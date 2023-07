Podle Babiše máme "novou totalitu", Ústavní soud je taky totalitní. Mluví jak Rajchl

Andrej Babiš se svými výroky ve sněmovně blíží postojům Jindřicha Rajchla, Patrika Tušla, Tomáše Čermáka a Jany Peterkové. Dezinformátorům. Dost děsivá, nebezpečná podívaná.

Ve sněmovně se opozice hádala s vládními poslanci o novele důchodového zákona. Spor ve středu vyhrotil předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob. Aby zastavil opoziční obstrukce, prosadil tzv. hlasování na pevný čas, tedy finální hlasování půl hodiny po poledni. Obstrukce, jejichž cílem bylo protahování projednávání, odklad, pak ztratily smysl.

Je dobré dodat, oč jde ve třetím čtení. Podle jednacího řádu sněmovny "se koná rozprava, ve které lze navrhnout pouze opravu data účinnosti návrhu zákona, legislativně technických chyb, gramatických chyb, chyb písemných nebo tiskových, úpravy, které logicky vyplývají z přednostních pozměňovacích návrhů, případně podat návrh na opakování druhého čtení". Už se tedy stejně nesmí debatovat o podstatě novely.

Jakob také upozornil, že důchodovým změnám bylo věnováno dost času, včetně obstrukcí 35 hodin a 10 minut: "V prvním čtení jsme zaznamenali obstrukce v délce sedmi hodin 25 minut. Ve druhém čtení byly obstrukce před programem tři hodiny 45 minut, ve třetím čtení doposud obstrukce trvaly pět hodin," oznámil. Obstrukce zabraly 16 hodin a 10 minut, projednávání tisku 19 hodin, poslanci vystoupili 258krát. "Argumenty se opakují, nezaznívá nic nového, co by v předchozích hodinách ještě nezaznělo," dodal Jakob.

Opozici to rozlítilo. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš řekl: "… slyšeli jste slovo totality. Ne slovo boží. Totality! Ale možná tato totalita bude víc než slovo boží! Možná i toho se dočkáme." Připomněl, jak za jeho vlády obstruovala tehdejší opozice: "Pan poslanec tady mluvil o obstrukcích a kdo tady obstruoval? Já jsem tady neobstruoval. Pan poslanec asi zapomněl na to, že vy jste tady obstruovali EET několik let, 297 dní. A Dukovany, kterými se chlubíte, 300 dní. A stavební zákon, aby si starostové dělali ty kšeftíky, také 300 dní. To byly obstrukce! A my jako opozice, protože máme novou totalitu, my vlastně… kde my máme mluvit? Řekněte mi, kde máme vlastně mluvit?"

Pravdu má v tom, že minulá opozice obstrukce hojně používala. Ale nová totalita? Když se změna zákona projednává 35 hodin a opozice z toho zabírá drtivou většinu času? Totalita, když má Babiš ve svém svěřenském fondu Agrofert, pod který spadají vlivná média píšící zhusta v jeho prospěch? Totalita, když Babiš, Tomio Okamura a další opoziční politici objíždějí zemi a vykládají, co jim slina na jazyk přinese?

Je vskutku fascinující, že slovo totalita klidně použije člověk, který byl prominentem komunistického, tedy totalitního režimu, mohl studovat ve Švýcarsku, zatímco jiní zde nesměli studovat vůbec, byl veden jako agent StB a figuruje ve více než deseti svazcích komunistické státní bezpečnosti.

Ale ono to má svoji logiku, logiku babišovské negace. Vypadá následovně: dnešní režim je totalita, dnešní Evropská unie je totalita a ten minulý režim byla taky totalita. A pokud jsou oba ty režimy totalitou, nemůže být problém, že byl Babiš člen Komunistické strany Československa, a nemůže vadit, že donášel StB, nevadí z toho prostě vůbec nic.

EU je "druhá totalita"

V tom, co Babiš nazývá totalitou, si může dělat a říkat absolutně, co chce (jiný by to nazval svobodou, ale on to úmyslně převrací). Když mluvil o změně důchodového systému, řekl: "Takže jaký bod vlastně tady projednáváme? Podle mě je to bod okradení našich důchodců! Dobře posloucháte. Okradení našich důchodců! Našich důchodců, kteří vybudovali naši zemi. Vybudovali naši zemi. Jednou jsem tady přednášel o tom, že by bylo zajímavé, kdyby si nějací vysokoškoláci udělali diplomku na to, co vybudoval Karel IV., co vybudoval Masaryk, Baťa, totalita a tahle nová totalita. Abychom viděli, co kdo vybudoval, co konkrétně, co nám tady zůstalo. No moc toho není."

Výklad této pasáže? Kdo tu co vybudoval? No přece důchodci, lidé 65 plus, kteří to ovšem budovali převážně v minulém režimu. Co se vybudovalo v "nové totalitě", to šéf ANO popisuje jasně: "No, moc toho není." Zdá se, že nová totalita je horší než ta Babišova stará totalita.

V nové totalitě, ve které si může říkat a dělat, co chce, Babiš pokračuje: "Takže tenhle bod je okradení našich důchodců. Ano. Pro nás důchodci byli vždy priorita. Tato vláda nesnáší a nenávidí důchodce. Ještě ani pořádně nenastoupila, vzala jim slevu. A už jednou jim vzali. Podle zákona měli nárok na valorizaci podle inflace, to je na Ústavním soudu, který je součástí nové totality…"

Pozor, Ústavní soud, garant české zákonnosti a ústavnosti, se stal součástí nové totality, ve které Babišova vláda mimořádně velkou měrou přispěla k obřímu zadlužení státu a ten stát teď zoufale hledá cesty, jak dluh zmenšit, jak z toho ven. Tvrzením, že je Ústavní soud totalitní, se Babiš řadí k lidem, kterým se nepřesně říká dezoláti. K dezinformátorům, ke všem, kteří se pokoušejí rozložit českou demokracii.

Od důchodů se při svém sněmovním vystoupení přesunul k tématu migrace: "… je to katastrofa pro Evropu. Samozřejmě to je o té kultuře, že jsou tam problémy. Koupaliště v Berlíně. Tady… ženy lízají zmrzlinu a Syřanům to vadí, se píše v Německu. Tak představte si. Takže za chvíli tady budou nám diktovat, co všechno máme dělat, protože my máme u nás doma novou totalitu. A jejich zástupce vystoupil dneska jako první, no a druhá totalita je v Bruselu a v Evropském parlamentu."

EU je samozřejmě taky totalita, "druhá totalita". A pokračuje: "No, ale naše média, která jsou provládní, samozřejmě o tom nepíšou a nebudou o tom psát, protože jsou součástí této nové totality." Nebabišovská média a média, která nešíří dezinformace, nesmí chybět.

Bylo by to celé směšné, kdyby Babiš tak zřetelně nepřecházel na stranu antisystémových hnutí, skupin a jednotlivců. Tvrzení o "nové totalitě" se pohybuje přesně v tom duchu, v jakém vystupují lidé jako Jindřich Rajchl, Patrik Tušl, Tomáš Čermák, Jana Peterková a další. Nebezpečné. Z Babiše se stává politik, který útočí na demokratický systém, napadá ho.

Video: Příznivci Jany Peterkové vylomili dveře do jednací síně a skandovali hesla o fašistickém státě (31. 5. 2023)