Policie brutálně zaklekla chlapce na Babišově akci. Nezvládla vyhrocenou atmosféru

Strážci zákona v jihočeských Borovanech selhali takovým způsobem, že nestačí, aby jejich zásah prověřilo jen policejní prezidium. Nebudilo by to důvěru - stavovská kolegialita je pověstná. Problém ovšem je, že důvěru v tomto případě nebudí ani Generální inspekce bezpečnostních sborů, kterou teď řídí člověk dosazený na své místo právě Andrejem Babišem.

Policie má malér. Přesněji řečeno jedna její malá část, ale zato průšvih opravdu velký. Zásah proti nezletilému občanovi během vystoupení Andreje Babiše v jihočeských Borovanech se naprosto vymyká normalitě. Policisté v civilních šatech a bez označujících pásek zaklekli chlapce, který právě dokončil osmou třídu základní školy, a nasadili mu pouta. Přitom je zřejmě nijak neohrožoval.

Použiju popis z reportáže týdeníku Respekt, který situaci zaznamenal: "Mladý muž, vypadá jako odrostlé dítě a přišel sem s maminkou, která stojí vzadu poblíž odpůrců Babiše, se utrhne z davu posluchačů Babišova projevu, sebere mu reproduktor i se stojanem a běží s ním pryč. Na protější trávník za silnicí. Tam ho dožene Tünde Bartha (pozn. aut.: bývalá vedoucí úřadu vlády, nyní pracuje pro ANO a Babiše) a něco mu říká, pak další lidé ze štábu, mládenec jim reproduktor vydává. Pak ho zalehnou tři muži v civilu, kteří vypadali jako ochrankáři. Ukáže se, že jsou to policisté. Nasadí mu pouta a vedou ho ke zdi kláštera na náměstí, pak na nádvoří, pak ho odváží uniformovaná hlídka, která se tu objevila, někam pryč. Když chlapec ležel na zemi, jeho matka ho bránila."

Z reportáže vyplývá, že matka chlapce nevěděla, že jde o policisty. Byli v civilu a vypadali spíš jako banda mafiánů nebo vyhazovači někde v nočním baru. Matka syna bránila, jednoho policistu kopla, jednoho praštila do zad. "Jak jsem měla vědět, že jsou to policisté? Nejsou označení. Zkrátka vidím, že mi na syna klekají tři dospělí muži, myslela jsem, že je to Babišova ochranka," vysvětlila. "Můj syn je autista, to jsem na ně taky volala. Bála jsem se, že půjde do záchvatu. To se lidem s poruchou autistického spektra děje, když se cítí ohrožení."

Když viděla jednoho muže v civilu, jak si dává na triko policejní pásku, a když jí řekli, že jsou policisté, volala pak na syna, ať se nebrání. "Dýchej, uvolni se, to je policie, nebraň se," říkala mu. Policisté matce nedovolili, aby jela s nimi a se synem na stanici.

Osmák pak vysvětlil, že nemohl poslouchat, jak Babiš lidem lže. Vzít reproduktor byl okamžitý nápad. "Pak mě někdo z toho jeho štábu dohnal a říkal, ať to vrátím, došlo mi, že je to blbost, tak jsem to vrátil. Pak mi ti muži řekli ,Prokažte se´ a ten v růžovém triku mi ukázal placku, ale já jsem nevěděl, co to je prokázat se ani že jsou to policisté, tak jsem zkusil utéct a řekl jsem jim, ať jdou do hajzlu. Prý jsem do jednoho i žduchl, to už nevím. Nevěděl jsem, že je to policie."

Policajt propagující ANO a Babiše

Shrňme to. Expremiér Andrej Babiš dělá kampaň, tvrdí, že je to kampaň ke komunálním a senátním volbám, ale zřejmě jde i o jeho kampaň prezidentskou. Typické. Na mítinkách se stále častěji objevují jeho odpůrci, atmosféra je velmi napjatá, dochází ke střetům. Babiš sám je neurvalý, lže, zakleknutý chlapec má pravdu, expremiér nemůže tvrdit, že jeho "odpůrci jsou voliči Bartoše a jsou najatí". Zdůrazňuji, že atmosféra mítinků je ve věci zakleknutí školáka důležitá. Jiná Babišova citace směřující k protestujícím: "To jsou fašisti a nacisti. To jsou voliči Spolu a PirSTANu. To jsou lidi, který jsou nebezpečný." Expremiér? Neuvěřitelné. Ponižující.

Pokud je popis v reportáži Respektu přesný, pak chlapec vydal reproduktor, teprve potom byl sražen třemi muži v civilu na zem, a jedním dokonce zakleknut. Dodejme, že zakleknutí je mimořádně nebezpečný a brutální způsob, jak zneškodnit protivníka. Podle mě měl být v Česku dávno zakázán. Slovo protivník je zde důležité, chlapec, který skončil osmou třídu, mohl být těžko "protivníkem" třem trénovaným strážcům zákona.

Navíc nebylo vidět, že se jedná o policisty! Jeden z nich měl mimochodem na předchozím mítinku babišovskou propagační červenou čepici s nápisem Silné Česko, je viditelně potetovaný. Neměli označující pásky. Na některých fotografiích se pohybují společně s Babišovou ochrankou, chodí těsně za Babišem, jako by byli jeho ochrannou službou.

Jakou měli vlastně roli? Chlapec reproduktor vrátil, museli ho opravdu srazit, spoutat a legitimovat? A představme si kohokoli z nás v té situaci: tři týpci, kteří vypadají jako banda jdoucí pro výpalné, případně jako policisté v utajení pracující proti dealerům drog a zbraní, se na vás ženou. Nedivím se, že matka svého syna bránila.

Proč neměli jasné a zřetelné označení? A nebylo mnohem vhodnější, když policie ví, jak teď vypadají Babišovy mítinky, aby s ním jezdili uniformovaní příslušníci? Pak by přece bylo ihned jasné, o koho jde, nemohlo by dojít k omylu. Další otázka: má Babiš přidělenou ochranku? Zřejmě ano, vypadá to tak. Proč ji má? Kdo ji školí? Co je to za lidi? Proč jeden nosí propagační čepici ANO?

Šéf GIBS Dragoun ochotně vystřídal Murína

Pojďme dál. Znovu připomínám naprosto zásadní moment, tedy že jsou mítinky expremiéra velmi konfliktní. Nebylo namístě, aby s ním tedy jezdil někdo z antikonfliktního týmu, někdo, kdo ví, jak s rozčilenými lidmi jednat? Zjevně by se hodilo, kdyby si policie pořídila nějakého "antikonfliktáře", který by uklidňoval, umravňoval i její vlastní lidi…

Samozřejmě je špatně, že chlapci nasadili pouta, nepral se s nimi, jeho matka na ně navíc volala "můj syn je autista", ale hlavně, je mu zhruba 14 a proti němu tři statní chlapi.

Celý ten "zákrok", přesnější by bylo použít slovo útok, tří policistů proběhl špatně. Co se dá dál dělat? Policejní prezident Martin Vondrášek tweetoval: "Informacemi zveřejněnými v souvislosti se zákrokem Policie ČR v Borovanech jsem naprosto znechucen. Celou věc proto předám k prošetření Generální inspekci bezpečnostních sborů." Nepřipustí, aby příslušníci Policie ČR nedodržovali zákony této země a nectili její demokratické principy. Bude chtít vysvětlení po šéfovi jihočeské policie, setká se s ním dnes, tedy v pátek, oznámil. Vypadá to tedy, že tři policisté porušili zákony. Zlé.

Související Nový policejní prezident chce udržet ve službě zkušené policisty a dotáhnout reformu

Předat věc Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS) je samozřejmě v dané situaci logický a jediný možný krok. Kontrola z policejního prezidia by nestačila a nebyla by dostatečně věrohodná, policejní kolegialita je dobře známá. Jenomže my zároveň víme, jaké inspekci bude věc předána. Řídí ji Radim Dragoun, který vystřídal Michala Murína. Ten odmítl Babiše poslouchat a byl vyhnán ("buďto to bude se skandálem, nebo bez skandálu"). Dragoun je člověk, kterého instaloval do čela GIBS Babiš v září 2018 a který vděčně zaplnil premiérem drsně uvolněné místo. Kde máme záruku, že bude inspekce postupovat nestranně?

Policejní prezident Vondrášek oznámil, že bude mluvit s ředitelem jihočeské policie Luďkem Procházkou. Měl by zkontrolovat, jak jsou policisté instruováni před akcemi, jako je Babišova kampaň. Jak jsou vybíráni, proč tam policie neposílá muže a ženy v uniformách, jak je možné, že splývají s Babišem najatými ochrankáři. Ale především by se měl ptát, proč policista, který předtím čepicí propagoval ANO a Babiše, chlapce zaklekl, jak jsou policisté instruováni pro takové případy? A dál by měl policejní prezident vyslat jasný signál dovnitř sboru: Takhle ne, máte "pomáhat a chránit". Nejen Babiše, ale všechny občany.

"Jsou to fašisti a nacisti," tvrdil ve čtvrtek o voličích SPOLU, Pirátů a STAN Babiš v Táboře: