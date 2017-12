Drahoš i Horáček mají na Zemana levou zadní, jen na nich pořád nehledat hnidy

20. 12. 2017

Že Zeman vyhraje první kolo, je pravděpodobné, má stabilní podporu a nečelí dezinformační kampani. Druhé kolo ale může vypadat o dost jinak.

Za tři neděle jdeme na to, v pátek 12. ledna začneme v přímé volbě vybírat dalšího porevolučního prezidenta po Václavu Havlovi, Václavu Klausovi a Miloši Zemanovi. "Zas to bude Zeman," řekl mi se zoufalstvím v hlase tento týden aktivista z antizemanovského tábora, "já to úplně cejtím v kostech."

Nic neobvyklého, že lidé, kteří by přáli stávajícímu prezidentovi, aby již opustil úřad a věnoval se svému zdraví i svým prostým zálibám, s blížící se volbou podléhají skepsi a naříkají, že je "vše ztraceno".

Skepsi posiluje vědomí, že se Česko zásadně mění, couváme do minulosti, disidenti z minulého režimu dostali na frak, zatímco exkomunisté, komunisté, exestébáci a další zasloužilé pilíře totalitních dob vyhrávají volby, obsazují klíčové funkce ve sněmovně, prostě "makají".

Legrační na tom všem je, že hlavní vyznavač změny Andrej Babiš tiše podporuje Zemana, který symbolizuje nikoli změnu, nýbrž doby minulé. I když, domyšleno do konce, je to v pořádku, neboť Zeman symbolizuje antizměnu, opuštění cesty po roku 1989 a návrat ke starým dobrým jistotám jako je ono milé, k sousedům tak neskutečně přátelské Rusko.

Tábor bažící po hradní změně se skládá z echt Čechů, to se musí nechat. Jejich základní vlastností je na nikom nenechat nit suchou, což se daří dokonale. Viz můj rozhovor se vsetínským intelektuálem, vyznavačem Havla, minulý týden: "Koho volíš?" On: "No, já bych snad i volil Drahoše, ale když on je tak strašně nemastný neslaný." Tážu se, jestli jeho protipól není "až moc mastný a přesolený". To sice prý ano, ale on by si přál "někoho, jako byl Václav". Tážu se: "Klaus?" Vykřikne, že ne, že Havel!

Následně se ukáže, že se mu nezdá ani Michal Horáček: "Textař? Hráč? Kde to jsme?" Upozorním, že Havel byl taky svého druhu "textař", načež je mi vysvětleno: "No, promiň, ale toto je nesrovnatelné, ne-srov-na-tel-né!"

Ptám se na Pavla Fischera, bral by tohoto Havlova spolupracovníka? "Fischer," křičí, "Fischer?!" Odběhne a zase se vrátí, mává rukama. "Víš, co mi vadí? Ne to, že je proti homosexuálům, ať si je, nemusí jim každý fandit, ale že to vzal zpátky." Namítnu, že jen uznal chybu. "Ne, není dost pevný, Havel by necouvl."

Havlové nejsou na skladě

Netřeba dodávat, že Marek Hilšer je pro něj "příliš mladý", zatímco Mirek Topolánek vyfasoval nálepku, že "to by už rovnou mohla kandidovat Nagyová nebo Rittig".

Zmiňuji ten hovor proto, že nám se jen tak někdo nezavděčí. Zemanoodmítači sice vidí v současném hradním pánovi ďábla, ale nedochází jim, že Havlové nejsou momentálně na skladě. Čeští intelektuálové často chtějí po druhých mnohem víc než po sobě, neumějí se dohodnout, trpí pekelnou rozdrobeností a hádavostí, zatímco fanklub Zemana nic neproblematizuje a je jednotný jak ledová pokrývka Marsu.

Zeman si pro první kolo drží náskok a není divu: má k dispozici úřad, dvorní televizi, na jeho straně jsou Babiš a Okamura, "úspěch" ve dvou podobách, různé dezinformační servery, prostě jede. Sázkové kanceláře ho favorizují, v průzkumech je suverénním favoritem prvního kola, a to všechno nebrání vyznavačům hradní změny, aby hledali hnidy na prozápadních kandidátech a zároveň naříkali, že "je to v kýblu".

Přitom kandidáti na Hrad dokážou budit sympatie u mladých lidí, Marek Hilšer boduje v očích studentů. Michal Horáček dokazuje, že mu není jedno, kam se Česko sune, odmítá extrém i mlátičku z Palachova týdne, je vzdělaný, komunikativní, jezdí za lidmi. Jiří Drahoš? Copak nám bývalý předseda Akademie věd nestačí? Co vlastně chceme? Čekáme, že na Hrad bude kandidovat Einstein nebo Gauss? Že vstane z mrtvých Havel?

Zemana budou volit převážně starší lidé, důchodci. Zastánci změny by se měli obrátit na mladé lidi a na studenty, ať jdou volit, ať myslí na svou budoucnost, protože z Putinova Ruska nic dobrého nekouká, odtud nám spása nekyne. Měli by přestat hledat chybičky na kandidátech, kteří by Hrad jistě zvládli a ostudu by Česku nedělali.

Zajímavé je, že se prakticky neangažují piráti, třetí nejúspěšnější strana ve volbách. Nikoho nepodporují, zveřejnili jakési parametry prezidenta, Ivan Bartoš pravil, že by nebylo "úplně fér podporovat i nezávislého kandidáta tou vahou politické strany ve sněmovně". Naivní pohled, když si uvědomíte,kam nás Zeman táhne. Právě piráti by mohli a měli oslovit mladé lidi, nenechat své říjnové voliče v lednu opuštěné.

Zeman pravděpodobně vyhraje první kolo, má stabilní podporu a nečelí dezinformační kampani. Ale druhé kolo, pokud se ho dočkáme, může vypadat o dost jinak, ovšem jedině tehdy, pokud nepřevládne nejednota, kterou bychom si mohli klidně umístit do znaku. Pokud si nejen intelektuálové, ale hlavně mladí lidé uvědomí, že jde o budoucnost a že jak Drahoš, tak Horáček, Fischer, Hilšer mají jako osobnosti na Zemana levou zadní.

Snad ještě jedna poznámka, pokud by Miloš Zeman přece jen vyhrál, platí: přežili jsme komunismus, přežijeme i zemanismus.