Potřebujeme chytrý konsolidační balíček, chytré šetření, ne chaotické nebo tupé kroky

Stát nemůže dělat nic jiného než šetřit. Především na sobě. A měla by to vědět i opozice, která má velký podíl na tom, do jaké situace jsme se s financemi dostali.

V úterý v 10 hodin dopoledne začne sněmovna projednávat vládní konsolidační balíček, jehož cílem je zabránit dalšímu zadlužování státu. Větu o vůli k tomu, aby se stát dál nezadlužoval, by si měli opakovat všichni poslanci včetně poslanců opozice. Měli si ji opakovat už dříve, především na konci listopadu 2020, kdy byla zrušena superhrubá mzda a podíleli se na tom nejen poslanci ANO, ale podpořili je tehdy poslanci ODS, KSČM a SPD.

Bude to horký týden, i když má vládní koalice sílu změny prosadit. Předsedkyně poslanců ANO, bývalá ministryně financí Alena Schillerová, řekla: "Balíček je problematický. Zastávám názor, že tato vláda zvedne daně - bezesporu to prosadí -, sníží důchody a tím to skončí. Osobně si myslím, že to bude složité jednání. Hnutí ANO bude mluvit a bude mluvit dlouho."

Opozice nemá sílu balíček zablokovat, takže to chce aspoň vládním stranám osladit, poslanci ANO a SPD zřejmě hodlají předvést litanie. Ostatně dříve opozice dělala vládě Andreje Babiše totéž. Celkem chápu, že pro Petra Fialu a jeho lidi není možné dohodnout se s Tomiem Okamurou, s SPD, i když k ní má část ODS v lecčems poměrně blízko. Za chybu na obou stranách ale považuju neschopnost najít dohodu s poslanci Babiše. Protože jde o hodně, mimo jiné o pokus zkrotit inflaci, která ničí úplně všechny, ohryzává soukromé i jiné úspory.

Vláda posílá balíček do sněmovny, ale i některé vládní strany budou prosazovat změny. Odtud plyne, že dohodu - skutečnou dohodu - nenašla ani sama pětikoalice. Dohodla se pouze na tom, že "to pustí dál", aby se balíček nezdržoval. Ekonomka Helena Horská ve Spotlightu výstižně popsala, oč jde: "Místo toho, aby stát řekl 'hele, musíme se připravit na další krizi, musíme si vytvářet polštáře', tak pořád slýcháme od politiků, že není tak špatně, že se můžeme klidně dál zadlužovat a můžeme dál všem rovně rozdávat. A přitom se tady zapomíná na lidi, kteří si pomoci nemohou."

Metodu "u nikoho si to nerozházet", případně "u našich voličů si to nerozházet", používají všichni. Typickým příkladem jsou lidovci a fakt, že výrobcům tichého vína zůstala výjimka neplatit spotřební daň. Jsou to přece "jejich voliči". A pak nás čekají takové plošné kobercové nálety, které zřejmě mají skousnout všichni. Jako tvrďák se stát (zatím) staví k ženám a rodinám s malými dětmi. Odmítl přesunout plenky a menstruační pomůcky do snížené sazby DPH. Chceme víc dětí, ale platit vám to nebudeme.

Myslet na chudé a slabé

Ne, nechci a neumím tady rozebírat položky konsolidačního balíčku. Jen souhlasím s Helenou Horskou: stát má šetřit na výdajích, a má myslet na to, že zde žijí lidé chudí a slabí, na které balíček dopadne mnohem hůř než na střední třídu a bohaté. Pokud toto nedokáže, zadělává si na velké problémy.

Mimochodem, hrubé, asociální cítění stát předvedl i při změnách, které se od července týkají ukrajinských uprchlíků. Lex Ukrajina V podle expertů a sociálních pracovníků, kteří se o uprchlíky s dočasnou ochranou starají, povede k tomu, že část skončí na ulici, část se vrátí na Ukrajinu, kde jim i jejich dětem hrozí velké riziko, část začne pracovat načerno. To je pro stát nevýhodné. Stejně tak je nevýhodné, že často neumíme využít kvalifikaci Ukrajinců. Necháváme zdravotní sestry uklízet.

Sociolog Daniel Prokop, člen Národní ekonomické rady vlády (NERV), porovnal českou samoživitelku se dvěma dětmi, která bere 20 tisíc korun čistého, s Ukrajinkou se dvěma dětmi a stejným příjmem. Češce stát pošle celkem 21 tisíc korun měsíčně. Ukrajinské matce s dětmi poskytne podporu nula korun. Jasný příklad, že stát si to u ukrajinských běženců klidně rozhází, nejsou to jeho voliči.

Prokop zcela jistě vládu na rizika Lex Ukrajina V upozorňoval, ale nebyl vyslyšen. Podobnou zkušenost má i ekonomka Horská, jež je rovněž členkou NERV, radí tedy vládě. Říká, že "oni naslouchají, ale neřídí se podle našich rad", z nichž jedna zní "nemůžeme rozdávat plošně", tedy i těm, kteří to nepotřebují a nijak jim to nepomůže.

Prezident může balíček nepodepsat

Minulý týden poskytl prezident Petr Pavel rozhovor Reflexu. Mluvil v něm také o vládním konsolidačním balíčku a nevyloučil, že by opatření za určitých okolností dokonce nepodepsal. Připomněl, že mezi jeho poradci jsou také lidé, kteří radí vládě. A v tom může tkvět problém. Pavel sice balíček nijak netvoří, do debaty o něm nevstupuje, ale zřejmě dostává dostatek informací o jeho obsahu a především o chybách, které se v něm vyskytují. Pro vládu by jeho "nepodpis" znamenal další zdržení a komplikaci, další peklo ve sněmovně.

Prezident kritizoval fakt, že vláda hned na začátku nebyla schopná poskytnout k navrhovaným změnám jasná a srozumitelná čísla, ze kterých by se dalo vycházet: "Čísla jsou matoucí dokonce pro ekonomy, kteří v tom jsou celý život, každou chvíli dostávají od ministerstva financí jiné podklady. To přispívá ke zmatku, rozhodně to nepřispívá k důvěryhodnosti vlády." Podobně balíček hodnotí ekonomičtí experti: poněkud nesrozumitelný chaos. Ale my víme, že premiér Fiala svého ministra financí Zbyňka Stanjuru hájí podobně intenzivně jako ministra spravedlnosti Pavla Blažka. Nedá ho a nedá. Asi prostě proto, že nemá v ODS lepší náhradu.

Ještě jednou prezident o balíčku: "Pokud by to opravdu nevedlo ke snížení deficitu státního rozpočtu, nebo naopak pokud by to ve výrazné míře dopadlo na lidi, kteří už dnes mají problémy, pak by byl důvod to nepodepsat." Konsolidační kroky vlády vyžadují úpravu 63 zákonů. Mají-li změny platit k 1. lednu 2024, Fialovu kabinetu zbývá velmi málo času a potřebuje maximálně hladký průběh projednávání. Už proto se měl snažit s opozicí více dohadovat.

Ještě poznámka. Vládu může čekat ještě jedno překvapení. Ústavní soud rozhoduje o stížnosti poslanců ANO na omezení mimořádné valorizace důchodů. Odhadem může trvat několik měsíců, než padne verdikt. Pokud by se ukázalo, že krok vlády byl neústavní, mohlo by se dokonce stát, že by důchody musela doplatit. Byla by to další tvrdá rána pro rozpočet.

Stát nezbytně musí šetřit, je to pro něj jediná možná cesta. Jistě to velmi dobře ví i opozice, která má na zadlužení mimořádně velký podíl. Zároveň je chyba rozprostírat škrtící kroky plošně, aby dopadly i na slabé. Dalo by se to shrnout: potřebujeme chytrý balíček, ne tupý balíček. Ale chytré kroky umí vymyslet jen velmi schopní lidé. Vláda jim musí nejen naslouchat, ale měla by jejich rady také používat.

Video: Ekonomka o "léčbě" státní kasy: Vláda nasadila acylpyrin, ale Česko má dál horečku (7. 7. 2023)