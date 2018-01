"Pusťte nás na něj!". Jestli pirátům vadí Zeman, musí se ozvat nahlas

před 10 hodinami

Žádný "pirát" na Hrad nekandiduje. Ale nechat deset procent hlasů bezprizorných by byl neúnosný luxus.

Je to klíčová zpráva ze sjezdu pirátů, a není povzbudivá. Pirátská strana, třetí nejsilnější v parlamentních volbách, se staví k volbě prezidenta republiky vlažně.

Pirátský sněm zvaný celostátní fórum se konal týden před klíčovou politickou událostí roku. Jestli myslíte, že z něj kvůli tomu vzešel nějaký apel, nepřeslechnutelný vzkaz voličům a příznivcům, jste na omylu. Předseda Ivan Bartoš oznámil, že strana žádného prezidentského kandidáta doporučovat nebude. Až na dotazy novinářů se rozhovořil o tom, že nebude volit Miloše Zemana a proč.

Pirátský přístup, to je hlavně diskuse na jejich stránkách, kde se členové a příznivci dělí o své názory; podle ČTK "největší podporu dosud vyjadřují diskutující Marku Hilšerovi, Jiřímu Drahošovi a Michalu Horáčkovi."

Košatá výměna názorů je naprosto v pořádku. Ale v těchto dnech politika - možná jsou to přímo dějiny - piráty přivádí do situace, ve které krušná realita jejich pohodu válcuje. Špiní, chcete-li.

Takže jestli Bartoš nebude volit Zemana, a jeho kolegové možná taky ne, měli by udělat ještě něco, něco dost proto, aby takových lidí bylo víc. Je to možná z pohledu pirátského liberalismu - každý ať se rozhodne sám! - nemilé, ale je to tak.

Nestačí být hlídacím psem a břitkou opozicí a aspirovat na budoucí vítězství. Vážně naložit s volbou prezidenta tady a teď - to je politický úkol jako hrom.

Pod heslem "Pusťte nás na ně!" piráti v říjnu dostali přes 10 procent hlasů. Podle volebního modelu agentury Median vyhráli mezi voliči ve věku 18-24 let, a možná i ve věkové skupině 18-35 let. Jsou stranou, do které si hodně mladých voličů promítlo své naděje. To je závazek. Bylo by málo ani ne čtvrt roku po volbách vzkázat: tak si toho prezidenta přeberte, pouvažujte nad tím a vyberte dobře podle svého.

Jistě, ani další strany natvrdo neřekly, koho svým voličům v "bezpartijním" prezidentském hlasování doporučují. Ale u SPD-TO a KSČM přece jako by se stalo. Je to Miloš Zeman. Andrej Babiš se má vyslovit ve čtvrtek, den poté, co Zeman podpoří jeho vládu v Poslanecké sněmovně. Co asi tak řekne, hádejte třikrát. Symbióza Babiš-Zeman je očividná, voličům ANO je sugerováno, že bez Zemana na Hradě by jejich parlamentní volba ztratila hodnotu, a proto ji mají ještě pojistit hlasem pro Zemana.

Z větších parlamentních stran jen ODS hlasitě říká, že Zemana nechce. Přinejmenším o dost hlasitěji než piráti.

Jenže jsou to právě oni, kdo drží klíč k největší skupině mladých voličů.

Že by Miloš Zeman sbíral ve velkém hlasy mladých, není pravděpodobné - jeho cílová skupina leží spíš na opačné straně demografické škály. Ale žádný "pirát" na Hrad evidentně nekandiduje. Ani nikdo "s čírem". Proto je možné, že řada lidí, kteří na podzim hlasovali pro piráty, tentokrát k volbám nepřijde. Nemají svého koně, který by jim imponoval srdcem. A na to volit rozumem nebo dokonce "menší zlo", budou povzneseni. Není to cool.

Nechat deset procent hlasů bezprizorných je za současné situace neúnosný luxus. Piráti - strana a její politici - by měli své příznivce mnohem víc motivovat a povzbudit k hlasování. Pokud cítí, že Zemanovo další volební období by téhle zemi uškodilo, ať prokážou demokracii jednu takovou staromódní službu. A přitlačí na pilu.