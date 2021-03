Češi nevěří nikomu a ničemu. Vazba mezi společností a elitami byla rozmetána

Národ ovládají pseudoelity. K pseudoelitám se přidružuje ruská hybridní válka. Masy občanů jsou dezorientovány, nemají vzory, jež by následovaly, zpochybněny byly naše hodnoty.

Česká skepse je v posledním roce hluboká, nevěříme sami sobě, nevěříme nikomu, všecko zpochybníme. Zpochybněný a zpochybňující, švejkující národ. Stát vede málo schopná vláda, většina ministrů poslouchá na slovo premiéra Babiše, jako by sami neměli rozum. My na tom jako celek nejsme lépe. Masa tuzemců je dezorientovaná, nemalá část dál vzhlíží k "elitám" dneška, Miloši Zemanovi a Andreji Babišovi, byť i oni ztrácejí na popularitě a mění se ve zklamání.

Jak se stalo, že tyto dva pány (i další jim podobné a stejně pochybné) mohli a mohou občané této vcelku vyspělé země považovat za elity? Stačí mít úspěch, peníze, marketing? Na "zbytku", na osobnosti samé, už nezáleží?

Je důležité chápat, jak jsme sklouzli až do stavu, kdy nákazu z původních "premiantů" zvládáme snad nejhůř na světě, kdy ji nezvládáme. Vláda volí nikoli mezi životem a smrtí, nýbrž mezi populismem a odpovědností. Postupně ji opustili experti, kterým ležel na srdci obecný, ne jen vlastní prospěch. Zeman se opírá o Putina, Babišův vzor je Orbán.

Kam se vypařily elity? Proč u nás pandemii neřídí uznávání odborníci jako třeba v Německu, ale politici a jejich osobní zájmy? Proč masa lidí neposlouchá experty, když rizika i následky nákazy jsou tak ponuře zjevné (20 tisíc mrtvých).

Porovnejme sametovou revoluci s rokem 2020 a začátkem roku 2021. V listopadu 1989 se do přesvědčování, aby občané vstoupili do generální stávky, zapojili herci a další umělci. Dnes už by jim lid nenaslouchal, během minulých let byli zdiskreditováni; "Bartoška" už by nefungoval. Tehdy se zapojily skutečné elity, disidenti, intelektuálové, filozofové. Dnes žijeme úplně jinde.

Pseudoelity zavedly pojmy jako "sluníčkáři" a "pražská kavárna" (tedy každý v ČR, nejen v Praze, kdo kritizuje Zemana a Babiše, viz Milion chvilek pro demokracii a koho tato iniciativa přitáhla), "dobroseři" (kteří chtějí pomáhat), "vítači" (kteří chtějí přijímat lidi prchající před smrtí a válkou). Roky se u nás ostře útočí na elity, jako to dělá ruská propaganda.

Typickou ukázkou již dříve byly Zemanovy urážky Ferdinanda Peroutky; nešlo o toho úctyhodného muže, atak byl veden na současné novináře a intelektuály. Ze žurnalistů je "žumpa" a měli by se "střílet", navrhl Zeman Putinovi. Minulou neděli v televizi CNN Prima News řekl, že "premiéra může kritizovat zase jen premiér", nikdo jiný. Nehorázný výrok.

Zeman nerad umělce. Loni prohlásil, že "vytvořili svá nejkrásnější díla tehdy, když byli hladoví" (kvůli covidu nyní často nemají na živobytí). Útočí na vědce. V září apeloval, aby rozhodovali odborníci namísto "bandy amatérů, která teď v českých médiích exceluje". Řekl to v době, kdy experti v médiích už více týdnů varovali před prudkým rozšířením epidemie, ale vláda nejednala.

Urvat si něco pro sebe

Na intelektuály a na nezávislá média útočí Babiš i ministři, velký tlak je vyvíjen především na ta veřejnoprávní. K pseudoelitám (k nimž patří i místopředsedové sněmovny Okamura a Filip a mnozí poslanci) se přidružuje ruská hybridní válka, zpochybňování nejen jednotlivců, ale i hodnot, jako je liberální demokracie, parlamentní systém, právní stát, korektnost. Vzpomeňme na nechutnou kampaň, jež se rozpoutala proti expředsedovi Akademie věd Jiřímu Drahošovi (elita, intelektuál, vědec), když kandidoval proti Zemanovi.

Klíčový rozdíl mezi rokem 1989 a 2021? Proč jsme v rejži? Vazba mezi lidem a elitami (intelektuály, umělci, vědci, nezávislými žurnalisty) je rozbita. Rozbití vede k dezorientaci, nikdo nikomu nevěří. Kdo nám vládne, to jsme měli možnost bolestně, útrpně sledovat v neděli 28. února při vystoupení Zemana a Babiše na Primě.

"Hlava státu" lidu cpala Sputnik a avizovala, že padne prozápadní ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD). Poté tam seděl premiér-chaot, jemuž tečou nervy a spí "čtyři hodiny denně", postrádá cíl i směr (krom toho svého), budí obavy, co nás čeká, míchá směšné vychloubání s omluvami, jenže neumí být ani pokorný, ani soustředěný. Děs.

Není divu, že lidé vládě nevěří. Elity byly zpochybněny, poplivány, pseudoelity v nás neumí vyvolat ani závan důvěry. Dokážou jen rozdělovat, což potřebujeme ze všeho nejméně.

Kam to vede? Matematik René Levínský v Reportéru řekl: "Co považuji v Česku za obzvlášť toxické, je náš neoliberální přístup, kdy si každý snaží urvat něco pro sebe." - Přesné, chybí nám vzory, vytrácejí se hodnoty. Ještě Levínský: "Tady neexistuje instituce, jako je v Německu Institut Roberta Kocha (organizace pro výzkum a ochranu veřejného zdraví), která by měla autoritu a držela by diskusi v rozumných mantinelech." - Vědci (ex-elity) byli odstaveni na vedlejší kolej.

Česko proslulo neschopností

Každý dnes chápe, jak nutně potřebujeme kvalitní vědu? Každý ne. Předsedkyně Akademie věd ČR (AV) Eva Zažímalová pro Týden.cz popsala své velké zklamání nad tím, že Rada pro výzkum, vývoj a inovace v návrhu rozpočtu na vědu pro roky 2022 a 2023 nepočítá s navýšením peněz na rozvoj výzkumných institucí o 4 procenta, o kterém zástupci AV, vysokých škol a vlády uzavřeli předloni memorandum. "Znamená to reálný pokles vzhledem k inflaci. A to nemluvím ani o rostoucí ceně různých přístrojů, které se ve velké části dovážejí ze zahraničí, kde je ta inflace ještě vyšší," vysvětlila. - Věda? Nezájem.

CNN vysílala pořad Jak Česká republika sklouzla do covidové katastrofy, jeden přešlap za druhým. Podle stanice není důvod, abychom byli nejhorší v souboji s covidem, leč jsme. Rastislav Maďar, epidemiolog, popisuje jeden z důvodů: vláda neposlechla své vlastní poradce. CNN připomíná, že Maďar, ex-koordinátor vládní poradní skupiny pro omezení koronaviru, rezignoval poté, co Babiš zrušil její výzvu, aby byly roušky povinné, když epidemie na konci srpna ukázala známky posílení.

Jan Kulveit, vedoucí vědecký pracovník na Future of Humanity Institute, výzkumného ústavu na univerzitě v Oxfordu, CNN popsal, jak naše vláda ignorovala vlastní systém PES založený na sběru dat: "Nedodržovali svá vlastní pravidla, systém jim něco říkal, a oni to ignorovali." Hle, pseudoelity.

Televize cituje profesorku demografie Dagmar Dzúrovou, vedoucí Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Univerzity Karlovy v Praze: "Vláda neposlouchá odborníky a vypořádává se s pandemií na základě svých politických potřeb, a když jsou opatření vysvětlována veřejnosti, dělají to politici, většinou předseda vlády, což znamená, že část veřejnosti má sklon bojkotovat pravidla z politických důvodů." Atd.

Jsme světoví, vysílá o nás CNN. Smutně světoví. Bez elit zmatení, vedení nemehly, jež sledují jen vlastní prospěch. Snad nám to dojde, snad se k elitám vrátíme, dáme - obrazně řečeno - přednost Tomáši Halíkovi před Milošem Zemanem.

Fendrych: Zeman je symbol opaku 17. listopadu, vlna vzpomínání mi přijde trochu směšná (video DVTV z 15. listopadu 2019)