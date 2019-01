Okamura varuje před Doktorkou Plyšákovou. A Bob a Bobek z vyhřátého klobouku nevadí?

Honba na homosexuální/gay postavy v pohádkách není nijak nová. Pokud se do toho Aliance pro rodinu nebo Tomio Okamura pustí pořádně, děti se za chvíli nebudou mít na co dívat.

Pokud byste se obávali, že se o směřování našeho světa a o jeho "jediné správné heterosexuální hodnoty" nikdo nestará, můžete klidně spát. Tomio Okamura společně s Aliancí pro rodinu jsou ve střehu.

Předseda SPD a známý kritik veřejnoprávní televize se minulý týden na svém facebookovém profilu opět vymezil proti České televizi. Tentokrát se - společně s organizací Aliance pro rodinu, která rozeslala řadu stížností - rozvášnil nad americko-irským seriálem pro děti Doktorka Plyšáková (v originále Doc McStuffins). Ve čtvrté sérii se totiž objevila rodina ve složení dvě ženy a dvě děti.

Tomio Okamura si dal doromady dva a dvě a ihned vypozoroval souvislost mezi lednovým uvedením pohádky a probíráním sňatků párů stejného pohlaví v parlamentu. Tak proradná a zákeřná podle něj Česká televize je. Všechno načasuje a jde na to přes děti, které prý indoktrinuje. ("Je zcela nepřípustné, aby docházelo k otevřené propagaci homosexuálního životního stylu u dětského publika. Je to další ukázka zrůdné neomarxistické genderové politiky v praxi," napsal.)

Podivná myšlenka… Stejně jako celý Okamurův status, který tak trochu popírá sám sebe. V první části konstatuje, že sexuální orientace je věcí každého osobně - čili chápe, že mezi námi žijí různorodí lidé -, ale ve druhé části textu chce, aby zmizela z veřejného prostoru. A pssst, co kdyby se o tom dozvěděly děti! Co kdyby zjistily, že občas prostě doma bydlí dvě maminky nebo dva tátové? To by je asi zabilo…

Čeho se předseda SPD tolik bojí? Že by se v tom okamžiku změnila jejich sexuální orientace, která je ovšem vrozená? Že by to děti nebyly schopné zpracovat? Nebo že by všechny hromadně začaly požadovat doma dva táty / dvě mámy? Trochu nesmysl, nezdá se vám?

Honba na homosexuální/gay postavy v pohádkách není nijak nová, postihla v minulosti i jiné dětské seriály. Populární Teletubbies se v prudérním katolickém Polsku dostali do potíží, protože jedna z hlavních mužských postav (Tinky Winky) nosila přes rameno červenou tašku. Někteří diváci ji měli za dámskou kabelku, a populární seriál musel být proto posuzován polskými psychology a hrozil mu zákaz. Známá je i kauza Bolka a Lolka, kteří se ocitli i na plakátu k varšavskému pochodu gayů a v německém časopise pro homosexuály. Majitelé autorských práv se proti užití postaviček ohradili a chtěli se soudit. Bolek a Lolek jsou prý totiž stoprocentně hetero!

Pokud se do toho Aliance pro rodinu nebo Tomio Okamura pustí pořádně, děti se za chvíli nebudou mít na co dívat. Jen si vezměte, kolik "podezřelých" postav tu máme. Křemílek a Vochomůrka - dva chlapi, co žijí sami v pařezové chaloupce. Stejně jako spolu hospodaří nešikové Pat a Mat - a k tomu to provokativní "A je to!". Hotová Sodoma Gomora. A co Bob a Bobek, dva králíci, co se tulí v jednom malém vyhřátém (ano, slyšíte dobře) klobouku?

Dost zvláštní je postarší námořník Lebeda, co žije s Jájou a Pájou. Posvítit si bude potřeba také na Šmouly, konkrétně na postavu Fešáka, který nosí za uchem květinu a většinu dne se pozoruje v zrcadle nebo češe. A co poněkud zjemnělý motýl Emanuel? Není gay? Neindoktrinuje někoho? Vrcholem lesbického PR je kobylí kráska s duhovou vlajkou Rainbow Dash z holčičího seriálu My Little Pony…

To se homofobové musí v noci vzteky odkopávat. Co tedy s tím? Zakázat? Vyškrtat? Ustanovit posudkové komise?

Nebylo by lepší se na to vykašlat, nechat pohádky pohádkami, a pokud se děti náhodou zeptají, tak jim prostě vysvětlit, že soužití dvou lidí stejného pohlaví existuje, a někdy dokonce (v zemích, kde je to legální) i vychovávají společně děti? Stejně se s tím děti jistě dříve nebo později setkají. Alespoň budou připravené a třeba z nich nevyrostou lidé s úzkoprsými předsudky.