Příšerný projev Fialy? Nebo geniální? Měli bychom se podívat na sebe a domachrovat

Proč by měl premiér v "projevu k národu" mluvit o kauze Dozimetr či Redl, když chce lidi uklidnit, že je nenechá padnout na dno?

Ve středu večer promluvil Petr Fiala v České televizi, Nově, Primě a v Českém rozhlasu. Byl to "mimořádný projev k národu" a premiér sám ho na Twitteru avizoval následovně: "Milí přátelé, chci Vám něco důležitého říct, proto večer vystoupím s mimořádným projevem." Takže projev k národu a k přátelům.

Nechci rozebírat projev sám, ten už je v běhu událostí "starý" a "pasé", zaujaly mne spíš reakce na tu středeční řeč. Reakce politiků, reakce na sociálních sítích, reakce komentátorů, reakce občanů nejrůznějšího druhu. Začnu zeširoka. V jaké situaci se Česko nachází - je běžná? Je výjimečná? Je dobrá, či zlá? Nebo jinak, prožíváme takové časy, tak rozkmitané, napjaté, nebezpečné, že se hodí, aby premiér užil "prezidentský" nástroj a promluvil "k národu"?

Jsem si jist, že bych i na tuto otázku dostal naprosto protichůdné odpovědi. Jedni by zdůraznili "těžko je na Ukrajině, ne u nás", jiní by odporovali "mnoha lidem u nás se žije čím dál hůř", další by měli dojem, že "se přece nic tak strašného neděje, nevtrhla k nám povodeň, nepadají na nás bomby, nevystupujeme z NATO, nehrozí hladomor", tak co má co předseda vlády vystupovat s mimořádným projevem.

Je však jasné, že se u nás mnoha lidem žije hůř, ztratili nebo postupně ztrácejí výhled a jistoty, zdražuje bydlení, jídlo, benzin, všecko, přibývá občanů obávajících se blízké budoucnosti, splácení hypoték, každého nečekaného výdaje.

Do toho máme prezidenta, který už dlouho není prezidentem. Od nejvyššího ústavního činitele bychom za normální situace čekali, že vystoupí a lid ujistí: stát nedopustí, aby ti nejslabší z vás úplně zkrachovali, pomůže vám. - Když nemáme prezidenta, supluje ho premiér. Volí prostředky podle svého přesvědčení, zvolil "projev k národu", mohl to klidně nazvat "projev k občanům", ale to je jedno.

Kdyby udělal tiskovku, to, co chtěl sdělit, by přebily "momentálie", především tedy kauza Dozimetr. A tak si dohodl vystoupení v televizích a veřejném rozhlasu, cesta, kterou se jeho slova nepochybně dostanou k více lidem, než kam by dosáhla z obyčejné tiskové konference. Jeho projev si každý může pustit, vzít si z něj zprávu o uklidnění, přesvědčení, že snad bude s to platit energie, že si může zažádat i o jiné, neplošné, adresné formy pomoci. Dovolím si tvrdit, že na tom není nic špatného, ba naopak, je to na místě.

Po projevu jsme se mohli ujistit, že Fialu samozřejmě neberou levičáci, že ho až nekriticky podporuje ODS, že - kupodivu - neuspokojil opozici, mám na mysli Babišovo ANO. Zaperlil jako vždy ex-multi-ministr Karel Havlíček, který tweetoval: "Včerejší projev premiéra? Vyplašený předseda vlády, který místo vize a jasného plánu nabídl jen výmluvy, svalování viny na ostatní a bezradnost. Ani slovo o mafii, která hýbe Českem. Smutná podívaná to byla." - Je jasné, že pokud nemluví Babiš nebo Schillerová, je to pro Havlíčka blbě.

Vyplašený předseda vlády? Kašle na drahé potraviny? Fakt?

Proč by však měl premiér mluvit o kauze Dozimetr či jinak kauze Redl, když chce lidi uklidnit, že je nenechá padnout na dno? Ale to je detail, podstatná jsou slova "vyplašený předseda vlády". Kdo by nebyl "vyplašený", když se zemí šíří chudoba? Kdo by nebyl vyplašený, když nám Putin a jeho válka neuvěřitelně zdražily energie a když nám hrozí, že nebude plyn? Kdo by nebyl vyplašený, když se jedna světová, atomová velmoc urvala ze řetězu? Kdyby nebyl Fiala "vyplašený", kdyby ho to nezajímalo, bylo by opravdu zle.

Komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk napsal, že Fiala nepředvedl "projev k národu, ale akademický referát" a dal mu za něj trojku. O.K., proč ne, k tomu mám dvě poznámky. První, Fiala je profesor, akademik, proč by tedy nemluvil akademicky? Je, kým je, jiný nebude, v premiérském úřadu nemáme ani Topolánka, ani Paroubka, ani Klause či Zemana - naštěstí. Jinak trojka je známka dobrá. Ano, máme politiky tak na trojku a také i mnohem horší.

Pavel Šplíchal v A2larmu napsal, že "drahé potraviny premiérovi ani nestály za zmínku". Zmínil, že "okolní státy ruší nebo snižují daně na potraviny, Německo dokonce kvůli růstu cen zvyšuje minimální mzdu, zatímco v Česku ceny jídla nestojí premiérovi za zmínku". Bylo by fajn, kdyby Česko bylo ekonomicky silné jako Německo, jenomže není. Jen dodám, že to byla řeč o pomoci s energiemi, které se bohužel ještě víc zdraží. A byla to řeč o příčinách stavu, do kterého jsme zabředli. Jistě, dá se jí leccos vyčítat, třeba zamlčená účast ODS na zadlužení státu, na zrušení superhrubé mzdy.

Komentátor Alexandr Mitrofanov napsal na Twitteru: "Moje chápání: projev @P_Fiala byl otevřeným a obsažným shrnutím stavu, kdy je svět a především Evropa na pokraji zkázy, ale vláda je povinna použít dostupné prostředky, aby obyvatelstvo, dokud existuje, nemuselo příliš trpět. Debata o stylu projevu je podle mě tanec na Titaniku."

Souhlasím a pokusím se toto chápání ještě o kousek posunout. Co vlastně od politiků čekáme? Za koho je máme? Jak obrovské nároky na ně klademe? A jak se zároveň, jedním dechem, bojíme těch skutečně výjimečných… Měl by dejme tomu Tomáš Halík šanci, aby byl v Česku zvolen prezidentem? Měl by Václav Havel dnes šanci stát se prezidentem? Chápete, kam mířím, že. Na jednu stranu hledáme někoho mezi světcem, hrdinou a géniem, na druhou stranu si volíme lidi o x řádů níž, při nejlepší vůli docela obyčejné průměry. A jsme vděční, někteří jsme vděční, že neuspěli ti podprůměrní.

Premiérem tu byl před Fialou Andrej Babiš, jehož nesmysly čteme a slyšíme na sítích i jinde dennodenně, jeho "naši lidé" versus uprchlíci, "už žádné zbraně na Ukrajinu", jeho kolovrátek "vláda nic nedělá" a další a další lži a manipulace. Premiér Fiala nic takového neprovozuje, prostě řekl, proč zdražily energie, že je válka a co vláda udělá. Nic víc. Jestli chceme projev "na jedničku s hvězdičkou", musíme si zvolit premiéra, který mluví jako Jan Zlatoústý nebo TGM.

Nebo to zkusím říct jinak - měli bychom se podívat sami na sebe, jací my jsme machři, podívat se, co my děláme, ne co "bychom dělali", a až se uvidíme, měli bychom možná domachrovat. To platí na Havlíčka, na Babiše, na levici, na pravici. Domachrovat a být rádi, že nám aspoň premiér, ten akademik pracující na trojku, nelže.