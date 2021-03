Putinovy opičky propagují Sputnik, ideologický kalašnikov pálící dávky proti EU

Ruská vakcína je ideologický nástroj v ruce ohavného politika Putina, který nechává trávit a vraždit svém oponenty a decimuje vlastní obyvatelstvo.

Víme, co se děje v Rusku, známe Putinovu taktiku. Podporovat ho by byl zločin. | Foto: ČTK

Zvláštní, jakou roli hraje Sputnik v české politické debatě, jež se přenáší i "dolů" mezi nepolitiky. Neznalec by snadno nabyl dojmu, že jestli Česko něco zachrání před covidem-19, je to právě ruská vakcína, jde jen o to, jestli ji od Putina (to on v Rusku rozhoduje) dostaneme.

Jde o narativ jedné části politiků, kterou vede prezident Miloš Zeman, a přidávají se samozřejmě i komunisté a další. K Zemanovi se, po jistém lavírování a váhání, přidal i premiér Andrej Babiš. Ten mimo jiné argumentuje tím, že Sputnik bere i maďarský premiér Viktor Orbán, jeho politický vzor.

Na té "debatě" (Zeman a Babiš s nikým o Sputniku ve skutečnosti veřejně nedebatují) je příznačné, jak jde úplně mimo podstatu a vystihuje jednu z klíčových českých chyb, kterých se ve snaze bránit šíření nákazy vedení státu dopouští: nenechává pandemii řídit odborníky. Sledujeme to stále znovu a znovu. Teprve potom, po vyjádření expertů na vakcíny, má přijít politická úvaha, jež vůbec není jednoznačná, není to jen "berme Sputnik, pokud je v pořádku".

Zeman s Babišem (Zeman víc) vystupují jako Brouk Pytlík. Všemu rozumí, všechno rozhodnou. Je však zcela jisté, že vakcínám a jejich výrobě, kontrole a garanci nerozumí ani jeden. Zjevně nejde jen o podstatu vakcíny (vědci nepochybují, že Rusové umějí vyrobit špičkové očkování, že mají kvalitní vědu), ale také o její výrobu a kontrolu výroby.

Očkování je svým způsobem nebezpečné, do těla jsou nám uměle vpravovány látky, jež mají zvýšit obranyschopnost našeho organismu. Vakcíny proti covidu byly vyvinuty rekordně rychle, což je samozřejmě fantastické a ukazuje to, že se moderní společnost umí bránit světovým nákazám. Zároveň je však nutná kontrola na vysoké úrovni, která zaručí, že se někde nestala chyba.

Pro nás je tou garancí Evropská léková agentura (EMA). Ta nás chrání, není to tak, že nám "unie zase něco diktuje", ale přesně opačně. EMA MÁ SMYSL, mohly by se malé děti učit v moderním slabikáři místo bývalého "Ema má mísu". Každý, kdo chce šetření EMA obejít, nás ohrožuje.

Server iRozhlas zveřejnil rozhovor s předním českým virologem Liborem Grubhofferem, šéfem Biologického centra Akademie věd, který nedoporučuje Evropskou lékovou agenturu obejít. Sputnik jako takový nezpochybňuje, říká: "Z principu je to moderní vektorová vakcína. Nelze jí ubírat na progresivním stupni vývoje. Není to ruský patent, ale věci, které se odehrávají v západních laboratořích - zejména ve Spojených státech a v Izraeli."

Nedůvěryhodná výroba Sputniku

Na otázku, zda vakcínu považuje za důvěryhodnou, ovšem odpovídá: "Ne. Vychází to ale spíše z negativních zkušeností s ruskými - původně sovětskými - vakcínami v minulosti. Zejména s jejich pověstnou technologickou nekázní, respektive nedodržováním toho, čemu se říká správná výrobní praxe v západním pojetí.

Nedůvěřuji způsobu výroby vakcíny, nedůvěřuji ruským úřadům, které dokázaly vakcínu uvést do širokého použití, aniž by tato očkovací látka měla za sebou preklinické a klinické testy v potřebném rozsahu. To je podle mě veliká nezodpovědnost. Rusové nechali naočkovat 77 vojáků a na základě tohoto nedostačujícího klinického testu šli do plošné aplikace."

A pro Hospodářské noviny Grubhzoffer řekl: "Výrobní proces a jeho spolehlivost jsou klíčové. A to i s ohledem na technologickou nekázeň při výrobě ruských očkovacích látek v minulosti. Mám na mysli vakcínu proti klíšťové encefalitidě, ta byla velice špinavou vakcínou, kterou vyráběli v kachních embryích a velmi nedokonale ji vyčistili. Při opakovaném očkování způsobovala až anafylaktické reakce organismu."

Tady najednou vůbec nejde o politiku ani o zpochybňování ruské vědy, to by bylo hloupé. Ostatně virolog Grubhoffer popisuje, že Rusové při vývoji vyšli ze západních výzkumů. Tady jde o nedůvěru v proces výroby.

I když se tedy na chvíli oprostíme od politických souvislostí, zaráží, jak Zeman ruskou vakcínu tlačí. V neděli v CNN Prima News řekl, že Vladimiru Putinovi adresoval dopis, v němž ho o Sputnik po dohodě s premiérem Andrejem Babišem požádal. "Pokud jsem správně informován, tak této žádosti bude vyhověno. Budeme ale samozřejmě potřebovat tu certifikaci," řekl. Jakou? Prý by mu "úplně stačila certifikace SÚKL". Schválení EMA nepožaduje, nepotřebuje (my ano).

Zeman zachází dál. Covidové drama využívá pro své cíle. Proti zavedení Sputniku bez souhlasu EMA se jasně vyjádřil ministr zdravotnictví Jan Blatný. A šup, Zeman už na Primě chystal jeho odvolání (a s ním odvolání ministra zahraničí Tomáše Petříčka, který je zase proti tomu, aby Dukovany dostavovali Rusové). Babiš výměny ministrů popřel, ale Hrad, prezident, na něj vyvíjí maximální tlak, "ruský pres".

Hra na opičku

Miloš Zeman buď nijak neskrývá, oč mu jde, tedy že plní zadání Kremlu, svého přítele Putina, nebo už se příliš nekontroluje. Na Primě se nechal slyšet: "Budou-li nás různí Koudelkové varovat před ruskou nebo čínskou vakcínou, tak je dobré jim říci, že vakcína nemá žádnou ideologii."

Vakcína ne, zato Zeman ji má. Neustále tlačí ruské projekty, z nichž jeden je zlikvidovat českou kontrarozvědku (BIS) a jejího ředitele Koudelku, jiný zase "zachránit" nás Sputnikem před covidem a ukázat, že Rusko je náš skutečný přítel. Přítel, který proti nám vede hybridní válku, šíří dezinformace a podílí se (nikoliv paradoxně, ale logicky) na fake news, jež tvrdí, že covid má na svědomí Bill Gates, případně že není nebezpečný.

Do příběhu Sputniku a čínských vakcín přece patří to, co omílal i Babiš (zjevně aby se zavděčil Zemanovi, jehož nepřízně se děsí jak Bečva kyanidu), totiž že "EU selhala", že "nám nedodala dost vakcín". Realita je opačná, kdyby EU vakcíny nenakoupila společně a nerozdělovala podle jasně daného klíče, Česko by si zřejmě skoro neškrtlo. Jsme moc malí, a jak už dobře víme, máme neschopnou vládu.

Sputnik nemá ideologii, ale funguje jako Putinův ideologický kalašnikov pálící smrtící dávky na unijní jednotu. (Pohleďme na rozbroj, který na Slovensku vyvolal premiér Igor Matovič, když ruskou vakcínu tajně pořídil.) Proto Zeman hlásá, že certifikát EMA není nutný, abychom na EU nedbali, trhli se.

Zároveň je Sputnik nástroj v ruce ohavného politika, který nechává trávit a vraždit své oponenty a decimuje vlastní obyvatelstvo. Plus drobnost, Sputnikem se sám očkovat nenechal, nehodlá si "hrát na opičku". Zde jen připomenu fake news ruské výroby, jež se šířila v Británii a tvrdila, že po očkování proti covidu budou z lidí opice. Putin si na opičku nehraje, zato má v Evropské unii své ochotné, ochočené opičky ("přátele").