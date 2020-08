Nepopsané listy papíru ve větru aneb Svéráz české diskuse o jedné Číně

Spolu s tím, jak roste vliv Pekingu, poutá koncept "jedné Číny" stále silněji pozornost světové veřejnosti. Debatám v Evropě a ve světě dominují v posledních týdnech hlavně události v Hongkongu, u nás se zabýváme spíše Tchaj-wanem.

Uvalení Zákona o státní bezpečnosti na "autonomní" Hongkong, který byl dosud ušetřen přímého působení čínské politické policie (Kuo-an-pu čili MSS, tedy obdoby někdejší StB, Stasi či KGB), vyvolalo ve světě značné pobouření. Demokratické - převážně evropské - státy iniciovaly protestní rezoluci v Radě pro lidská práva při OSN. A většina zemí, jež měla s Hongkongem uzavřené dohody o vydávání obviněných osob, je v reakci na právně bezprecedentní krok pozastavila, nebo rovnou zrušila.

V Česku se kritickou reakci na potlačení smluvně zaručených svobod obyvatel Hongkongu podařilo "přátelům (neexistujících) čínských investic" zablokovat. Naše delegace v Ženevě se - zjevně pod tlakem z Prahy - k protestní rezoluci demokratických států nepřipojila.

Volání po zrušení extradiční dohody, jež by mohla vést k velmi povážlivým diplomatickým a právním komplikacím, vláda odmítla s pozoruhodným argumentem, že naše dohoda je zvláště dobře napsaná, a případné vydání osob by stejně musela stvrdit svým podpisem ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Přitom právě u současného vedení ministerstva spravedlnosti (a vnitra) se člověk neubrání dojmu, že by jim vydání některých českých občanů do Hongkongu, a dále do Číny, nebylo úplně proti mysli…

Pomsta za Tchaj-wan

Zatímco v případě Hongkongu se držíme stranou, rozhořela se u nás - v souvislosti s nadcházející návštěvou předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) - intenzivní debata o Tchaj-wanu.

Senát je nezávislá instituce a její předseda druhým nejvyšším ústavním činitelem; nedosáhne na ně čínská ambasáda ani její čeští přátelé, takže se jim přes veškeré úsilí (zatím) nepodařilo cestě zabránit. Bombardují tedy alespoň Senát a jeho předsedu temnými hrozbami o strašlivé pomstě ze strany svého oblíbeného investora, Čínské lidové republiky.

Padají přitom dosti kuriózní argumenty. Jako neformální mluvčí volného uskupení přátel investic a odpůrců návštěvy (PION) vystupuje na veřejnosti místopředseda vlády, ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček. Na jeho dlouhodobé propojení s čínskými zájmy v Česku jsme poukázali už několikrát; případní zájemci mohou detaily prostudovat diskrétně v soukromí, abychom ušetřili tuto zemi další vlny vulgarismů, které nepřispívají k politické ani jazykové kultuře.

Neoddělitelná součást propagandy

Na argumentaci předsedy Hamáčka ohledně Vystrčilovy cesty zaujme především to, jak důsledně se drží oficiální čínské linie a přejímá prakticky doslova její postoje. Podobně jako jeho blízký spolupracovník Jaroslav Tvrdík - takto hlavní "tvář" poněkud nezřetelných čínských investic a naopak velmi reálně existující Smíšené česko-čínské komory - absorbuje pan Hamáček bez problémů i některá, řekněme odvážná stanoviska čínské strany.

Člověk tak musí vzpomenout památného výroku předsedy Maa o "prázdných listech papíru, na něž je možno psát ty nejkrásnější znaky": čím povrchnější znalost dané oblasti, tím větší ochota přijmout hotový ideový konstrukt ochotně nabízený čínskými soudruhy.

Hamáček argumentuje především tím, že cesta předsedy Senátu na Tchaj-wan "jde proti české zahraniční politice", konkrétně proti principu jedné Číny. Česko si přitom od uznání zásady jedné Číny v roce 1993 důsledně vyhrazuje právo na vlastní interpretaci tohoto obecného principu, která je v podstatných bodech odlišná od té čínské.

Naše diplomacie se vždy distancovala od pekingské interpretace, podle níž je Tchaj-wan "neoddělitelnou součástí" a "provincií" Čínské lidové republiky. A to prostě proto, že takové tvrzení je v očividném rozporu s hmatatelnou realitou.

Česká politika jedné Číny také nikde nestanoví, kdo z našich představitelů může a nemůže Tchaj-wan navštívit. Vystrčilova cesta tak možná narušuje čínskou oficiální linii, ale nikoliv českou zahraniční politiku.

Ekonomická diplomacie… s Tchaj-wanem

Podobně nehorázné je tvrzení, že Vystrčilova cesta představuje "narušení územní integrity ČLR". Tak trochu to připomíná starý normalizační vtip, že Západ se po celém světě vměšuje do vnitřních záležitostí Sovětského svazu.

Při nedávné debatě s Vystrčilem v Otázkách Václava Moravce nakonec Hamáček vytasil (dokonce dvakrát) zásadní argument: Vystrčilův iPad je přece vyroben v Číně! Ano, iPady vyrábí pro americkou firmu Apple v Číně… tchajwanská společnost Foxconn (Hon Hai). Firma, jež je zároveň dobrým příkladem toho, proč jsou pro nás vztahy s Tchaj-wanem přínosnější než družba s Čínou.

Foxconn je od začátku tisíciletí jedním z největších zahraničních investorů v Česku. Do země přinesl pokročilé technologie a výrobní kapacity, které zaměstnávají tisíce lidí. Jeho zdejší pobočka je také jedním z největších exportérů v zemi. To křiklavě kontrastuje s "vlajkovou lodí čínských investic", dnes již nefunkční společností CEFC, protežovanou ve své době českými politiky, včetně vicepremiéra Hamáčka.

Po té však zůstaly namísto investic jen horentní dluhy a obrovská mezinárodní blamáž, když byl představitel jejího "neziskového" křídla odsouzen ve Spojených státech za mezinárodní korupci a její předseda a poradce českého prezidenta zmizel v Číně samotné.

Kontrast mezi těmito dvěma investory - z Tchaj-wanu a lidové Číny - sotva může být výmluvnější. Foxconn navíc podle deníku Financial Times začíná pod vlivem nových amerických cel a dalších omezení pomalu přesouvat výrobu z Číny do dalších zemí. To by mohlo otevírat zajímavé příležitosti i pro naši zemi, kde má společnost již svoji základnu.

Dozajista vhodné téma pro trochu "ekonomické diplomacie" během Vystrčilovy návštěvy na Tchaj-wanu.

Autor, sinolog a orientalista, je ředitelem projektu Sinopsis.cz.