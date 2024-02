Piráti přeskočili ODS, síly se mění. Babiš vede, ale začíná nudit, je jak kafemlejnek

Bez ohlášení, potichu, ale intenzivně se vede boj o lídrovství v pětikoalici. Sny ODS, že sama porazí Babiše, jsou opravdu jen sny. To by se musela hodně změnit.

Vydrží pětikoalice, nebo se do voleb rozpadne? Bude Andrej Babiš (ANO) sestavovat vládu? Přidá se k němu ODS? Otázky z posledních měsíců. Nedávný průzkum agentury Median nabídl sněmovní volební model za letošní leden. Zdá se, že se preference stran a hnutí daly do pohybu, něco se děje. Zároveň zřejmě ještě plně neobrážejí některé nové děje, třeba pokles inflace či Debaty bez cenzury Víta Rakušana (STAN).

Preference ANO podle agentury Median mírně klesly na 31,5 procenta voličů. Nejsilnější hnutí je ale stále dál naprostým suverénem, druzí Piráti mají 13 procent. Babišovo ANO je volební titán, ale zdá se, že obr poněkud unavený, kterému tak trochu schází šťáva a nápady. Stačí se podívat třeba na nový Babišův podcast Sorry jako a celkem bez námahy to vidíte. Stále dokola to samé chvástání "my jsme dělali všecko nejlíp" a naopak "vláda dělá všecko špatně", kafemlejnek.

Tohle je levná, populistická rétorika, která nikoho nového zřejmě nenaláká, prostě je to už nudné. A nuda je něco, co si populista typu Babiše prostě nemůže dovolit.

Jako problém, ale problém typicky evropsky demokratický, de facto pozitivní, se může jevit rozdrobenost české politické scény. Na jedné straně je monolit ANO, které nemá žádný hodnotový systém, žádnou ideologii, rozlévá se jak vylité mléko do všech stran a škvír. Jednou může hrát levici, podruhé klidně až extrémní pravici, všecko možné. Uvnitř je ANO stejný mišmaš jako pětikoalice, dokonce asi ještě mnohem větší, protože pobírá víc extrémů.

Na druhé straně stojí barevná mozaika všehochuti odleva přes střed doprava, dokonce hodně doprava, jak ukazuje ODS. Zatímco u ANO je spojujícím prvkem Babiš, u pěti stran vládní koalice tak jasná osa, tak jasný "papež" prostě neexistuje. Petr Fiala takovým hybatelem není, o lídrovství pětky se nyní bojuje, aniž by to bylo vysloveno. Pětikoalice je tím ale přirozeně zajímavá a strhuje na sebe pozornost, což je v politice k nezaplacení.

Začala tichá soutěž o lídra pětky, nikde to nebylo řečeno, ale jízdy Víta Rakušana (STAN) do míst, jež jsou vůči vládě i STAN nepřátelsky naladěna, ukazují, že je šéf Starostů silná politická osobnost a může konkurovat Babišovi. Až na to, že Rakušan není populista, takže to má těžší.

Pro pětikoalici je to zdravé. Žijeme dnes v takové "lídrovské demokracii", předsedové stran běžně nemají při volbě předsedy v hnutí či partaji protikandidáta, mezi silnými jsou výjimkou Piráti, mimochodem jedna z nejdemokratičtějších a nejotevřenějších stran v zemi.

A Piráti přeskočili v měření (v jednom měření, dodávám, uvidíme, co se bude dít dál) Fialovu ODS, což naznačuje, pokud by trend vydržel, že by to mohli být oni, kdo by hrál podstatně silnější roli v příští vládě, pokud by ANO ve finále znovu nemělo dost sil sestavit kabinet.

Podle analýz Medianu je druhá pozice Pirátů dána "pravděpodobně jejich vyšší podporou mezi prvovoliči (31 procent z nich by v lednu volilo Piráty) v kombinaci s celkově nižší volební účastí, která se týká zejména bývalých voličů SPOLU". Piráti nemají Rakušana, Ivan Bartoš nejezdí na debaty s nespokojenými, do kotle. On je typ politika, který "maká", dělá si na svém, není to žádný fejk, žádné předstírání profesionalismu, a ovoce již pomalu sklízí.

Navíc mají Piráti naprosto jasno v kulturních tahanicích o manželství pro všechny, Istanbulskou úmluvu, znásilňování žen atd. To přitahuje mladé a nejen mladé. Jasno mají i v postoji k Rusku, což se naštěstí týká celé pětikoalice.

K Rusku však přece jen malý dodatek. Jistě, ODS má jasný postoj, její vůle pomáhat Ukrajině je příkladná, potud pro liberální demokraty fajn. Horší to je s postojem ODS k Maďarsku a Orbánovi a ke Slovensku a Ficovi. Nebo přesněji v postoji k visegrádské čtyřce. Ta se den za dnem jeví jako čím dál větší nesmysl. Video Roberta Fica ke dvěma letům války na Ukrajině by mohl v klidu nabízet Putin jako svoji propagandu. Orbán je to samé v maďarském. Z V4 se stala ostuda. Fiala se sice vymezil vůči poslednímu Ficovu kousku, ale chabě. Tohle už chtělo zařvat: Dost!

Žijeme v době, kdy se v malém i velkém bojuje o pokrok. Na Ukrajině se vede válka o posun této země k Západu a k západním představám o lidských právech, ke svobodě. Tam je to masivní, tam vidíme, jak Rusko pokroku vztekle a krvavě brání.

Česko: starý svět versus nový svět

V malém to zažíváme doma. Starý svět versus nový svět. Nerovné postavení žen ve společnosti, domácí násilí jako mor, snaha chránit planetu před důsledky klimatických změn vnímaná jako zlo, pohled na auta, na město jako místo k životu, svoboda slova, kterou obsadily dezinformace atd.

Tento střet se odehrává samozřejmě i v pětikoalici, silně, byť je premiérem tlumen. Typické to bylo při neplánované debatě o euru. Konzervy drží korunu, snaží se brzdit přijetí eura a adorují "národní měnu". Brání tím zařazení Česka do samého jádra Evropské unie, část ODS stále dál, i v době řádění Ruska, hájí národní stát.

Pro ANO a Babiše je nepříjemné, že mu podle Medianu voliči odcházejí ke KSČM. Komunisté mají 4,5 procenta, pokoušejí se vstát z mrtvých. Babiš se extremizuje směrem doprava, rád by odsál voliče Okamury, svým starým elektorátem si je jistý, ale ubírá mu to hlasy extrémní levice. Snaží se o co nevětší rozkročení, ale i jeho politické tělo má své meze.

Zmínil jsem rozdrobenost antibabišovského bloku (antibabišismus samozřejmě pokračuje dál, neskončil minulými sněmovními volbami a bude směrem k volbám příštím sílit). Stále dál platí, že šanci na porážku ANO má jedině pětikoalice, pokračování toho pestrého, též silně rozkročeného společenství. Zjevně si to velmi dobře uvědomuje Petr Fiala (ODS). Můžeme mít deset výhrad k jeho premiérování, k jeho mizerné komunikaci, ale v tom klíčovém drží. V podpoře Ukrajiny a ve snaze udržet pětikoalici. A má to v ODS těžké, ta by se chtěla osamostatnit a sama porazit ANO, což je ale jen sen hejtmana Martina Kuby, nic víc.

Pětka se mění. Posilují Piráti a dá se čekat, že silní budou i Rakušanovi Starostové. Váhy stran se přeskupují, liberálové mají najednou větší přitažlivost. Zjevně v tom hraje roli mladší a nejmladší generace. Ta, která Babišovi uniká.

Video: V Karviné čekala na Rakušana narvaná hospoda. Fašisto, skandoval na něj chvílemi dav (23. 1. 2024)