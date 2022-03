Pokud Babiš u soudu prohraje, je podmínka málo? Otočme to, 2 roky za 5 housek je moc

Amnestie je cesta, jak by mohl Babiš a další ptáčci ze souzení uniknout. A vůbec není nemožné, že si Zeman na závěr taky nezaklausuje. Po milosti Balákovi je možné úplně všechno.

Velké haló vyvolala informace Seznamu Zprávy, že státní zástupce Jaroslav Šaroch navrhuje pouze podmínku v obžalobě týkající se případu dotace na stavbu areálu Čapí hnízdo pro bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO). Přesněji navrhuje Babišovi i jeho bývalé poradkyni Mayerové tříletý trest podmíněně odložený na zkušební dobu pěti let. Pokud bude obžaloba úspěšná, expremiér by měl zaplatit ještě peněžitý trest 10 milionů korun a jeho někdejší poradkyně 500 tisíc.

Pokud by však Babiš u soudu prohrál, tyto tresty nejsou jisté. Mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala sdělil, že návrh, který žalobce Šaroch do obžaloby vepsal, není konečný a může se lišit od toho, který případně padne u soudu: "Závěrečný návrh pak bude odpovídat skutkovému stavu po provedeném dokazování před nalézacím soudem," upřesnil. Babiš je v kauze obžalován za pomoc k dotačnímu podvodu. Manažerka Mayerová má podle Šarocha být tou, která se dotačního podvodu dopustila.

Národ je, jak jsme již dávno zvyklí, rozdělen. Fanoušci Babiše nepochybují, že expremiér nic nespáchal a celá kauza je jen hon na čarodějnice. Naopak velká část Babišových odpůrců vidí navržený trest jako nesmyslně nízký, dokonce směšný. Přirovnávají ho rovnou ke skandální, spravedlností pohrdající milosti, jíž Miloš Zeman tento týden udělil chráněnci kancléře Mynáře Miloši Balákovi.

Vztek části veřejnosti se dá chápat. Neříkám, že mi navržený podmíněný trest přijde nějak extrémně spravedlivý, doufám, že celou věc nestranně posoudí soud. Tak "milostivý" návrh žalobce má ovšem řadu důvodů, které bychom měli vzít v potaz. Hned první je nasnadě - nezapomeňme, že Šaroch chtěl stíhání Babiše zastavit, teprve další dokazování přineslo nové, zřejmě dosti pádné důkazy.

Další významný faktor je známý a vědělo se o něm dopředu, vyšetřování se vleklo déle než šest let, v takových případech se obvykle navrhují nižší sazby. Nedokážu posoudit, jestli hrozí, že by Babiš, pokud bude shledán vinným, své jednání opakoval, nebo zda byl dostatečně odrazen.

Na druhou stranu ovšem platí, že vyšetřování velmi usilovně protahoval právě Babiš. Jako poslanec, ministr i premiér, který měl svým způsobem pod sebou policii. Máme v paměti, jak se surově zbavil šéfa Generální inspekce bezpečnostních sborů Murína, když tento nechtěl tlačit na policistu, který vyšetřoval Čapák. Pak věru není divu, že to celé divadlo trvalo přes šest roků.

Zloděj housek versus krádež 50 milionů

V jisté části sociálních sítích panovalo nad podmínkou silné rozhořčení a typickým argumentem byla absurdní nesouměřitelnost s jinými tresty pro outsidery. Kupříkladu šéf pirátských poslanců Jakub Michálek tweetoval: "Podmínka a desetimilionová pokuta za dotační podvod za 50 milionů. Co jen mi to připomíná? Senátor Novák vzal úplatek 43 milionů, dostal původně podmínku a pokutu pět milionů. A nakonec šel do vězení. Co by na to řekl zloděj housek, který šel sedět natvrdo? Asi by logicky požadoval pokutu v ceně jedné housky." Dodejme, že zloděj housek byl takto absurdně potrestán v době nouzového stavu. A bohužel nikoli protiprávně.

Srovnání s jinými rozsudky, s jiným českým souzením, je ovšem rozhodně namístě. Jenom bych, aniž bych byl v nejmenším zastáncem Andreje Babiše, doporučoval uvažovat spíš opačně. Tedy ne "Babišovi navrhuje Šaroch málo", ale ti neznámí pachatelé vyfasovali tresty nesmyslně vysoké. A v jiných případech zase pachatelé dostávají tresty směšně nízké.

Než to začnu porovnávat, zmíním další důležitý faktor: víme, jak mírně u nás byly odsuzovány jiné dotační podvody, zřejmě podle názoru, že stát a EU se okrádat mohou, u nás je to už taková tradice, "kdo neokrádá stát, okrádá svou rodinu".

V roce 2020 bylo za dotační podvod odsouzeno 50 lidí, píše Seznam Zprávy. Z toho 33 dostalo podmínku, šest skončilo ve vězení, devět dostalo peněžitý trest a ve dvou případech bylo od potrestání upuštěno. Loni podobně: odsouzeno za podvod při dotacích bylo 77 lidí, podmínku dostalo 66 obžalovaných, 9 nepodmíněný trest, zbytek byl buď odsouzen k peněžitému trestu, nebo bylo od potrestání zcela upuštěno.

Šest let vězení za 28 rostlin marihuany

Dotační podvody se prostě posuzují velmi mírně, těžko tedy nyní sáhnout po horní sazbě, již by si v případě Babišovy prohry asi mnozí krvežíznivci velmi přáli. A teď se dostávám ke srovnání s jinou trestnou činností. Ono porovnávání s roky vězení za pět housek nebo za pěstování marihuany je mylné v tom, že toto jsou hloupé rozsudky, kruté rozsudky, nespravedlivé rozsudky, i když podle zákona. Tady by se měl stav měnit, situace napravovat. Ne u návrhu na trest pro Babiše.

Začněme tresty za nouzového stavu. Zloděje pěti housek krajský soud poslal do vězení na dva roky, ačkoliv se ke krádeži sám přiznal. Kradl z existenčních důvodů, měl hlad, a navíc trpěl schizofrenií. Odvolal se a krajský soud mu trest snížil. Soud v Novém Jičíně udělil recidivistovi za krádež vibrátoru v drogerii dva roky. Hrozilo mu až osm let. Více než dva roky si odsedí muž, který v Plzni ukradl dvě balení náhradních žiletek, ale i pachatel, který se na benzinové pumpě pokusil o krádež čokoládových bonbonů. Stovky "no name" lidí byly takto tvrdě odsouzeny za nouzového stavu.

V porovnání s Čapákem to zní jako obžaloba české zákonnosti, jako obraz její nesmyslnosti. Jestli někdo dostal za pět housek v hodnotě, ať to přeženu, 50 korun dva roky natvrdo, kolik by musel dostat Babiš za 50 milionů? Ano, milionkrát víc, tedy dva miliony let vězení. Ale opakuji, nevidím problém ani tak v navržené podmínce pro šéfa ANO, jako v těch pálkách pro bezdomovce a na drogách závislé lidi. Důležitá poznámka: nikomu z těch houskových a bonbonových chudáků Zeman neudělil milost, ani ho to nenapadlo, ač se o milosti pro ně psalo.

Podobně absurdní tresty padaly za pěstování marihuany, i když byla mnohdy pěstována pro lékařské, zdravotní účely. V dubnu 2020 byl na šest let za mřížemi (!) odsouzen muž za pěstování 28 rostlin konopí na zahradě u rodinného domu na Hodonínsku, které dále zpracoval. Do té doby byl bezúhonný a k činu se přiznal. S družkou se přitom staral o dceru a splácejí spolu úvěr na rekonstrukci domku. Všechno marné. Vyfasoval absurdní trest, z pohledu právního laika nesmyslný, nespravedlivý. Proti tomuto máme brojit, jenomže neznámý chlápek s 28 samci "trávy" nikoho nezajímá.

Znásilnění se šanuje

A teď to otočme. Známe u nás taky absurdně, nebezpečně, nespravedlivě nízké tresty - za znásilnění. Deník Právo loni v květnu zkoumal, jak se trestá tento odporný zločin. V případech znásilnění česká justice mezi roky 2016 a 2019 odsoudila 364 pachatelů. Nejčastěji byli ve věkové kategorii dvacátníků a třicátníků. Trest vězení soudy uložily 129 lidem, zhruba jen třetině z celkového počtu odsouzených. Největší část trestů se pohybovala v délce kolem 2,5 roku vězení. Zbytek pak odešel s podmínkou, peněžitým trestem, pachatel byl vyhoštěn nebo se od potrestání upustilo.

Advokátka Lucie Hrdá k tomu řekla: "Podmínky se dostávají i za naprosto brutální věci. Nemám nic proti tomu, aby se podmínka ukládala tam, kde to je vhodné. Tedy u činů, kde je nižší brutalita, nebyly tam takové následky a podobně. Ale pokud můžete dát podmínku člověku, který nutí partnerku jíst výkaly a u toho ji znásilňuje, tak to už můžete dát podmínku za všechno každému." Dodejme - i Babišovi.

Znovu opakuji, nejsem expert, nevím, jestli tři roky podmíněně na pět let není pro předsedu hnutí ANO málo, ale nepopuzuje mě to, nejsem pomstychtivý. Zato mě strašně štve a bolí to druhé, ty nefér pálky pro lidi, kteří kradli z hladu či kvůli závislosti na drogách, hracích automatech. A nefér nízké pálky pro lidi, kteří ženě surově zničí život. Justice by měla projít důkladnou revizí.

Co bych si představoval jako rozumné: pokud Babiše odsoudí, neměl by nejméně dalších deset let vykonávat funkci, kde by nesl odpovědnost za státní peníze. Mluví se také o tom, že by Babiš mohl "balákovat", dostat od Zemana milost.

Tady můžeme být celkem v klidu, milost může Zeman udělit až tehdy, pokud by byl Babiš pravomocně odsouzený. To se za rok skoro jistě nestane. Pokud by chtěl Zeman zvolit abolici, tedy zastavit řízení, musel by ji s ním podepsat premiér. Od Petra Fialy se to dá jen velmi těžko očekávat, bylo by to totiž něco na úrovni Klausovy amnestie.

A když už jsme u amnestie, i to by byla cesta, jak by mohl Babiš a další ptáčci trestu uniknout. A vůbec není nemožné, že si Zeman na závěr taky "nezaklausuje". Po milosti Balákovi je možné úplně všechno.

