Stojíme frontu před branami inferna. Zachránit nás může tvrdý lockdown

Je čas na změnu, na souhru, na dohodu, na prosbu, aby občané spolupracovali a odpustili vládě její zarytost, neochotu jednat a neschopnost.

Abychom neviděli, co se děje, museli bychom být buď úplně omezení, nebo notoričtí ignoranti. Ekonom Daniel Münich už v neděli na Facebooku napsal: "Jsme na tom prachbídně, a ještě k tomu zrychlujeme. Druhá derivace je kladná… Držme si všichni čepice. Na otevírání škol v březnu či dubnu v těchto podmínkách můžeme zapomenout. A pokud zázrakem nedojde k očkovací akci kulový blesk, pak asi můžeme zapomenout i na zbytek školního roku." (Při kladné druhé derivaci je funkce konvexní, graf tedy stoupá strmě vzhůru…) Měl na mysli akceleraci covidu-19, prudký růst počtu nakažených.

Odbory chtějí po vládě tvrdý lockdown před Velikonocemi, tedy někdy za dva tři týdny. Je to pozdě. Ocitli jsme se ve stavu kritického ohrožení, už nejde předstírat, že pandemii zvládáme. Nezvládáme ji tak zoufale, že už vůbec nejde o otázku, "kdo za to může". Na odpověď je čas, teď je třeba zachránit co nejvíc životů.

Česko je třetí nejpostiženější zemí světa, v Evropské unii nejhorší. Kapacita lůžek intenzivní péče v nemocnicích se podle náměstka ministra zdravotnictví Vladimíra Černého blíží absolutnímu vyčerpání. Volných je nyní po celé zemi zhruba 15 procent. Za dva až tři týdny zřejmě bude vyčerpána úplně. V těžkém stavu leží v nemocnicích s onemocněním covid-19 nejvíc pacientů od začátku epidemie. Premiér Babiš konečně prosí Německo o pomoc, kancléřka Merkelová podle něj zjistí dostupnost lůžek v Bavorsku a dalších spolkových zemích. - Vláda požádala ostatní země Evropské unie, aby jí poslaly část svých vakcín proti nemoci covid-19.

Jediné krematorium v Karlovarském kraji je kvůli epidemii na hranici možností, nestačí zpopelňovat zesnulé. Kraj pronajme mobilní chladicí jednotku, kam budou ostatky uloženy, a převeze je do krematoria v jiném regionu.

Andrej Babiš na tiskové konferenci ve středu prohlásil, že nás čekají pekelné dny. "Apeluji na všechny, prosím všechny, aby pochopili, že takovou situaci jsme tu ještě neměli. Prvního března to bude rok od začátku pandemie v Česku a bohužel to vypadá, že na výročí bude ta situace absolutně nejhorší za celé období toho dramatického roku, který máme za sebou. Řešením je očkování." Dál: "Byl předpoklad, že se 1. března vrátí poslední ročníky do škol, ale v této situaci - i když testy dorazí - to není možné, situace je extrémně vážná."

A do třetice: "Jsme přesvědčeni, že je potřeba opatření zpřísnit. Pokud to neuděláme, tak příští dva nebo tři týdny nás čekají obrovské problémy ve zdravotnictví, které funguje na pokraji sil." Doplňme Babiše, který konečně prozřel: blíží se situace, kdy si virus bude dělat, co chce, lidé budou umírat na chodbách nemocnic či doma, nebude, kdo by pohřbíval mrtvé, v těžkém stavu se octnou i mladí lidé.

Je čas chtít přežít

Jistě, očkování nabízí záchranu, ale nemáme vakcíny, a když je náhodou máme, nejsou distribuovány. Virus očkování předběhl o mnoho koňských délek. Kdo je očkován, má obrovské štěstí. Kdo není očkován, čelí vážnému ohrožení.

Co dělat, je jasné každému myslícímu člověku. Virus se šíří přenosem, proto nezbývá než brutálně omezit kontakty. Ví se to dlouho, vláda to těžce zanedbala, poslední dobou působí rezignovaně. Rezignovat však nesmí. Měla by ihned, se vší pokorou spolupracovat s opozicí, s celou opozicí, není radno vynechat ani extremisty. Sněmovna musí odsouhlasit nouzový stav. Ti, kdo říkají "rozvolněte", "otevřete", mají být vnímáni jako blázni. A další zásada: vláda musí jednat podle zákonů a ústavy.

Známí čeští experti a vědci vydali 23. února prohlášení Čtyřicet dní pro zdraví lidí i ekonomiky s podtitulem Cíl: potlačit vir v populaci pod 1 tis. nových potvrzených případů za den. Popisují, co se u nás děje (kupříkladu: "I přes hrdinské nasazení zdravotníků významná část těch, kdo se do nemocnic dostanou, zemře, a mnoho dalších umírá doma."), a vyvozují: "Tento stav je výsledkem mylného přístupu, kdy se epidemie nechává vyrůst až na hranu kolapsu zdravotnictví. Protiepidemická opatření přicházejí pozdě a téměř vždy v nedostatečné míře. Taková opatření pak sice způsobují značné škody, ale nestačí k efektivnímu potlačení epidemie, což vede k nutnosti je neustále prodlužovat, zbytečným škodám a frustraci všech."

Navrhují stanovit si "cíl a časový horizont, kdy jej chceme dosáhnout. V závislosti na cíli naplánovat postup, který podle vědeckého konsenzu a v souladu s lidskou důstojností s velkou šancí povede k jeho dosažení".

Výzvu podepsali lidé jako virolog Libor Grubhoffer, lékař Marián Hajdúch, matematička Veronika Hajnová, imunolog Zdeněk Hel, imunolog Václav Hořejší, biochemik Jan Konvalinka, vědec Jan Kulveit, lékař Milan Kubek, matematik René Levínský, infektolog Ladislav Machala, sociolog Daniel Prokop, matematička Lenka Přibylová, ekonom Jakub Steiner, viroložka Ruth Tachezy a další odborníci. - O takové postavy se vláda měla opřít nejpozději loni v dubnu až květnu.

Není čas na frajeření, není čas na pseudohrdinství, není čas na volby a hádání se vlády s opozicí a opozice s vládou. Je čas na změnu, na souhru, na dohodu, na prosbu, aby občané spolupracovali a odpustili vládě její zarytost, neochotu jednat a neschopnost. Je čas na tvrdý, nekompromisní lockdown, je čas nabrat dech a omezit se více než na jaře. Je čas chtít přežít.

Lockdown je jediná šance. To, k čemu směřujeme, je smutné a tragické, říká Levínský (video DVTV z 24. února 2021)