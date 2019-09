Pátek 13. pro českou justici: Babiš je „nevinnej“, o Čapáku lhal jen z plezíru

Celý příběh stíhání premiéra Andreje Babiše a jeho blízkých do hloubky a nadlouho zpochybnil českou justici. Lze se bát, že ani jakékoli rozhodnutí nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana už to změnit nedokáže.

Co jsme po náhlém obratu (prozření) žalobce Jaroslava Šarocha očekávali, to se stalo: Městské státní zastupitelství v Praze zastavilo trestní stíhání všech šesti obviněných v kauze Čapí hnízdo. Vedoucí žalobce Martin Erazím potvrdil závěry dozorujícího státního zástupce Šarocha. Čerstvě tvrdí, že Farma Čapí hnízdo splňovala podmínky definice malého a středního podniku pro získání dotace, vazby na holding Agrofert prý nehrály roli.

Kauza se údajně jevila na začátku jako jednoduchá (skoro čtyři roky to expertům na trestní právo vydrželo), leč vyvinula se "do složité právní otázky", k jejímuž řešení "by mohl být příslušný Soudní dvůr Evropské unie" (česká justice tedy ne?), jak sdělil v tiskové zprávě žalobce Martin Erazím. A popsal i onen moment obratu: "Provedené dokazování vedlo k závěru, že Farma Čapí hnízdo podmínky definice malého a středního podniku splňovala."

Nemá smysl se pouštět do polemik s pány Erazímem a Šarochem, to může učinit nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Má na to ze zákona tři měsíce. Nám nezbývá než obdivovat, jak rychle, ba bleskově, Martin Erazím prolétl 23 tisíc stran materiálu, vyhmátl to podstatné a Šarocha podpořil.

Zároveň je těžké zbavit se nejrůznějších podezření, když se až po tak dlouhé době vyjevilo, že Čapí hnízdo definici malého a středního podniku splňovala. Pro laika doplňme, že to tedy nebyla finta holdingu Agrofert, jak urvat 50 milionů z dotací. Máme jásat? Premiér očištěn? Haleluja?

Jak už řečeno, věc formálně není u konce, odpovědnost nyní visí na nejvyšším žalobci a nikdo mu to zcela jistě nezávidí. Pokud by nařídil věc žalovat, Miloš Zeman má k dispozici ideální důvod, proč šestici v čele s premiérem omilostnit. Ostatně už se vyjádřila i ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ČSSD a za Hrad). Na otázku, zda by Miloš Zeman milostí nenarušil její důvěru v justici, v Radiožurnálu děla: "Nenarušil, je to prostě prezident a má svůj rozum".

Pokud Pavel Zeman stíhání šestice nechá plavat, pokud se ztotožní s Erazímem a Šarochem, budou důsledky logicky velmi vážné. Kdo uvěří, že to celé proběhlo čistě, podle zákona? Kdyby stíhání zarazili před třemi, dvěma roky, dalo by se to pochopit, ale přijít náhle, po takové době a těsně před rozhodnutím o obžalobě s tvrzením, že se jednalo o malý či střední podnik, a ne o podvod?

Pak se dovolávají nezávislosti..!

Sledovali jsme roky nátlaku na justici a policii, neustálé výpady Babiše (i v roli premiéra), jeho pravé ruky Jaroslava Faltýnka, Miloše Zemana, Marie Benešové. Vzpomeňme na změny v Generální inspekci bezpečnostních sborů, na výměny v policii (komisař Pavel Nevtípil, který kauzu vyšetřoval, ztratil podporu). A připomeňme i nedávný atak Benešové na státní zastupitelství, když jsme se pokoutně dozvěděli o Šarochově "konceptu" stíhání zastavit.

Deníku N o žalobcích tehdy řekla: "Pak se tady dovolávají nezávislosti, a když ji mají deklarovat, tak zjišťujete, že je jeden závislý na druhém a je to sešněrovaná hierarchická soustava. A hádají se tady o zákon o státním zastupitelství, mají plnou pusu nezávislosti, ale v podstatě fungují závisle." (Co asi bude říkat po Šarochově zastavení trestního stíhání?)

Znovu připomeňme fakt, že nyní skoro očištěný Andrej Babiš je předsedou vlády. A ta vláda má pod sebou policii, žalobu…

Vraťme se ještě k Šarochovi. On věc dozoroval, on byl po celou dobu odpovědný za to, že koná podle zákona, on měl zvažovat důkazy proti i pro. Ze zastavení kauzy vyplývá, že skoro čtyři roky zbytečně trápil nejprve sedm (včetně Faltýnka, jehož stíhání pak zastavil), později šest obviněných. A změnu názoru zjevně nezpůsobil nový svědek či důkaz, ale jen a jen náhlé prozření v pohledu na to, co je malá firma. Jaký obraz to vrhá na českou justici? Strašný.

Pokud ale bylo všechno v pořádku, proč pak Babiš vlastně veřejně lhal o vlastnících Čapáku? Jen tak z plezíru? Proč byla farma vedena na anonymní akcie, proč se její vlastníci tak pečlivě utajili?

Doufejme, že teď všichni dosud obvinění zažalují státní zastupitelství o nahrazení újmy, ke které u nich za roky stíhání muselo dojít. Protože to zřejmě bylo celé absurdní a zpackané. Nebo si jen žaloba netroufla postavit před soud premiéra, členy jeho rodiny a další blízké?

Celý příběh stíhání Babiše a spol. do hloubky zpochybnil českou justici. A lze se obávat, že ani rozhodnutí Pavla Zemana už to změnit nedokáže. Zažili jsme pátek 13. pro českou justici.