Lidovci se snaží zabránit legalizaci marihuany. Nebezpečnější alkohol však podporují

I konzervativec by měl umět nahlédnout, že drogová represe nefunguje, selhala nejen u nás, ale všude po světě. Zahání lidi do ilegality a vyrábí z nich zločince.

Lidovci Jan Bartošek, místopředseda sněmovny, a Tom Philipp, místopředseda sněmovního výboru pro zdravotnictví, v pondělí sezvali odborníky ke kulatému stolu. Mluvili o legalizaci marihuany v Česku. KDU-ČSL pak rozeslala zprávu pro média, kde stojí, že "zvažované rozvolnění konzumace marihuany dle zkušeností ze zahraničí povede k většímu zneužívání mladistvými, náporu na český zdravotnický systém, většímu počtu dopravních nehod i výraznější aktivitě organizovaných zločineckých skupin na našem území". Jinými slovy nás čeká veliký malér, pokud "trávu" zlegalizujeme.

Zpráva je obsáhlejší a nese titulek "Zdravotnictví, bezpečnost, morálka". Začíná slovy experta na drogy Viktora Mravčíka. Ten prezentuje postoj nejen svůj, ale mnoha odborníků včetně národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila, který regulovanou legalizaci podporuje a prosazuje. V kostce jde o toto: prohibice nefunguje, je to podle vědců zastaralý a nefunkční koncept, který má smysl nahradit moderní zodpovědnou regulací, která sníží zdravotní a společenské škody a náklady na vymáhání trestního práva. Návrh předpokládá, že konopí budou moci legálně kupovat dospělí občané, a to za přísných podmínek.

Hned na začátku vidíme rozpor, lidovci varují, že se situace zhorší, že do toho spadnou mladiství a že posílí organizovaný zločin. Prý to potvrzují zkušenosti ze zahraničí. Proti tomu stojí v podstatě opačný pohled expertů, kteří zcela logicky velmi pilně sledují, co se děje v zahraničí, a vycházejí z tamních zkušeností.

Lidovecký poslanec Tom Philipp u kulatého stolu řekl: "Myslíme zejména na rodiče. Neznám maminky či tatínky, kteří by se nebáli, že jejich děti sklouznou k drogám. Lidovci proto nechtějí zjednodušovat cestu dětem a mladistvým k drogám. Nerozumím tomu, proč by se měla Česká republika stát průkopníkem v rozvolňování pravidel a sociálního experimentu s konopím a měla ve velkém rozjíždět otevřený byznys s drogami." A dodal, že k legálním drogám, jako jsou alkohol a tabák, přidáme další.

Je to pravda, stát se chystá marihuanu do jisté míry zlegalizovat. Jaká je však realita dnes, kdy legální není? Popsal ji pro iRozhlas.cz Viktor Mravčík: "I když je konopí, respektive marihuana, v České republice nelegální, tak odhady z populačních studií říkají, že přibližně 20 procent mladých dospělých do 34 let má aktuální zkušenost s užíváním konopí. Když to vezmeme na celou populaci všech dospělých, tak to je nějakých 10 procent. To máte zhruba milion lidí, kteří užili konopí v posledním roce. A pokud jde o pravidelné užívání a případně užívání, které je spojené s negativními dopady, tak tam jsou odhady podle toho, jak to děláte a jaké nástroje k tomu používáte, kolem sta tisíce lidí."

Každý, kdo se jen trochu zajímá, ví, že sehnat trávu skutečně není problém. Kouří se na všech možných akcích, je velmi rozšířená a přístup k ní mají bez debaty lidé pod 18 let. Věta, že "lidovci nechtějí zjednodušovat cestu dětem a mladistvým k drogám" je mimořádně nefér. Dnes je ta cesta, jak ostatně vyplývá z výroků Mravčíka, úplně jednoduchá. Problém je v tom, že pokud máme marihuanu jako nelegální drogu, kriminalizujeme velké množství občanů. Navíc legalizace se samozřejmě dětí a mladistvých týkat nebude.

Alkohol je mnohem nebezpečnější

Věty Philippa je nutno vnímat také v kontextu s alkoholem. Vzpomeňme na to, jak lidovci, zřejmě aby ochránili morálku, zabránili zdanění tichého vína. Alkohol přitom experti považují za mnohem horší drogu, než je marihuana. Jenomže, jak by asi řekl lidovec, "je naše". Mravčík se v rozhovoru pro iRozhlas vyslovil jasně: "… za držení alkoholu v množství mnoha set litrů, přestože alkohol je mnohem toxičtější, mnohem nebezpečnější, je to karcinogen, je to teratogen a tak dál, tak to můžete mít plný sklep jakéhokoliv alkoholu. Takže najednou, když to postavíte do stejného kontextu, zjistíte, že je něco špatně."

Proti legalizaci se užívá také argument, že se zvýší kriminalita. Pravdou je, že nelegální droga je ideální nástroj pro zločin, jak vydělat peníze. Pravdou také je, že bude velmi záležet na ceně trávy v legálních obchodech, pokud bude vyšší než na černém trhu, zločin bude spokojen. Mravčík k riziku vyšší zločinnosti řekl: "Pokud je tam nějaký dopad legální regulace, tak je to snížení drogové kriminality. Je to logické. Z toho, co bylo předtím trestné, uděláte jednání, které trestné není a počet trestných činů vám samozřejmě klesá. I kapacita trestně právního systému, orgánů prosazujících právo na řešení. Takže to je další velmi důležitý aspekt."

Jistě platí, že nadměrné kouření marihuany rozhodně není zdravé. Petr Popov, primář Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze říká, že "lidem, kteří intenzivně užívají marihuanu, hrozí několikanásobně vyšší riziko závažných akutních psychotických poruch a psychických onemocnění, jako je třeba schizofrenie nebo depresivní poruchy. A pokud ji konzumují mladiství, jsou rizika ještě výrazně závažnější. Tzv. rekreační konzumaci pak považuji za velký eufemismus, je to stále intoxikace organismu. Marihuana je zkrátka návyková droga s nemalými riziky".

Naprostý souhlas, je to prostě droga. Zároveň však víme, že represe a její zahnání do ilegality problém ještě zhoršuje, komplikuje. Nejde jen o trávu. Až 15 procent Čechů nemá pod kontrolou užívání léků proti úzkosti a hrozí jim závislost. Tyto medikamenty jim pomáhají zvládat nenadálé krize v jejich životě. Problémy s léky na uklidnění má v Česku milion lidí. "Na adiktologické klinice pražské Všeobecné fakultní nemocnice se léčí i lidé, kteří berou až sto tablet Neurolu denně," píše Deník N. Zakážeme Neurol? Uděláme z alkoholu a tabáku ilegální drogy? Nebo chceme dál posílat lidi do vězení za balíček méně nebezpečné trávy, když jiní mají doma plné sklepy tvrdého chlastu?

Pokud jde lidovcům o rodinu, o děti, bylo by mnohem rozumnější, kdyby ve vládě upozorňovali na nedostatek psychologů a psychiatrů, nedostatek odborné pomoci pro lidi s depresemi a úzkostmi. Ti se často utíkají k alkoholu, práškům, k marihuaně. Hledají tam východisko.

Lidová strana se profiluje jako konzervativní, měla by ale potom kriticky vidět, že konzervativní, represivní protidrogová politika až katastrofálně selhala nejen u nás, ale všude po světě. Legalizace marihuany, podobně jako přijetí Istanbulské úmluvy, již lidovci také odmítají a jež má bránit násilí na ženách, je logický posun dopředu, potřebný progres. A jistě, legalizace má smysl, pokud bude kontrolovaná a velmi pečlivě připravená. Na to si ale vláda přece platí špičkové odborníky, kteří legalizaci prosazují.

