Pirát Bartoš už trénuje na premiéra. Cvičí Zemana, ať si zvyká

Jednačtyřicetiletý Bartoš se stává významným českým politikem. Dělá to jinak než stará garda. Má svoji taktiku, učí se, jedná otevřeně, připravuje se na roli premiéra.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš jedná s prezidentem Milošem Zemanem. Bere ho vážně i po jeho jasném nahrávání Rusku. Ve středu ho navštívil na Hradě a probíral s ním témata, která jako opoziční politik nyní považuje za zásadní: předčasné volby, povinnost prezidenta rozpustit sněmovnu, pokud se tak poslanci usnesou, nový volební zákon a Zemanův podpis, pokud obě komory normu přijmou, projev Zemana k Vrběticím a fakt, že prezident vynechal souvislost s pokusem zavraždit agenta Skripala v britském Salisbury (tedy fakt, že obě akce mají na svědomí stejní agenti GRU) i PCR testy ve školách.

Jak Bartošovu jednání s prezidentem rozumět? Zemanův projev byl ruskými provládními médii i ministrem zahraničí Lavrovem přivítán, vnímán jako podpora Putinovu režimu a jako zpochybnění verze české policie, tajné služby a vlády. Úplně stejně zareagovaly dezinformační servery a následující řetězové maily. Má za těchto okolností předseda Pirátů jednat s prezidentem, který je částí veřejnosti vnímán jako velezrádce pracující proti bezpečnostním zájmům České republiky? Není to tak, že ho legitimizuje, když za ním chodí na Hrad? Neměl by spíš shánět ve sněmovně podporu pro ústavní žalobu na Zemana?

Bartoš a celé vedení Pirátů zjevně uvažuje jinak: Zeman tu stále je, a pokud mu zdraví dovolí, zůstane v nejvyšší ústavní funkci až do začátku roku 2023. Bartoš zřejmě nevěří, že by se našla dvoutřetinová většina nutná pro ústavní žalobu v dolní komoře. (Zajímavé by bylo, jak by poslanci Pirátů hlasovali, kdyby k tomu skutečně došlo.) Proto Pirát se Zemanem počítá jako s politikem, který bude mít po volbách, případně po rozpuštění sněmovny (ke kterému ovšem na 99 procent nedojde) díky ústavě hlavní slovo.

Podle současných průzkumů veřejného mínění by koalice Pirátů a STAN volby vyhrála. Porazila by dnes celkem jistě ANO Andreje Babiše. A Bartoš by podle českých zvyklostí měl mít právo sestavit vládu a stát se premiérem. Přesně tak se nyní chová, jako kandidát na premiéra země. Dalo by se říct, že už dnes na tuto roli trénuje. A nejde jen o trénink s prezidentem a o postupné navykání Zemana, že s Bartošem jedná. Jde také o návyk veřejnosti, že ten, kdo za prezidentem chodí, ten, kdo ho v jeho ústavní roli akceptuje, je "ten dredař" Bartoš. Pirát netrénuje jen sebe a Zemana, ale i voliče.

Bere Zemana vážně

V tom se dost zásadně liší od předsedy ODS a kandidáta koalice SPOLU na premiéra Petra Fialy. Ten chystá mimořádně riskantní vyslovení nedůvěry vládě, ale za Zemanem na Hrad nyní nešel, zřejmě ho (celkem logicky) za hlavu státu po projevu k vrbětické kauze neuznává.

Bartošova taktika sleduje zřejmě ještě jeden cíl - nutí Zemana, aby se k současnému stavu vyjadřoval. A všimněme si jedné podstatné a pro Hrad typické okolnosti: na veřejnost se vždycky obracejí prezidentovi návštěvníci (Babiš, Bartoš), ale on sám mlčí, jeho mluvčí sdělí pouze to, že se ten či onen se Zemanem sešel. Stop. Prezident nic nepotvrzuje, slyšíme tvrzení pouze jedné strany, premiéra či předsedy silné opoziční strany. Nechává si Zeman otevřená vrátka k popření všeho, o čem s hosty mluvil? Klidně.

Podstatné je, že Bartoš bere Zemana vážně. Dost možná si i on myslí, že jedná s člověkem, který Česko zrazuje, ale zároveň ví, že prezident bude po volbách (po nedůvěře vládě, po rozpuštění sněmovny) na řadě se svými kroky, ať už je ústava určuje přesně (po rozhodnutí poslanců musí dolní komoru rozpustit), nebo nepřesně (třeba pokud jde o to, koho má prezident po volbách pověřit sestavením vlády).

Při posledním jednání Bartoš ze Zemana vymámil potvrzení, že pokud horní komora odsouhlasí sněmovní návrh volebního zákona, prezident ho pak bez prodlení podepíše. Pirát mu zřejmě chce věřit, chce nepočítat s tím, že to pak prezident nesplní, když se mu to nebude hodit.

Do taktiky prvního Piráta zřejmě patří i něco jiného. Tím, že za Zemanem chodí (nebyl u něj poprvé), tím, že ho jako nejvyššího ústavního činitele akceptuje, oslovuje jiné voliče než pirátské. Jednak ty, kteří dosud volili ANO, ale od Babišovy strany pomalu odcházejí, jednak ty, kteří opouštějí sociální demokraty, a jednak také ty, kteří patří mezi vyznavače Zemana (byť tito budou nejspíš volit SPD a KSČM).

Bartoš zjevně tyto potenciální voliče nezavrhuje a stojí o ně. Dost možná (podobně, jak to plánoval Mikuláš Minář se svým již ukončeným, neúspěšným projektem Lidé PRO) takto zkouší oslovit lidi, kteří nevolí. Nabízí se jim jako politik, jenž jedná s každým, nikoho nezavrhuje.

Čitelnější než strana, kterou má za sebou

Díky návštěvám Zemana na sebe také strhává nemalou pozornost, i to se samozřejmě půl roku před volbami počítá: "jo, to je ten, co jedná, co má plán, co myslí dopředu, co to nehrotí a jde i na Hrad", mohou si říct všelijací nerozhodnutí voliči.

V tomto smyslu je zajímavá taktika Pirátů při jednání s koalicí SPOLU o vyslovení nedůvěry vládě. Zdůrazňují, že se Česko po odhalení role agentů ruské vojenské tajné služby GRU v kauze Vrbětice ocitlo ve velmi napjaté situaci, že je potřeba dát vládě čas, aby dokončila slíbené kroky, tedy srovnání početních stavů české ambasády v Moskvě a ruské ambasády v Praze, což má skončit na konci května. Bartoš si jistě plně uvědomuje, že by při vyslovení nedůvěry vládě dal Zemanovi do ruky velmi silný nástroj, doslova klacek. Proto se Piráti do hlasování o důvěře nehrnou.

Preferují druhou možnost, hlasování o rozpuštění sněmovny. Skutečně věří, že by si poslanci dobrovolně o několik měsíců zkrátili mandáty? Věří, že najdou 120 hlasů nutných k rozpuštění? Jsou tak naivní? Nevíme. Počítat tato "IT" strana jistě umí. A tak je možné, že si našli polohu, v níž zůstávají vůči Babišově vládě silně kritickou opozicí, odmítají ji a každý to vidí (stejně jako každý vidí snahu koalice SPOLU vyslovit vládě nedůvěru). Nikdo nemůže Pirátům vyčítat "vy jste nic nedělali", "vy jste je nechali u moci i po zveřejnění auditu Evropské komise". Piráti však zároveň dobře vědí, že těch 120 hlasů neseženou a že uspíšení voleb o zhruba tři měsíce prostě nenastane.

Vraťme se na začátek. Jednačtyřicetiletý Bartoš se stává významným českým politikem. Dělá to jinak než stará garda. Má svoji taktiku, učí se, jedná otevřeně (což je velmi důležité), trénuje na roli premiéra. Sám je čitelný, popravdě mnohem čitelnější než strana, kterou má za sebou. Ta se stále ještě rodí, stále ještě hledá svoji ideologii, svůj jasný a pro všecky srozumitelný politický postoj.

