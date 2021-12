Muž minulosti se pokusil mluvit o budoucnosti. Zemanovo „poselství“ na Štěpána

Zeman se ovládl, neštval proti celým skupinám občanů, ale jinak zůstal Zemanem, mužem minulosti, který nemá dnešku co nabídnout a můžeme se jen těšit, až na Hradě skončí.

Na Štěpána mučedníka jsme někteří vyslechli "vánoční poselství" prezidenta Miloše Zemana, "jehož cílem je, abychom společně přemýšleli o událostech uplynulého roku", jak řekl.

Oceňuji, že Zeman tentokrát zcela výjimečně nenapadl ani novináře, ani další velké skupiny občanů, jak bylo jeho mnohaletým zvykem. Rovněž oceňuji, že sice projev zjevně četl, ale vypadal jako člověk v poměrně dobré zdravotní kondici, což jistě potěšilo nejen jeho příznivce a lékaře.

Co bylo podstatou jeho projevu? V podstatě tři věci. Snaha vypadat jako někdo, kdo má dál vliv, z této pozice přicházely rady vládě. Podstatný a klíčový však v jeho poselství byl odpor proti dvěma západním kotvám České republiky. Proti Severoatlantické alianci a Evropské unii. Rozuměj proti našim domovským organizacím, jichž jsme členy a jež nás chrání proti rizikům přicházejícím dnes znovu z Východu. Chrání nás proti naší velmi temné minulosti.

Klíčová, mohli bychom směle říci putinovská, byla tato pasáž: "Celosvětová bezpečnostní situace se zhoršila po kapitulaci Severoatlantické aliance v Afghánistánu, vzhledem k níž tuto zemi znovu ovládlo teroristické hnutí Tálibán. Tento afghánský Mnichov zřejmě povede k zesílení migračních toků z Afghánistánu, ale především ke zvýšenému riziku nových teroristických útoků, a to i v Evropě, podobných útokům na newyorská Dvojčata, které organizoval právě Tálibán."

Jednak temné proroctví, Zeman se rád staví do role jakési české národní Sibyly, jednak opět ostrý útok na NATO. Svědčí o tom slova "kapitulace" a "afghánský Mnichov". Ano, je pravda, že i velká část společnosti v samých Spojených státech včetně mnoha Bidenových voličů považuje odchod z Afghánistánu za katastrofu a katastroifa to i byla. Ale nazvat to Mnichovem? Nesmysl. Nazvat to v Česku Mnichovem? Totální nesmysl. Hned po odchodu NATO z Afghánistánu Zeman nelenil a nabádal českou vládu, aby přestala platit peníze na NATO a soustředila se na národní obranu. Další nesmysl. Bez NATO se Rusku nikdy neubráníme, ví dnes každý včetně prezidenta.

Zcela zemanovsky působilo, že vynechal zprávu o tom, jak se ruská vojska stáhla k ukrajinským hranicím (Moskva tam přesunula skoro 100 tisíc vojáků s tanky, obrněnými transportéry a dělostřelectvem, americké zpravodajské služby se domnívají, že hrozba ruské invaze je reálná a v lednu k ní může být připraveno na 175 tisíc vojáků.) Ani slůvko o této pro Ukrajinu, ale i pro Česko velké hrozbě. Stejně tak ani ň o tom, že by Putin rád vrátil hranice zemí NATO před dobu, kdy jsme do aliance vstoupili. Ani slovo o pekle na hranici mezi Polskem a Běloruskem, o utrpení lidí lapených do pasti. Jen kopání do NATO, kterému Kreml zatleská.

A hned poté útok na EU: "Druhým nebezpečím, které se objevilo především v Evropě, je takzvaný zelený úděl. Z původně seriózní vědy zvané ekologie se stalo náboženství. A jako každé náboženství i toto má své proroky, například v podobě postpubertální dívčiny. Zelený úděl pro Evropu nám přikazuje v roce 2030 přestat topit zemním plynem, v roce 2035 nejezdit v autech se spalovacími motory. Toto vše by podlomilo naši energetiku tím, že by vedlo k energetické chudobě, vedlo k poklesu životní úrovně a ekonomického výkonu."

Nechápe, co se děje se Zemí a nad Zemí

Podobně zazněla věta o energetické krizi: "Naštěstí jsme v situaci, kdy energetická politika je v pravomoci národních vlád a národních parlamentů, a není nám naštěstí diktována Bruselem." Bruselský "diktát", typický slovník proruských nacionalistů, to nemohlo nezaznít.

Podstatný je však i hlubší postoj, odmítání Green Dealu jako toho, co má pomoci přehřáté, lidskou činností ničené planetě. I tady, nejen v mezinárodní politice, se Zeman jeví jako politik minulosti, který vůbec nepochopil, co se dnes na Zemi (a nad Zemí) děje. To bylo na celém jeho projevu nejsmutnější, to zamrznutí v minulé době.

Zastydle, opožděně se vyjadřoval i o covidu. Řekl: "Vidím očkování jako jedinou cestu proti této pandemii a ti, kdo vyjadřují názor, že svoboda je očkováním ohrožena, by zřejmě v případě, kdy by se sebevrah chystal vyskočit z okna, tohoto sebevraha nezadrželi, protože by respektovali jeho svobodu volby, a tím jeho smrt." A ještě přidal: "Koneckonců povinné očkování existuje v případě celé řady nemocí, a není tedy důvod, abychom k těmto nemocem nepřiřadili i koronavir."

Velmi nepřesný obraz, míněn ten se sebevrahem. Je dobře, že Zeman podporuje očkování, ale volat po povinném očkování 26. prosince 2021? Měl po něm volat o rok dříve. Teď by se musel vyrovnat s faktem, že vakcíny proti covidu nelze srovnávat s jiným povinným očkováním u nás, protože účinnost anticovidových látek je podstatně slabší.

Zeman se postavil nejen proti Green Dealu, ale taky plédoval za atomovou energii. Víme, jak brutálně u nás prosazoval Rosatom a Číňany pro dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. A opět se jako podstatné jeví jeho uvíznutí v minulosti, není nic než atom, není nic než spalovací motor. Neargumentuje, jde jen o to, že stojí proti změně, pokroku. Stejně jako stál proti inkluzi, proti pomoci uprchlíkům (včetně dětí). Jako by neexistovaly už dnes mnohem čistší, zelenější metody, jak získat energii ve velkém, a jako by se měl kupříkladu vývoj baterií zastavit na dnešní úrovni, jako by zkrátka budoucnost neexistovala.

Logicky pak i závěr zněl opačně - byl na hlavu postavený a Česko zahánějící do minulosti: "Chtěl bych vás tedy vyzvat k souhlasu s povinným očkováním, chtěl bych vás vyzvat k vyvázání se ze zeleného údělu pro Evropu a k prosazování vlastní energetické politiky v zájmu našich občanů a jejich životní úrovně." - Zeman vyzývá občany, aby si zvolili sebedestruktivní cestu, vyzývá k dalšímu rozdělování společnosti (očkování u nás padá dnes v úvahu mnohem spíš jako dobrovolné, pochopené, vysvětlené, nikoli jako nařízené, nebo, jak by řekl Zeman, diktované). Vyzývá k odmítnutí Green Dealu, který je pro nás šancí, jak žít v čistším a zdravějším světě.

Zeman se ovládl, neštval proti celým skupinám občanů, ale jinak zůstal Zemanem, mužem minulosti, který nemá dnešku co nabídnout a můžeme se jen těšit, až na Hradě skončí.

