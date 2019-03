Macron píše Čechům, ví, že existujeme! Nechce czexit, náckovskou Evropu

Emmanuel Macron prosazuje zájmy Francie, je její prezident. Prosazuje však i zájmy naše. V tom je ten vtip, který by Češi měli pochopit, dokud je čas.

Blíží se evropské volby (květen). Mnozí je vyhlíží s obavou: co když vyhraje nacionalismus a zničí evropský projekt? Obavy vyslovili světoví intelektuálové, filozof Bernard-Henri Lévy, Milan Kundera, Salman Rushdie a další volají: Evropa v nebezpečí! Probuďte se! Lévy vyjede na turné po Evropě s divadelní hrou o nás. A francouzský prezident Emmanuel Macron oslovuje země EU v jejich rodných jazycích. Napsal text Za evropskou obrodu.

Nenechat ten projekt, na kterém se účastníme, rozbít. Z patetického textu prezidenta Macrona cítíte skutečnou obavu, "evropská kavárna", nejen ta pražská, burcuje Evropany, ať si nezvolí sebedestrukci.

Je to směšné? Přichází to pozdě? "Měli to dělat jinak", jak mi napsal jeden skalní czexitář? Jistě se věci daly dělat jinak, líp, prakticky všecko (kromě jízd Sáblíkové) se dá dělat lépe. Ale my, Češi, z EU jen a jen profitujeme.

Co Macron sleduje? Británie odchází v chaosu a s chmurnými ekonomickými vyhlídkami z EU, německá kancléřka Angela Merkelová pomalu končí a Macron vystihl okamžik, snaží se ujmout vedení. To zjevně platí, ale spolu s tím platí i nepopiratelný fakt, že nacionalisté budou chtít projekt EU zničit, plánují návrat k izolovaným ("suverénním") národním státům, který může ohrozit komfort míru, na který jsme si zvykli.

Ve Francii Macron čelí hnutí žlutých vest (k těm se náckové občas připojují taky), jež filozof Lévy v rozhovoru pro Respekt považuje za "smrtící, nihilistické hnutí". Prezident Francie jako protilék vyhlásil celonárodní debatu, pozval vesty, ať se podílejí na reformách (ty však protestují dál).

Podobně překvapivě Macron jedná v celé unii. V textu, určeném také Česku, vyzývá, aby byly navrženy "veškeré nezbytné změny našeho politického projektu, a to bez jakýchkoli tabu, i za cenu změny smluv". Účastnit se mají panely občanů, akademici, sociální partneři, představitelé náboženských a duchovních institucí…

Má to smysl? Zkusme to jinak, pokud v jednotlivých zemích panuje nespokojenost, co jiného by mělo smysl? Zrušit EU by byla pro Česko i další země mnohem větší katastrofa než brexit pro Brity. A nechat Evropu ovládnout Putinem podporovanými nacionalisty je velké riziko.

Brexit, symbol evropské pasti

Slyším výhradu: je to jen pro intelektuály, normálních lidí se to netýká. Skutečně? Když se francouzský prezident obrátí na české občany v češtině, našich lidí se to netýká? Když říká, vím o vás, myslím na vás, nás se to netýká? Co se nás pak týká, dezinformační servery a řeči Zemana? Nejde jen o Česko, ale i o další země EU. Navíc: kdy se k nám osobně nějaký významný evropský státník obrátil, kdy k nám mluvil?

Podobně filozof Bernard-Henri Lévy se svou hrou. Jistě, divadelní monolog obohacený o české reálie bude jen pro pár lidí, kteří se na představení dostanou. Lévy však dává najevo starost o budoucnost Evropy. A my? Co děláme my? Na koho se obracejí Zeman a Babiš? Co dělají pro unii?

Na začátku "dopisu" píše Macron o brexitu, vidí ho jako symbol evropské pasti. "Pastí není příslušnost k Evropské unii; ale je to lež a neodpovědnost, které ji mohou zničit. Kdo řekl Britům pravdu o jejich budoucnosti po brexitu? Kdo s nimi hovořil o ztrátě přístupu k evropskému trhu?" Kdo sleduje dění v Británii, rozumí.

Macron nabízí plán, chce chránit demokracii, "proti kybernetickým útokům a manipulacím". Navrhuje konkrétní kroky jako zákaz financování evropských politických stran cizími mocnostmi a apeluje: "nesmíme připustit jakékoli projevy nenávisti a násilí na internetu, neboť úcta k jednotlivci je základem naší civilizace".

Nevyhýbá se tématu migrace, chce přehodnotit schengenský prostor, důslednou kontrolu hranic, žádá stejnou azylovou politiku, stejná unijní pravidla pro přijímání a odmítání žadatelů (v Česku nepopulární). Chce lepší společnou obranu zemí EU "ve spojení s NATO a našimi evropskými spojenci: zvýšení vojenských výdajů, aktivovaná doložka o společné obraně", při obraně dál počítá s Británií.

Má nové návrhy pro obchod, požaduje sociální zabezpečení "pro všechny pracovníky", "sociální štít, který jim zaručí stejnou odměnu na jednom pracovišti a evropskou minimální mzdu" (s tím u nás taky narazí). Myslí na změny klimatu, chce "financovat ekologický přechod" atd.

Část lidí u nás Macrona odmítne, budou mu vyčítat staré hříchy (je považován kupříkladu za ideového otce "směrnice o vysílání pracovníků", jež omezovala volný pohyb osob na vnitřním trhu). Část ho obviní, že chytil vítr a prosazuje jen zájmy Francie. To jistě dělá. Zároveň však prosazuje zájmy naše. A v tom je ten vtip, který by Češi měli pochopit.