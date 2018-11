Opozice vládu nesejme. ČSSD nechce do hrobu, Babiše zas děsí svatba s Okamurou

Předčasné volby pro ČSSD jsou něco jako lavor s vodou pro čerstvě narozené přebytečné kotě. Nic dobrého nenabízejí ani pro Babiše a jeho hnutí.

Páteční hlasování o nedůvěře vládě je zřejmě rozhodnuté, poslanci sociální demokracie odejdou ze sálu. Předseda ČSSD Jan Hamáček po středečním jednání předsednictva strany veřejnosti sdělil: "Demise ani nedůvěra vládě nic nevyřeší."

Mohla oranžová strana udělat něco jiného? Ano, mohla, ale už na jaře: nejít do vlády s trestně stíhaným Andrejem Babišem a jeho anoisty. Mohla nevstoupit do vlády, jejíž existenci umožnili a znovu umožní komunisté, kteří se ani za 29 let po revoluci nedokázali zbavit stalinismu.

Pokud však Hamáček a spol. do vlády vlezli, proč by z ní teď vylézali? Změnilo se něco zásadně? Ano, syn premiéra tvrdí, že byl unesen, okolnosti případu jsou doslova šílené, neuvěřitelné, ale na tom, kdo je a kdo byl Babiš senior, to nic nemění, jen se potvrdilo, "who is who".

Partaj jako ČSSD myslí na sebe, logicky. Odejít z vlády, kde, jak opakuje, "plní svůj program"? Kam by zamířila? Hamáček i jeho oponenti zřejmě tuší, že na jistou dobu do politických věčných lovišť, do příští sněmovní neexistence.

Zůstat ve vládě je pro ně jediné (sobecké, tedy normální) řešení. Obsadili pozici, kterou ve vládě Bohuslava Sobotky zaujímal Babiš, mít v čele někoho, jako je on, někoho tak marketingově schopného, okrádali by ho o úspěchy úplně stejně, jako on dřív okrádal je. Hamáček není Babiš, nýbrž to, čemu se říká "slušný politik", tak trochu nekňuba, který se zřejmě v noci trápí se svým svědomím a který by syna na Krymu na tisíc procent za nic na světě neukryl.

Samo sebou nejde jen o samu ČSSD; její předseda se může utěšovat a ujišťovat o tom, že podržet vládu Babiše je O. K., protože on řídí vnitro a má pod sebou nezávislou (to okolo kauzy zavlečení premiérova syna a kauzy Čapí hnízdo zdůrazňuje) policii.

Na poslední tiskovce, v úterý, kde vystoupil spolu s prvním náměstkem (dnes neexistujícího) policejního prezidenta Martinem Vondráškem, s nejvýše postaveným policistou v zemi, Hamáček řekl: "Mohu garantovat, že pokud budu ministrem vnitra, tak policie bude mít moji absolutní podporu, aby mohla celou věc nestranně a nezávisle vyřešit." Ruku na srdce, fakt, že vnitro neřídí člověk z ANO, se dnes zdá až překvapivě pozitivní. Stačí, že má Babiš pod sebou Generální inspekci bezpečnostních sborů, v níž už bez skrupulí vyměnil šéfa Murína, který nebyl jeho člověkem…

Babiš rezignuje, až Trump přizná podíl Putina na svém zvolení

Další sdělení Jana Hamáčka: "Grémium i předsednictvo přijaly jednomyslně usnesení…, že osobní problémy pana premiéra zatěžují vládu a nejlepším řešením by bylo, aby se hnutí ANO rozhodlo pro slovenský model." (Tedy Babiš předseda ANO a poslanec, nikoli premiér.) Tak tohle je čistokrevný, nefalšovaný, výstavní alibismus.

Za zmínku stojí odhad, co by se dělo, kdyby hamáčkovci (jak říká jeden můj známý, "hamé") Babiše nepodrželi. Prezident oznámil, že by ho jmenoval zas. Poslušné ANO si to bez svého guru taky neumí představit a předčasné volby vyvolat nepomůže. Babiš by musel do koalice s KSČM a SPD, nebo by Zeman jmenoval úřednickou vládu, což šéf ANO jistě nechce.

Potíž se skrývá v tom, že s Tomiem Okamurou a jeho partou nelze vládnout. Psí kusy, které dělal Babiš Sobotkovi za intenzivní podpory prezidenta (útoky na jeho ministry, útoky na celou vládu, přisvojování si všech úspěchů, spřažení se s nepřítelem ČSSD na život a na smrt Zemanem atd.) jsou čajíček proti tomu, jak by asi Okamura zatápěl Babišovi. Plus ještě něco, představme si ministry za SPD, ten kabaret… Navíc český premiér touží uspět na Západě, což by bylo s Okamurou a Zemanem v zádech neuskutečnitelné.

Hamáček a Babiš, tyto dvě takřka absolutní protivy, mistr Big ego a mistr Prosím, jděte první, mají dva silné společné zájmy: aby se nekonaly předčasné volby a aby vláda uspěla (rozuměj, aby neskončila konjunktura v Německu i u nás, jež je podstatou jejího úspěchu, nikoli nějaká odvážná, moderní rozhodnutí).

Předčasné volby pro ČSSD jsou něco jako lavor s vodou pro čerstvě narozené přebytečné kotě. Nic dobrého nenabízejí ani pro Babiše. Premiér sice má mnoho vyznavačů a následovníků, ale kauza se synem mu ublížila, na děti jsou voliči obecně citliví a ne každý babišovec se nechal přesvědčit, že je šéf ANO chudák, který se o rodinu stará líp než o Agrofert. Ne, ne, předčasné volby visí nad Babišem jako komplikace a hrozba, ANO by jistě nešlo pod pět procent hlasů (což možná hrozí ČSSD), ale dost možná pod 25 procent, zatímco jiné strany (piráti, ODS) by mu voliče odčerpávaly.

Jistě, ideálním řešením by byla Babišova rezignace a náhradní premiér z ANO, avšak představa, že Babiš rezignuje, je stejně pravděpodobná jako představa, že Zeman vyhodí Mynáře bez prověrky nebo že Trump přizná podíl Rusů na svém vítězství v roce 2016. Navíc: kde by ANO vzalo toho náhradního předsedu vlády? Má přece jen a jen Babiše. (Nebo že by to zkusil Petr Stuchlík, když to v Praze nevyšlo?)