Normálový vektor přímky není životní nutnost. Maturita z matematiky taky ne

Co bylo na dosavadním systému volby maturitních předmětů tak špatného, že je nutné studenty takto trápit?

Matematika je krásná věda. Bez jejích základů je to v životě komplikované. Je ale skutečně nutné, aby z ní maturovali všichni? Středoškolská úroveň - tedy celkem 13 let (9 let základní školy + 4 roky střední školy) - známkované výuky by přece měla stačit.

Na sociálních sítích se v těchto dnech objevila petice a pozvánka na veřejný protest proti plošné maturitě z matematiky, kterou má ministerstvo školství v plánu na rok 2021/22. Studentům se to příliš nelíbí.

"Je již nyní jasné, že povinná maturitní zkouška z matematiky znepříjemní maturitu a zdárné absolvování střední školy desetitisícům českých středoškoláků a mnohým z nich zkazí i vyhlídku na studium na vysoké škole, přitom by z nich mohli být jinak odborníci ve svých oborech věnující se tomu, co je baví a zajímá," argumentují organizátoři protestu, kteří chtějí oslovit současného ministra školství a téma znovu otevřít.

Událost má na Facebooku v pondělí 28. ledna 14 tisíc sledujících, tři tisíce uživatelů se chtějí k protestu připojit aktivně a demonstrovat. Je k dispozici i petice. Škoda, že se protest nekonal dřív, než návrh prošel. Povinná maturita z matematiky byla totiž schválena už v únoru roku 2017 a měla by být v příštích letech zavedena pro všechny studenty středních škol zakončených maturitní zkouškou - tedy kromě pár výjimek - osvobozeny by měly být umělecké, sociální a snad i zdravotnické obory.

Nejsem typickým odpůrcem matematiky. Když jsem dokončila střední školu a bylo jasné, že se vydám spíše humanitním směrem, nechala jsem si doma v knihovně středoškolské učebnice a tu a tam si ještě pro zábavu spočítala nějaký příklad. Moje první internetová přezdívka v programu ICQ v dřevních dobách internetu byla "matice", podle jedné známé početní operace. S maticemi jsem si doma totiž vytrpěla svoje. Kdykoliv jsem tátu - v matematice zběhlého z vysokoškolského studia - požádala o pomoc s nějakým početním úkolem, rozzářil se a pravil: "To skvěle vyřešíme maticí!" Snažila jsem se mu sice vysvětlit, že jsme to ve škole ještě nebrali a paní učitelka vyžaduje v sešitě postup, který nám vykládala ona, ale měla jsem smůlu, protože to se zase nehodlal znovu učit táta - základní středoškolské postupy totiž dávno zapomněl.

Takže matematiku mám celkem ráda. Když jsme měli dobré učitele a uměli látku vysvětlit, šla mi. Na úroveň matematických olympiád to nebylo, nebavily mě složitější slovní úlohy, ale na vysvědčení jsem většinou měla jedničku. I když bych to asi s vypětím sil nějak zvládla, "z počtů" bych přesto maturovat nechtěla, zdržovalo by mě to od přípravy na předměty a obory, kterým jsem se chtěla věnovat dál a měla bych míň času na přípravu na přijímačky na VŠ.



Někomu zkrátka matematika jde a baví ho, někdo se s ní vysloveně trápí a nemá na ni talent, ani logické myšlení, a stačí mu základy. I tak musí protrpět (a to je v pořádku) celou střední školu, protože tento předmět se na většině středních škol zakončených maturitou vyučuje a známkuje až do posledního ročníku. Jako základ by to mělo stačit. Ale proč studenty, které matematika neláká, mučit ještě maturitou, která bude muset mít v té jednodušší ze dvou chystaných variant velmi nízkou úroveň, aby ji nenadaní žáci měli vůbec šanci zvládnout?!

Chudáci… Nejenom, že je v případě zájmu o vysokou nutíme v posledním roce střední školy do mašinerie zvané SCIO testy, které by si také zasloužily samostatný článek; ještě jim zároveň naložíme maturitu z předmětu, na kterém pravděpodobně stráví neúměrně času na úkor těch, které je zajímají. Připadá mi to, jako kdyby "vizionářští páprdové" odtržení od reality od stolu rozhodovali o tom, jaká bude ta dnešní mládež. Pěkně si ji naprogramujeme, dokonalou matematicky gramotnou!

Protože nějaký ambiciózní ministr/ministryně s armádou poradců a úředníků mají pocit, že studenti by měli být lusknutím prstů schopnější, než jsme byli my, kteří jsme měli na výběr. Ruku na srdce: Pamatujete si ještě váš maturitní rok? Byla to - kromě plesu a volného času se spolužáky - docela náročná doba… Opravdu by se vám (pokud to není váš obor) zpětně chtělo maturovat ještě z matematiky? Vážně máte pocit, že byste to zvládli levou zadní a k tomu se stihli připravit na zkoušky na školu, na kterou chcete?

A vy, kteří jste z ní dobrovolně maturovali a pak se jí dál nevěnovali, pamatujete si dnes z toho něco? Derivujete si před spaním? Určujete si definiční obor lomeného výrazu? Hledáte normálový vektor přímky? Umíte alespoň tu zatrolenou matici? Posunulo vás to v životě někam, nebo jste to za pár měsíců zapomněli a jste na tom dnes v podstatě úplně stejně jako ti "bez"?

