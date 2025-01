Největší česká slabina? Vláda a opozice se jen rvou, nehledají to společné

Klíčovým tématem roku zůstává válka na Ukrajině, schopnost Ukrajiny se ubránit a naše, západní schopnost jí pomoct, nenechat ji padnout.

Jak se nám jeví rok 2025? Jako temná, rozevřená tlama? Jako otazník? Jako tvář s očima plnýma naděje? Ze všech stran slyšíme, že to bude rok, kdy se o nás rozhodne. Nebo přesněji kdy my sami o sobě na další roky rozhodneme.

Premiér Petr Fiala řekl, že to bude rok "rozhodnutí o tom, jestli se Česko vrátí do doby chaosu, prázdných gest a koketování s Východem, nebo jestli zůstane rozumnou zemí, která ví, že jedinou správnou budoucností je být součástí demokratického Západu".

Expremiér Andrej Babiš vidí letošní rok jako "zlomový", podzimní volby "rozhodnou o budoucnosti České republiky". Sdělil to v novoročním videu. Udělá všechno pro to, aby skončila Fialova vláda, kterou vidí jako "neschopnou, asociální, arogantní a prolhanou".

Komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk napsal, že otázka, která rozhodne volby, zní: "Máme se skvěle, nebo to stojí za starou bačkoru? Objektivně platí první náhled, ale subjektivně převažuje ten druhý." Ano, jsme silně spotřební společnost, kde mnoha občanům na prvním místě záleží na tom, kolik vydělají, co si mohou koupit, jestli jejich životní úroveň stoupá. To ostatní není až tak důležité.

Klíčové ve volbách, ale především v celkovém životě české společnosti, bude to, jaké má hodnoty a priority. Jak vnímá realitu, dění doma a v blízkých i vzdálených zemích. Klíčové bude, jestli občané chápou, jakou cenu má fakt, že jsme dnes již samozřejmými, suverénními členy Evropské unie a Severoatlantické aliance a co to pro nás znamená.

Když to obrátím naruby, klíčové bude si uvědomit, jak by se nám dařilo mimo EU a mimo NATO. Jak by to vypadalo s naší svobodou, nezávislostí, ekonomikou a s naší bezpečností.

Trpíme velmi krátkou dějinnou pamětí. Když Petr Fiala mluvil o tom, jestli se vrátíme do doby chaosu, prázdných gest a koketování s Východem, popsal dobu, kdy u nás vládl Andrej Babiš a na Hradě seděl přítel Vladimira Putina Miloš Zeman. Ještě hůř to dnes vypadá na Slovensku. Zjevně není těžké do takové polohy spadnout, stačí nerozumně zvolit, nechat se omámit politikou populistické slibotechny. Politikou strachu.

Oč v roce 2025 půjde, co je absolutní prioritou, která v blízké budoucnosti ovlivní naše životy? Výsledky války na Ukrajině, postup či nepostup Ruska. Není nic, co by na nás mělo momentálně větší vliv. Pokud budou Rusové dál postupovat, prudce poroste ohrožení naší svobody a suverenity. Rusko nás jasně deklarovalo jako svého nepřítele, nezapomínejme na to. I my jsme terčem hybridní války Moskvy.

Podle toho si máme volit politiky, kteří zemi povedou. Každý, kdo jakkoli zpochybňuje strašlivou vinu Ruska, prezidenta Putina, každý, kdo jakkoli zpochybňuje právo Ukrajiny se bránit a naši povinnost mu v obraně pomáhat, je pro nás nebezpečný. Každý, kdo zpochybňuje posílání vojenské pomoci Ukrajincům, je naší vlastní svobodě nebezpečný.

Úplně stejně nás ohrožuje každý, kdo by chtěl Česko dostat pryč z EU a NATO. Na tyto dvě entity se váže naše schopnost přežít jako suverénní a zároveň jako úspěšný stát.

Pro mladé tu není ani strana, ani hnutí

Co se na začátku roku 2025 jeví jako největší česká slabina? Když posloucháte výroky hlavních opozičních politiků, rychle nabydete dojmu, že neexistuje žádný společný zájem opozice a vládních stran a hnutí. Jako by proti sobě stály dva naprosto odlišné světy. Negace se týká především opozice, ta vidí vládu jako podvod a zlo, ačkoliv je to nesmysl a surový marketing. Ale i výroky premiéra Fialy o návratu do "doby chaosu" (zjevně vzpomíná na vládní chaos okolo pandemie covidu a na hradní chaos v zahraniční politice) nejsou nijak vstřícné, nehledají společný zájem.

Českou slabinou je jednoznačně fakt, že se nehledá to společné, opozice a vláda nehledají to společné, nezdůrazňují to společné. Tím je nepochybně udržení dosažené svobody a suverenity. A taky základní důvěra ve stát, v jeho soudy, parlament, občanskou společnost, armádu, nezávislá média (ta vadí skoro všem) atd.

Společné by dnes měly být tyto zájmy: prohra Ruska a jeho vyhnání z celé Ukrajiny. Mělo by být jasné, že ani vláda, ani opozice nikdy nesmí přistoupit na to, že si Rusko legálně ukradne kus Ukrajiny, nebo celou Ukrajinu. Protože je pro nás životně důležité, aby platily mezinárodní dohody, ty jsou pro každý menší stát zárukou jeho existence. Rusko po Ukrajině půjde dál, mění se ve válečný stroj, vše o tom svědčí.

Dál by mělo být jasné, že platí dohoda na nezpochybnitelnosti našeho členství v EU a NATO. Na nezpochybnitelnosti svobody slova a svobody médií. Vidíme na Slovensku a v Maďarsku, jak snadno se to může stát nesamozřejmým. Toto vše by měl být společný zájem, o který pečuje vláda i demokratická opozice.

Připomenu ještě dvě domácí oblasti, které budou hrát roli v tomto roce. Prezident Petr Pavel mluvil v novoročním projevu také o chudých regionech Česka, "ve kterých hospodářsky dlouhodobě zaostáváme". Řekl, že "ne všem se daří dobře. Jsou domácnosti, které s námahou ze dne na den překonávají životní překážky". Známá pravda.

Vyrovnání podmínek a životní úrovně, úrovně školství atd. mezi kraji by se mělo stát společným zájmem, společným úkolem vlády a opozice. Málo se v tom udělalo jak za vlády Andreje Babiše, tak za vlády Petra Fialy, nemají si moc co vyčítat. V chudých regionech panuje velká nespokojenost, která se snadno překlápí do odporu k režimu, k demokracii.

Když člověk poslouchal všechny ty vánoční a novoroční projevy, nabyl dojmu, že se u nás stále dál zapomíná na mladé lidi. Pro ty jako by tu neexistovalo hnutí či strana vnímající jejich obavy. Téma klimatu skoro zmizelo, jako by bylo "vyřešeno", přitom není. Klima se dál extremizuje. Podobné je to s dalšími "mladými" a klíčovými tématy, čím dál víc nenáviděni jsou "progresivisté" a adorováni "couvači", česká podoba konzervativců.

Přitom i mladí lidé, nejen penzisté, ovlivní volby 2025. Připomenu, že v roce 2021 u nás bylo 370 tisíc prvovoličů. Letos se to číslo nejspíš nebude příliš lišit.

Ideální by bylo, kdyby se mladým i starým tenhle rok jevil jako tvář s očima plnýma naděje. Proč? Protože žijeme v zemi, kde je to na nás, máme svůj osud v rukou. Zlé a destruktivní by bylo vnímat příštích dvanáct měsíců jako temnou, rozevřenou tlamu.

