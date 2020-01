ODS je nadržená na vládnutí, neumí se prodat jako Babiš, nemá cílovku, není pro mladé

Na vítězství modrých demokratů to nevypadá, neboť jim uniká, co tuhle zemi doopravdy trápí, odmítají se proměnit, omladit, vzít vážně dnešní maléry a rizika, budoucnost. Antikomunismus a antibabišismus nestačí.

Petr Fiala je slušný, nemá maléry, byl by jistě dobrý premiér, mnohem lepší než Andrej Babiš. Ale to všechno nestačí. Jeho strana málo vnímá největší maléry Česka. Bez ní však nejde ANO porazit. | Foto: Václav Vašků

V sobotu se v Praze konal kongres ODS. Ona a Piráti jsou strany, které mohou časem konkurovat ANO Andreje Babiše, střídají se na druhém a třetím místě v oblibě voličů. Stagnují však okolo 15procentní obliby. Dnes se zdá jisté, že bez ODS a jejích voličů nepůjde premiéra ve střetu zájmů, premiéra ex-spolupracovníka StB, porazit. Úspěch a kvalita této strany budou důležité.

ODS je nadržená na vítězství, touží po vládnutí. V pořádku. Zároveň se ale zas tak moc od ANO neliší. Předseda Petr Fiala neměl protikandidáta, jako ho ve svém hnutí nemá Babiš. (Kandidátka na 1. místopředsedkyni Alexandra Udženija taky ne, ale ta nakonec nebyla zvolena, modrá demokracie se vzepřela a dohodu o druhé nejvyšší funkci smetla.)

Fiala jako Babiš slibuje a slibuje a slibuje, ač není jasné, odkud vezme peníze na všechny ty slevy a projekty. Slibuje investice do silnic, obrany, školství, vědy, zruší superhrubou mzdu, část daní, nabízí vyrovnaný rozpočet. Zdroje? Pokud něco víte o fungování státu, není vám jasné, jak chce škrtat zákony, propouštět tisíce úředníků a zároveň umožnit, aby občané vše se státem řešili z domova…

Základní potíž ODS? Pro koho je? Na koho cílí? Na mladé? Ne. Navíc, ač se jmenuje "občanská", občanské hnutí Milion chvilek pro demokracii si drží radši od těla. Chvilkařům nabízí Miroslavu Němcovou, to je její "tvář pro mladé"…

Ódeeska by se měla zabývat výzkumem Medianu, kdo koho volí. Lidé od 18 do 24 let volí nejvíc Piráty (33,6 procenta), pak ANO (11,4) a ODS až třetí (10 procent). Čím je volič starší, tím víc tíhne k ANO, u 65+ je poměr voličů ANO ku ODS 45 ku 7! Velký problém modré strany, Piráti oslovují mladé, ODS jen málo. Staré oslovuje ANO, ODS zase jen málo. Ani střední třídu modří neoslovují víc než Babišovo hnutí, poměr 27,3 ANO a 11,7 ODS. Vysokoškoláky a středoškoláky s maturitou láká víc ANO i Piráti. Pro koho modří jsou? Nemají v tom jasno. Petr Fiala slíbil dvakrát objet republiku (učí se od Zemana a Babiše), ale přijdou na něj mladí, důchodci, střední třída?

Lekce Jájájá Novotného

Politika strany závisí na osobnostech, programu a schopnosti ho nabídnout, zaujmout, přesvědčit. Vystihl to "divočák" Pavel Novotný, starosta Řeporyj. Když po propadu Udženiji kandidoval na 1. místopředsedu (provokace, show), řekl: "Nemůžete aspoň přemýšlet o svém potenciálu, jak lépe prodat svoji práci. Ku*va, podívejte se, jakou práci prodal Babiš!" - Tahle strana pro podnikatele už dlouho buď neví, co je to prodat produkt, nebo nabízí takový, kterému dost lidí prostě nevěří. (A je zahleděná do sebe, stejně jako Novotný, který by se mohl jmenovat Pavel Jájájá.)

Znovu připomínám: bez ODS a bez Pirátů nepůjde zbavit zemi estébáckého premiéra. Fiala na kongresu pronesl svoji zatím nejlepší řeč. Už se to trochu naučil. Byl pak suverénně zvolen. Ale proč neměl soupeře? Soupeření dnes potřebuje demokratická strana trénovat. Proč se mu nepostavil Saša Vondra? Proč nešel do souboje o prvního místopředsedu, když ho po prohře Udženiji delegáti přemlouvali?

Tak jasně, europoslancovat a být dvojka strany před krajskými a parlamentními volbami, to nejde dohromady. Vzdát se snového platu europoslance? To taky ne, tak daleko loajalita "havloida" (tak se sám nazval) Vondry nejde. Dvojkou ODS se stal Zbyněk Stanjura, zase nic nového, starý pardál. Novotného nezvolili.

V čem je ODS silná? Co na ní může demokrat cenit? Naslibované stamiliardy asi ne, populismus umí Babiš líp. Ale ODS je strana, která podporuje živnostníky a podnikatele, dvacet let slibuje štíhlý stát (nikdy ho však nezeštíhlela), nízké daně (nesnížila je) a jistě nás nechce oddělit od Západu. I v téhle jistotě ale najdete trhliny, tak třeba europoslanec Jan Zahradil se zapojil do Skupiny přátelství mezi EU a Čínou, iniciativou, jež úzce spolupracuje s vlivovými agenturami komunistické strany Číny. Atd.

Znovu: na koho ODS cílí? 2,5 milionu lidí v chudobě či na jejím pokraji pro ni není téma, na kongresu to neznělo. Lidi mající starost o životní prostředí? Do programu modří strčili "zelenou kartu", Vondra nabízí "malý rybník do každé vesnice" (do jeho "desatera" se ovšem vešel i fotbalový stadion v Brně pro mistrovství světa). Opakovaně zazněly věty o alarmistech, o zelené tsunami, co se na nás řítí, atd. Jak vypadá klimatický plán ODS? Neměnit nic, co by lidi nutilo změnit životní styl, sebe. Do toho Kuberova moudra typu: "Rok 2017 byl nejteplejší od roku 1775. Co z této informace vyplývá? Nic, vůbec nic." Časová hranice od roku 1775 je prý "ve vesmírných veličinách nezaznamenatelná". Mein Gott!

Mladí mimo hru, ani jedna žena

V noci mluvili před poloprázdným sálem mladí ódeesáci. Sice opět zaznělo sousloví "šílená Greta", ale zároveň ti třicátníci říkali, že jejich generaci strana neoslovuje, že mladí lidi mají vážnou starost o klima, o svoji budoucnost, že ODS nemá skutečný plán ani pro důchodovou reformu atd. Tihle lidé ovšem ve vedení nejsou, stranu řídí staří vlci. V čele partaje a nejvyšších funkcích, které drží, nefiguruje ani jedna žena! Moderní strana pro budoucnost? Ne.

Mottem kongresu byla šroubovice DNA a tvrzení, že "vítězství má Česká republika a Češi v genech". Vůbec se hodně mluvilo o vítězení a že ODS bude příště sestavovat vládu. Realita je jiná, svobodu jsme dostali darem, nezaslouženě. V minulosti jsme toho moc nevyhráli a po revoluci jsme s darem svobody naložili špatně - taky díky ODS. Ani teď to na vítězství modrých demokratů nevypadá, neboť jim uniká, co tuhle zemi doopravdy trápí, odmítají se proměnit, omladit, vzít vážně dnešní maléry a rizika, budoucnost. Antikomunismus a antibabišismus nestačí.

Neuvěřitelně hloupé a krátkozraké bylo, když Udženija pravila o Pirátech, že jsou to "obyčejní progresivisti, kteří žijí ve své bublině falešné nadřazenosti", "velmi agresivně se snaží zničit hodnotový řád a kromě destrukce nic neumí". S kým by tedy ODS vládla, kdyby ve volbách uspěla? S Marťany? Jedině kombinace Pirátů a ODS může porazit ANO, komunisty a SPD. Urážet Piráty je to samé jako tvrdit, že strana zůstane i po volbách v opozici.

ODS je sice nadržená na vládnutí, strašně chce vyhrát a vrátit se k moci, ale zároveň na kongresu ukázala, že ještě nedospěla, je příliš zahleděná do sebe, zaseklá v minulosti, nepřátelská k podobně silným demokratickým kolegům. Zároveň ale platí, že musí být součástí návratu k liberální demokracii. Vypadá to, že si ještě počkáme.