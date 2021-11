New age, v čele sněmovny usedly čtyři ženy. Pekarová Adamová je opak Vondráčka

Teprve druhá žena v čele české sněmovny od roku 1993 (první byla Miroslava Němcová za ODS). Pekarová Adamová (TOP 09) je politička, na kterou nebylo co vytáhnout.

Ve středu se ustavovala sněmovna. Celé odpoledne debatovali poslanci o tom, jestli double ministr Karel Havlíček (ANO) může, nebo nemůže kandidovat na předsedu. Poté, co jim právníci sdělili, že nemůže. Najednou se dolní komora parlamentu proměnila ve "žvanírnu", jak jí nadává Andrej Babiš. Žvanili jeho lidé, slyšeli jsme více než 15 "blahoslavících" příspěvků o Havlíčkovi. Mohlo se to velmi rychle rozhodnout hlasováním, ale místo toho poslanci strany, jejíž vláda se nechala roky podporovat komunisty, školili kolegy v demokracii.

Co na tom zaráží? To, co se v tyto dny a týdny děje mimo zdi sněmovny. Venku se už zase nekontrolovaně šíří covid - a opět nese velkou vinu vláda, která ho nebrzdila včas, která až teď, zjevně s křížkem po funuse, rozjíždí drsnou očkovací kampaň. Okolo sněmovny probíhá energetická krize, uvnitř však najdete jiný svět, odtržený od reality. Svět Andreje Babiše a jeho party.

Přitom pokud chtěl Havlíček kandidovat (problém je v tom, že ústava vylučuje, aby byl šéfem sněmovny zároveň ministr, tedy součást exekutivy, jde o logicky neslučitelné funkce), mohl přece skončit jako dvojministr a místopředseda vlády. Neskončil, dal přednost konfliktu ve sněmovně. Přesněji mu dal přednost Babiš, ten v ANO řídí vše.

Po Havlíčkovi se sněmovna konečně dostala k volbě svého vedení. Vzpomněl jsem si na volbu vedení minulé sněmovny. Tehdy jsem napsal text Extremista Okamura místopředsedou sněmovny. Česká demokracie si nafackovala. Od té doby jsme se naštěstí ocitli jinde. Po letošních volbách se situace změnila.

V minulé sněmovně byl mezi místopředsedy komunista Vojtěch Falmer Filip a předseda SPD Tomio Okamura. Nechme být Filipa, KSČM konečně, 32 let po pádu bolševika, z dolní komory vypadla.

Ale SPD opět nominovala Okamuru. Poslanci SPD ve sněmovně plakali, jací jsou demokraté, že do čela této části parlamentu patří. V roce 2017 Okamura zvolen byl, Babiš si myslel, že ho může potřebovat, a s komunisty a SPD měli dost hlasů. Okamura je extremista, jehož návrh na zákaz islámu šel proti článku 16 Listiny základních práv a svobod. Po jeho skandálním zvolení do čela sněmovny předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský řekl, jak se na SPD dívá: "Považuji za dost vážnou situaci, že do ní byl parlamentem demokraticky v tajné volbě zvolen člověk, jehož veřejně prezentované názory jsou skutečně rasistické, xenofobní, neonacistické."

Extremista za dveřmi

Letos přišla změna, ve vedení demokratické sněmovny Okamura, popírač koncentráku v Letech, kvůli jehož účasti letos Fedor Gál odmítl přijet na tryznu před Malou pevností v Terezíně, zatím zvolen nebyl. Nezvolení Okamury je demokracie, od nových poslanců nedostal hlasy (od ANO skoro jistě ano). Demokracie není extremismus.

Předsedkyní byla zvolena šéfka malé strany TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Žena. Teprve druhá žena v čele české sněmovny od roku 1993 (první byla Miroslava Němcová za ODS). Pekarová je politička, na kterou nebylo co vytáhnout. Jak ji nejlépe, nejvýstižněji ilustrovat? Pracovala jako dobrovolnice, dělala pracovní "workcampy" v dětských domovech v Arménii a Maroku, pracovala s postiženými lidmi v Srbsku a absolvovala environmentální projekt ve Skotsku. U nás spoluorganizovala dětské tábory a akce pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Sněmovnu tedy vede jiný člověk. Sice děkovala svému předchůdci ve funkci, rozdíl však nemůže být větší. Radek Vondráček (ANO) jel v říjnu 2018, půl roku po pokusu ruských tajných agentů o vraždu Sergeje Skripala, do Moskvy. Setkal se tam s předsedou Státní dumy Vjačeslavem Volodinem a s předsedkyní Rady federace Valentinou Matvijenkovou. Oba figurují na sankčním seznamu USA i Evropské unie. Ruská (u nás proruská) média návštěvu u "sankčníků" okamžitě využila, aby ukázala, že EU není jednotná v otázce sankcí a vztahu k Moskvě.

Matvijenková se při setkání s tehdejším českým předsedou sněmovny pozastavila nad informacemi z českých médií, vadily jí rady, aby Vondráček tvrdě žádal odpovědi na podezření z ruského pokusu o vraždu Skripala a jeho dcery. Na to Vondráček: "Já také čtu noviny a chci vás ujistit, že česká média nevyjadřují mínění většiny českých občanů." Protiruské postoje mladých Čechů omlouval, je to prý nová "generace, která nemá podrobné informace o Rusku, neučila se ve škole ruštinu". Řekl tehdy: "Věřte mi, že většina Čechů nejsou tací, jak je ukazují média v Evropě." Ano, tenhle pán vedl sněmovnu.

Advokát lichvářů neprošel

Vondráčkův temný obraz doplňuje další moment. V Kroměříži se věnoval advokacii a právní činnosti. Hospodářské noviny odhalily, že jeho právní kancelář spolupracovala s odsouzenými kroměřížskými lichváři Miroslavem Kolmanem a Rudolfem Cieslou, kteří podvodnými půjčkami připravovali klienty o majetky. Této dvojici poskytoval Vondráček a jeho společník z advokátní kanceláře Tomáš Opatrný (kroměřížský zastupitel za ANO) právní servis. V mnoha případech je zastupovali a udržovali s nimi přátelské vztahy.

Nemá smysl uvádět další přešlapy Radka Vondráčka, kupříkladu nedávnou skandální návštěvu bez respirátoru u Miloše Zemana v Ústřední vojenské nemocnici, když ležel na KARIM. Buďme si jisti, že nic takového Pekarová Adamová neudělá. Úleva.

Volba místopředsedů se pro obě koalice nepříjemně zkomplikovala. V prvním kole byla zvolena Jana Mračková Vildumetzová (ANO, ta dáma, jež coby hejtmanka proslula výrokem o Miloši Zemanovi: "Vaše bonmoty, postřehy a především váš přehled je fascinující a nezapomenutelný. Skláním se před vaší moudrostí…"), Jan Skopeček (ODS), Jan Bartošek (KDU-ČSL) a Věra Kovářová (STAN). Nezvolen byl Radek Vondráček. Obě koalice proti němu mají výhrady a ve vedení sněmovny ho nechtějí. Podobně nechtějí Okamuru.

Zvolena však v prvním kole nebyla ani Olga Richterová (Piráti), tedy dohodnutá kandidátka obou koalic. Poslankyně mimořádně úctyhodná, angažovaná v sociální oblasti. V roce 2011 spoluzaložila watchdogové sdružení Zaostřeno na Desítku, které bylo v roce 2014 mezi nominovanými na cenu Gratias Tibi (Díky Ti). - Nezvolení vypadalo jako nepříjemný šťouchanec Pirátům (možná z řad ODS). Ale ve druhém kole Richterová zvolena byla. Pokud by se tak nestalo, mohlo by to neblaze ovlivnit Celostátní fórum Pirátů, které hlasuje o koaliční smlouvě.

Nezvoleni byli Vondráček a Okamura, volba šestého místopředsedy sněmovny musela být odložena. Je dost možné, že mezitím vláda podá demisi a za ANO bude kandidovat Karel Havlíček (jako neministr a poslanec už kandidovat může). Okamura se vší pravděpodobností zvolen nebude, do vedení této dolní komory extremista prostě nepatří.

Zažíváme něco nového, v Česku neobvyklého a sympatického - sněmovnu vede žena a tři místopředsedkyně jsou rovněž ženy. To je posun k normalitě, stejně jako nezvolení Okamury a Vondráčka. Časy se mění, dolní komora se mění. (Je čas, abychom se měnili i my.)