné reflexy" voličů. Jeho voličů. A to je v celé jeho politické mechanice zásadní.

Oslovuje seniory a nevzdělané

Přidat až 6000 důchodcům (nejraději už letos do Vánoc) je hodně voňavé sousto. Má výhodu - těžko někdo vyleze a řekne, že to penzistům nepřeje. To by bylo krajně nepopulární. Kritika se logicky vede především odborně: Česku zoufale chybí důchodová a daňová reforma, náš systém je předpotopní, zastaralý. Pseudomodernista Babiš s tím nic neudělal. Odborná kritika ale (podle analýzy struktury voličů) zajímá především nevoliče ANO.

Babiš skutečně není politik v pravém slova smyslu. Věci "obce", "polis", ho nezajímají (polis není Agrofert), nevnímá je, stejně jako ho nezajímá česká budoucnost, osudy mladých lidí. Žije tento okamžik, tento den, týden, rok. Tyto a následující volby. Že je přídavek 6000 jasně nesystémový, že ho všichni důchodci nepotřebují atd., to ho nezajímá. Má před očima úplně jiný "systém", totiž grafy obliby, podpory.

Letos v lednu představila společnost Median analýzu voličské struktury. Z ní se dalo dobře vyčíst, koho Andrej Babiš oslovuje. Míří na seniory a lidi s nižším vzděláním. U této skupiny jeho hnutí v předcházejícím půlroce výrazně vzrostla podpora. Naopak u mladých a vzdělaných voličů ANO ztrácelo.

Analytik Medianu Jaroslav Horníček v lednu řekl: "U voličů do 24 let se podpora ANO pohybuje kolem 11,4 procenta, u voličů nad 65 let má 45,1 procenta. U mladých lidí ztrácí hnutí ze všech kategorií nejvíc a předstihují jej dokonce Piráti i TOP 09." Před rokem (v červnu 2019) ANO podporovalo asi 40 procent nejstarších respondentů. Také u lidí se základním vzděláním Babiš dokázal získat podporu přes 41 procent. Vysokoškoláky ztrácí. ČSSD a vládu držící komunisty též volí zejména starší lidé a důchodci…

Trend se nejspíš nezměnil a Babiš nutně potřebuje uspět ve dvojích volbách za sebou. (Volby do Senátu už zabalil, horní komoru odepsal jako sobě a prezidentu Zemanovi nepřátelské místo.) Proto bezostyšně vystartoval s příspěvkem pro důchodce, který je všecko, jen ne systémový krok. Kritika opozice je mu lhostejná. Předseda ODS Petr Fiala ironicky oznámil, že jeho poslanci na nejbližší schůzi sněmovny navrhnou jednorázový příspěvek jeden milion korun pro každého občana. "Vzhledem k tomu, že populisté a socialisté zjevně vynalezli nekonečný rozpočet, neměl by to být problém a jistě nás podpoří," napsal.

Oněch 45 procent penzistů tato ironie nezajímá, stejně jako voliče se základním vzděláním. Nezajímá je expertní hlas předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody Danuše Nerudové, která říká: "V lockdownu jsme měli stres všichni. Co dostane mladá a střední generace za to, že toto bude muset splácet?" Jinými slovy: jde o budoucnost, na tu má předseda vlády myslet.

Babišovi je fuk, před čím varuje místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová. V televizi Prima upozornila, že kvůli jednorázovému rouškovnému mohou někteří senioři ztratit nárok na příspěvek na bydlení na tři měsíce (důchod by jim jednorázově stoupl a příspěvek by podle stávajícího zákona nedostali; otázkou je, kolika penzistů by se to týkalo, to Richterová neodhadla).

Ne, jediné, o co Babiš a Maláčová usilují, jsou hlasy voličů. Dlouho odkládaná, bolestivá modernizace důchodů a daní je mimo jejich dohlédnutelný obzor. Jsou to politici "teď", "teďpolitici", populisté, klíšťata. Ze země vysají krev, až pak se pustí.