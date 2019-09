Komentář: Reálný babišismus: Jdeš proti Agrofertu? Odstřelíme tě

Dobré je, že se o podobných kauzách ještě dají točit reportáže a psát články, svoboda slova zatím zůstává, jen se z novinářů stali nepřátelé státu.

Jeden příběh ze současného Česka: Finanční úřad v Příbrami, v době, kdy ho řídil Karel Trefný, nařídil společnosti Primagra z holdingu Agrofert doplatit daň z přidané hodnoty ve výši 1,5 milionu korun. Firma se bránila, soudila se, ale neubránila, daň doplatit musela, poté však ředitel Trefný přišel o místo šéfa úřadu a stal se obětí jednání, které lze chápat jako šikanu. Odehrálo se to mezi lety 2015 a 2016, reportáž divákům čerstvě přinesli Reportéři ČT.

Jak to (a opravdu velmi nutkavě) působí? Dovolíte si jít proti společnosti z holdingu Agrofert, tedy proti oblasti zájmu Andreje Babiše, který má dnes holding ukryt ve svěřenském fondu, z něhož mu jde zisk, načež přijdete o špičkové místo ve státní správě, a pokusí se vás dokonce z této oblasti pro jistotu nadobro vyštípat. Abyste "neškodili".

V úřadu, který řídil Karel Trefný, proběhla reorganizace a on byl z Příbrami přesunut do Prahy. Popisuje, že vstával ve 4:30, aby dojel do Prahy na Smíchov v 6:30. Proti takovému přesunu se bránil u soudu a spor s finanční správou vyhrál. Pěkné, jenom na šéfovské místo už ho samozřejmě nevzali, "pracuje znovu v Příbrami, ale pouze jako řadový daňový úředník," popisuje situaci reportáž ČT24.

Trefný: "Dovolil jsem si doměřit firmu, která patřila do holdingu Agrofert. A mohl bych si dovolit třeba víc. Tím pádem jsem se stal osobou neloajální, s kterou není důvod dál spolupracovat." Reportéři ČT ještě dodali, že Trefný nesouhlasil s masakrem jménem zajišťovací příkazy, které zničily řadu českých firem: "Můj názor je ten, že zajišťovací příkaz není první nástroj zabezpečení úhrady daně, ale ten poslední," vysvětlil v reportáži.

Pár čísel, jež uvádí iHNed.cz: finanční správa vydala mezi lety 2013 a 2018 přes šest tisíc zajišťovacích příkazů. K soudu dosud doputovalo 278 žalob na jejich nezákonnost. Na vyřízení jich čeká 109, u zbylých 169 žalob uspěly dvě třetiny majitelů firem se zabaveným majetkem. Ta čísla mluví dosti srozumitelně.

Finanční správa s reportáží ČT nesouhlasí. Na svém webu uvedla, že "na služební místo ředitele ÚP Příbram na FÚ pro Středočeský kraj bylo poté vyhlášeno výběrové řízení, do kterého se přihlásil i Karel Trefný. Na místo ředitele ÚP byl však ve výběrovém řízení v souladu se zákonem o státní službě vybrán jiný žadatel, který byl následně na toto místo jmenován. Žadatel, který vybrán nebyl, byl poté převeden na místo se služebním působištěm v Praze". Ano, chápete to správně, vše se odehrálo podle platných regulí.

Potíž vězí jen v tom, že úřad pod Trefným proti společnosti Primagra z holdingu Agrofert uspěl a získal pro stát PRÁVEM, nikoli protiprávně jako u řady zajišťovacích příkazů, 1,5 milionu. A hlavní potíž pak tkví v tom, že člověk, který řídil úřad, když doměřil daň Agrofertu, byl odejit, a to drsně.

Svoboda slova zatím zůstala, ale z novinářů se stali nepřátelé státu

Taková příhoda má ve státní správě dopad, šíří se. Každý finanční ředitel v zemi o vyhození Trefného s vysokou pravděpodobností ví, každý si z toho případu může vzít ponaučení, jež zní: proti Agrofertu ne, u Agrofertu zavřeme obě oči a ucpeme si obě uši.

Nejde o to, že by to finanční správa neudělala nezákonně, reorganizace je zákonná, nezákonně exředitele jen šikanózně převedli do Prahy, což soud napravil. Jde o to, že si každý šéf ne dvakrát, ale desetkrát rozmyslí, zda do takového rizika, souboje, jít. Není ani třeba vydávat nějaké pokyny, kdepak, tenhle případ, i když finanční správa neuspěla na sto procent, jen na 95, se stal tím nejlepším bleskově se šířícím "tichým pokynem": K princeznám se nečuchá, na Agrofert se nesahá.

K tomu si připočtěte kauzu Čapí hnízdo, farmy, jež dnes už zase taky patří pod holding. Najdeme velké podobnosti: policie se pokusila dostat před soud jednání, které nese zřetelné znaky podvodu. Už to vypadalo, že uspěje, a bác ho, žalobce po skoro čtyřech letech náhle změnil názor.

A teď dávejte pozor, žalobci zveřejnili odůvodnění té změny. Čtete je a říkáte si: Ale vždyť to je odůvodnění pro podání žaloby, nikoli pro zastavení stíhání! Nelze tomu jinak rozumět, jenomže to je právě účel, chápete? Usnesení o zastavení trestního stíhání srozumitelně vzkazuje české policii: Ani to nezkoušejte, ani se nepokoušejte. - Reklamy pro Čapí hnízdo od Agrofertu za více než 270 milionů korun? Vypadá to jako starý daňový trik, to jistě, ale: Ani to nezkoušejte.

A zase, všecko je to zabaleno a prodáváno jako právní jednání, jako postup v právním státu běžný. Potvrdil to i prezident Zeman, hájí podnikání Agrofertu i svého Babiše. A je fuk, co říkají experti na trestní právo, stejně jako fuk, že úřad pod vedením Trefného vyměřil daň po právu a obhájil to u soudu. Chlap musel od válu.

Tohle už tu bylo, vzpomeňme na dobu opoziční smlouvy mezi ČSSD a ODS v letech 1998-2002. Tehdy se opozice dohodla s pozicí a svévolně, bez kontroly panovaly ve státu. Podle toho to tu taky vypadalo.Teď zažíváme něco podobného, část opozice není opozicí (jako jí nebyla Klausova ODS v době Zemanovy vlády), nýbrž spolupachatelkou. Pomáhá systém "k princeznám se nečuchá" udržovat, vládnout, měnit náladu, odhodlání na úřadech.

Dobré je, že se o tom ještě dají točit reportáže a psát, svoboda slova zatím zůstává, jen se z novinářů stali nepřátelé státu. Mizerné je pak to, že všecky ty informace na babišosystému, na reálném babišismu prakticky nic nemění.

Druhé Čapí hnízdo? Jde o desítky milionů, Babišovi to patrně zlomí vaz, tvrdí Goláň