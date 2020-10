Nahatá ODS. Vystrčil podpořil do Senátu Trikolóru, Valentu, groše proti hodnotám

Jak mají lidovci věřit koalici s ODS, když její nejviditelnější a momentálně nejúspěšnější politik podpořil kandidáta Trikolóry? A nepodpořil lidovce Josefa Bazalu, který rozhodně není špatnou volbou?

Tak tuhle partu teď podporuje předseda Senátu Miloš Vystrčil. To by se Havel divil... (Ivo Valenta vpravo dole.) | Foto: Aktuálně.cz

V pátek a sobotu pokračují volby do třetiny Senátu. V obvodu Uherské Hradiště postoupil stávající senátor Ivo Valenta (za koalici Trikolóry se Soukromníky a Nezávislými) a starosta Starého Města Josef Bazala (KDU-ČSL). Výsledek prvního kola byl těsný, Valenta získal 31,23 procenta hlasů, Bazala 30,94 procenta. Třetí skončil kandidát ODS Petr Sládek s 23,21 procenta hlasů a jistou roli může hrát i to, koho odeeska podpoří.

Už se stalo, Valentu, který je spoluzakladatelem holdingu Synot, disponuje tedy penězi z hazardu, a je spoluvlastníkem firmy Our Media, jež provozuje internetový portál Parlamentní listy, voličům doporučil předseda Senátu a nová "tchaj-wanská" hvězda ODS Miloš Vystrčil.

Oceňuje u něj "zejména jeho trvalou podporu drobných živnostníků a podnikatelů, udělal pro ně v Senátu veliký kus práce". Vystrčil věří, že Valenta získá dostatek hlasů, aby s ním ODS mohla "v Senátu spolupracovat i nadále".

Svoji podporu se obdivovatel Václava Havla pokusil vysvětlit i na Twitteru: "Ivo Valenta vstupem do senátorského klubu ODS před dvěma roky umožnil následně pro Jaroslava Kuberu vyjednat pozici předsedy Senátu. Nyní by pro mě mohlo být výhodné hodit ho přes palubu, ale to není a nikdy nebyl můj styl." Dodejme ještě, že Valenta ODS v minulosti podporoval i finančně - v roce 2018 jí věnoval dva miliony korun.

V poslední době by člověk na pravici jen těžko hledal větší protiklady než jsou Vystrčil a Valenta. Šéf Senátu se proslavil nejen u nás, ale i ve světě, cestou na Tchaj-wan. Postavil se komunistické Číně i domácímu, českému odporu, vypadal jako politik, který se vrací k listopadu 1989, připomínal odkaz Václava Havla, o němž často veřejně mluvil.

16:38 Parlamentní listy dávají velký prostor dezinformacím, lidé jsou unavení demokracií a svobodou, chtějí nové vzrušení a akční show. | Video: dvtv

Senátor Valenta je typ politika-podnikatele, živí ho hazard, stojí na opačné straně než Vystrčil ve vztahu k Číně a Rusku, rozumí si dobře s Trikolórou, s Václavem Klausem seniorem i juniorem a jím zčásti vlastněné Parlamentní listy dávají velký prostor dezinformacím.

Vystrčil o Valentovi řekl: "Všechny výhrady vůči němu chápu, rozumím námitkám, ale na druhou stranu není možné říkat: Když tě potřebujeme, tak bezva, a když tě nepotřebujeme, tak nás nezajímáš. Takto by to být nemělo a já takový nejsem. Bylo by pro mě daleko jednodušší chovat se jiným způsobem, ale já to nedělám." - Další pokus o vysvětlení podpory.

Jako by v tom byla obsažena podstata ODS. A pikantní je, že tu podstatu odhaluje právě Vystrčil, tedy politik, o kterém si má leckdo chuť myslet, že do odeesky vlastně ani nepatří. Patří. - Valenta je typ politika, který v podstatě kopíruje jednání a taktiku Andreje Babiše a Miloše Zemana. ODS se však hodil k tomu, aby získala post druhého nejvyššího ústavního činitele. Hodily se jí samozřejmě i jeho peníze.

Mlčeti zlato

Vystrčil je známý jako poctivec, alespoň tak působí a vystupuje. Zřejmě tedy myslí poctivě a doopravdy větu: "Bylo by pro mě daleko jednodušší chovat se jiným způsobem, ale já to nedělám." Prostě spadl do pasti vlastní strany.

V čem ta past spočívá? V podstatě ve schopnosti nemít zásady. Proto v ní mohou vedle sebe působit lidé jako Petr Fiala, Miloš Vystrčil a Zbyněk Stanjura, ale taky Jan Zahradil, Martin Kuba, Petr Bendl a další. Není to široce rozkročená partaj, je to seskupení bez společných zásad. (Jedinou zásadou je Antibabiš a úspěch, vůle k moci.)

Odeesce najednou nevadí ani Parlamentní listy, které Valentu natvrdo podporují. V úterý tam třeba vyšel text: Senátor Valenta žádá vrácení našich korunovačních klenotů z Rakouska. U Babiše jim ovšem zneužívání médií vadí a napadají ho kvůli tomu. Je to absurdní podívaná a Vystrčil v tom lítá jak nudle v bandě.

Chtěl by se asi zachovat slušně, přijali jsme tvoji podporu, tak tě nenecháme ve štychu. Jenomže Valenta není ve štychu, pokud nebude zvolen, nic se mu nestane, rozhodně nebude trpět. Samozřejmě od něj ODS neměla brát ani peníze, ani podporu. Ale je to ODS. Mimochodem Valenta sponzoruje i Trikolóru…

V červnu v ČT Vystrčil řekl v souvislostí s cestou na Tchaj-wan předsedovi sněmovny Radkovi Vondráčkovi (ANO) toto: "Hodnoty, které nejsou hmotné, a to vám, bohužel, vůbec, ale vůbec nedochází. A jestli se v tomto směru nedokážeme vrátit k tomu, co prosazoval Václav Havel - tedy že jsme zemí, která si uvědomuje, jak je těžké dosáhnout svobody, jak je těžké být suverénní, nežít pod někým, aby nám něco přikazoval, a nebudeme to schopni dávat dál -, tak skončíme. A vám to vůbec nedochází, je vám to jedno a počítáte nějaké groše, které v důsledku nebudou znamenat nic jiného, než že na tom všichni zásadním způsobem proděláme."

Ve Vystrčilově podpoře senátora Valenty ovšem "groše" (a vůle k moci) hrály jistě nemalou roli, zatímco "hodnoty, které nejsou hmotné" zůstaly zcela zapomenuty. Momentálně se nehodily, překážely. Přitom se nabízela možnost obyčejně mlčet, nikoho nepodpořit. Ideální varianta. (Jenomže Valenta zřejmě přišel a připomněl, že odeesce pomohl…)

Nejde jen o Senát, jestli v něm bude Valenta sedět dál. Vzpomeňme na tu symbolickou fotografii po krajských volbách, na níž si Petr Fiala, Markéta Pekarová Adamová a Marian Jurečka, tedy ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, připíjejí pivem na další spolupráci. Tato trojice chce vytvořit koalici do sněmovních voleb. Jak ale mají lidovci věřit Fialově partaji, když její nejviditelnější a momentálně nejúspěšnější politik podpořil kandidáta Trikolóry? A nepodpořil lidovce Josefa Bazalu, který rozhodně není špatnou volbou?

Nebo snad fialovci ještě otočí a udělají "zahradilovskou" koalici s Trikolórou, Soukromníky a Nezávislými? Ivo Valentu by pak mohli udělat ministrem hazardního průmyslu. A Vystrčila vládním správcem Havlova odkazu.

Senátor Valenta: Fotbalová korupce? Chlap musí mít škraloup (video ze 12. března 2015)