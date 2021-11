Zbytečné čekání na nový Fialův kabinet se nebude počítat na dny, ale na mrtvé

Česko má sice dva premiéry, ale momentálně ani jeden kabinet, který by se mohl vypořádat s covidovou, energetickou či rozpočtovou krizí.

Bude to nejtragičtější předávání moci, které Česká republika zažila. Jakékoli opatření v souvislosti s covidem nebo třeba vysokými cenami energií přijme dosluhující vláda Andreje Babiše (ANO), může nový kabinet obratem překopat. A naopak. Ať Petr Fiala (ODS) řekne cokoli, budou to jen slova, dokud nebude mít k dispozici rozhodovací pravomoc. V zájmu úplně všech je, aby si oba pánové předali klíče co nejrychleji.

Chvilkové dvojvládí nevadí v klidných časech, ale tentokrát je jeho prodlužování doslova a do písmene o život. A ne jeden. Tuší to prezident alespoň? Petra Fialu sice už konečně jmenoval premiérem, aby vykázal nějakou činnost a definitivně tak zablokoval parlamentní debatu o článku 66. Zároveň ale dává najevo, že ustavení vlády bude zdržovat, aby demonstroval, že i když se jeho imperiální pozice silně otřásla, stále je s ním třeba počítat.

Vyžaduje, aby k lánskému covidáriu až do 13. prosince chodili defilovat kandidáti na ministry. Nikdo nepředpokládá, že by s hlavou státu cokoliv podstatného řešili. Má to čistě symbolický význam: přijdou se před svým jmenováním poklonit. Přičemž Jan Lipavský (Piráti) bude muset nejspíš přijít rovnou v rouchu kajícníka (ideálně izraelské výroby).

Politická hra je to možná pěkně vymyšlená, ale také nechutná. Česko nutně potřebuje novou vládu s většinou ve sněmovně, aby se mohlo vrhnout do systematického boje s covidem. Stojí o to Petr Fiala. Stojí o to Andrej Babiš. Přejí si to lidé. Jen prezident žije v jiném světě.

Petr Fiala přesto rozumně usoudil, že jakkoliv dětinské toto oddalování jeho vlády je, není prozřetelné zahájit své soužití se Zemanem otevřeným konfliktem. Bohužel to pro něj ale znamená, že si v mezičase bude muset připravit první kroky i bez pomoci ministerského aparátu, aby pak mohl do Strakovy akademie doslova vletět. Času je stále méně a voda stoupá.

Svobodně umírat s covidem

Nastupující premiér svou první promluvu věnoval zdravotníkům a očkování. Prvním poděkoval, ostatní o to druhé požádal. Bylo to sympatické. Jaká budou ale jeho první rozhodnutí, zatím bohužel nevíme. Pětikoalice působí dojmem, jako by volby ještě neskončily, a pořád napíná své komunikační úsilí především do vykreslování toho, jak moc spálenou zemi za sebou Andrej Babiš nechává. V "národní inventuře" Spolu se tak dozvídáme, že více než deset tisíc nakažených denně tady přibývá "kvůli Andreji Babišovi". Bohužel už ale nezmiňuje, jak to změnit.

V koaliční smlouvě není o covidu ani zmínka a program nazvaný Žít s covidem - svobodně a zodpovědně je bohužel postavený na nebezpečné premise, že pandemii je třeba řídit podle obsazenosti nemocnic, nikoliv tak, aby se přetížení zdravotnického systému předešlo. Lídři pětikoalice sice představili svůj covidový plán, kromě opětovného zavedení testů z něj ale vůbec není jasné, co chtějí dál podniknout.

Až bude někdy v polovině prosince Petr Fiala uvádět do úřadu ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, velmi pravděpodobně bude covidová vlna kulminovat, na seznamování se s agendou nebude čas, životy bude třeba zachraňovat hned. Babišův tým se na sklonku své kariéry přiklonil k povinnému očkování pro určité skupiny, profesor Válek to odmítá. Nedodává už ale, jaké jiné opatření navrhuje, aby se co nejvíce z nás dočkalo dalšího roku.

Velké, ale neznámé plány

Netrápí nás přitom jen pandemie. Jen jsme kvůli ní na chvíli zapomněli na další akutní problémy, které Babišův kabinet už nevyřeší.

Jak postupuje topná sezona, dostává se po krachu Bohemia Energy čím dál více lidí do energetické chudoby. Dosluhující vláda na krizovou situaci zatím reagovala dosti nepřesvědčivě. V rozporu s unijními pravidly odpustila všem DPH do konce roku, zcela nesystémově sáhla na poplatky za obnovitelné zdroje a nepodařilo se jí dostatečně ulehčit přístup k mimořádné okamžité pomoci.

O pětikoalici zatím víme jen tolik, že plánuje nejpotřebnějším pomoci přes příspěvek na bydlení. Jenže to je podle současné právní úpravy chudinská dávka a zima se rychle dotkne mnohem širšího okruhu lidí ze statisíců domácností. Je opravdu tak nemístné ptát se za tohoto stavu nastupující vlády, jaký má plán?

Související Dva roky covidového bezpráví

A pak tu jsou věci, které pětikoalice slibovala už před volbami, teď ale hlasitá hesla vyměnila za urputné ticho. Na mysli máme rozvrácené veřejné finance. Nová garnitura je plánovala dát do pořádku bez zvyšování daní tím, že výdaje oseká nejméně o 80 miliard. Schvalování rozpočtu je doslova za rohem, kde a jak se bude zásadním způsobem škrtat, ovšem stále nevíme.

Na hájení není čas

Bez ohledu na ostudné prezidentovy hrátky designované vládě nezbývá než začít pracovat, jako by už všichni seděli ve svých úřadech. Republika je v problémech, které na tradičních 100 dnů hájení nové exekutivy bohužel nebudou brát ohled - covidem, energiemi a rozpočtem počínaje, dukovanským tendrem a milostivým létem konče.

Nebývalo výjimečné, aby zde nově zvolená vládní většina už před převzetím moci zcela konkrétně vyzývala dosluhující kabinet, co dělat a čeho se už vyvarovat. Zrovna v časech nejhorší krize jako by na to ale politici úplně zapomněli. Změnu vlády voliči zařídili na začátku října, teď je konec listopadu a zasloužili by si už vědět, co je čeká. I když se oficiální začátek nové etapy rozhodl pán ve skleněném akváriu brzdit, dokud to jen půjde.

Prezident jmenuje za přísných opatření Petra Fialu premiérem. (video z 28. listopadu 2021)