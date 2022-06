Reklama na Čapáku ukazuje, že policie a finanční úřady neměří všem stejně

Položte si vedle sebe Babiše s jeho Čapím hnízdem a nebohého zloděje housek za covidu odsouzeného natvrdo na rok a půl. Spravedlnost? Kde? Jaká?

Jak pracuje v Česku policie? Měří jednotlivé útvary všem stejně? Jsou ty útvary nezávislé? Když máte peníze, a dokonce i velký politický vliv, máte podstatně větší šanci vyváznout? Optejte se lidí kolem, kolik z nich na to okamžitě kývne.

Takové úvahy vás okamžitě napadnou, když si přečtete, že policie odložila případ údajných daňových úniků okolo masivní, pět let trvající reklamy v celkové hodně 272 milionů korun na farmě Čapí hnízdo. Tedy na farmě, u níž už roky panuje také podezření ze spáchání dotačního podvodu. V této věci je dokonce expremiér Andrej Babiš obžalován a v září má začít soud.

Ostatně překvapení jsme se dočkali i v této větvi kauzy Čapí hnízdo - státní zástupce poměrně nedávno navrhl oběma obžalovaným, Babišovi a jeho bývalé poradkyni Janě Nagyové (dříve Mayerové), jen tříletý trest podmíněně odložený na zkušební dobu pěti let. Pro Babiše pak navíc žádá peněžitý trest ve výši deset milionů korun a pro Nagyovou peněžitý trest 500 tisíc korun.

Vraťme se k reklamě na Čapáku. Byl to až neskutečně, zázračně výnosný byznys. Zabývalo se jím i šetření OLAF, Evropského úřadu pro boj proti podvodům (European Anti-Fraud Office). Odtud jsme se dozvěděli, že farma začala dostávat peníze za reklamu už v roce 2009, kdy ještě ani nebyla dostavěná, hosty začala přijímat až v polovině roku 2010. Za reklamu pak Čapák dostával 65 až 70 milionů ročně nejméně do konce roku 2013.

Oficiálně v tu dobu Agrofert Čapí hnízdo nevlastnil, vlastnily ho Babišovy děti a jeho partnerka. Když se na reklamní byznys Čapáku díváte zpětně, vypadá to naprosto průhledně a jasně. Reklamu ve farmě, která teprve začínala, neměla žádné renomé, si nakoupila mimo jiné Babišova německá chemička SKW Stickstoffwerke Piesteritz. Finančnímu úřadu v Chemnitzu to bylo podezřelé a podle zprávy OLAF na to upozornil už v roce 2014 českou finanční správu. Marně. V tu dobu ji měl pod sebou ministr financí Babiš a nic - celkem logicky - neudělal, přece nebude vyšetřovat sám sebe.

Reklamy si u Čapáku zadávaly zásadně firmy Agrofertu, celkem 27 podniků. Podle zjištění OLAF a podle znaleckého posudku tvořily příjmy z reklamy 70 až 99 procent všech tržeb Čapího hnízda. Naopak tržby z hlavní činnosti - turistiky, pronájmů, ubytování nebo jízd na koni - byly proti tomu velmi malé.

Podle expertů na podobné případy není jasné, jak by se začínající farma mohla stát bleskově českým reklamním obrem? Kde tam ty reklamy byly v tak velkém množství umístěny? Kdo je prodával? Navíc se ukázalo, že farma neměla reklamu zapsánu ani jako předmět své činnosti. OLAF také potvrdil, že farma a Agrofert, který si zde reklamy zadával, nebyly na sobě ekonomicky nezávislé subjekty, ale "osoby propojené". Prostřednictvím Babišovy rodiny tvořily jeden ekonomický celek. A mezi spojenými osobami platí, že ceny z pohledu daně z příjmů musí být sjednány, jako by společnosti nijak spojené nebyly. Z pohledu laika, ale i z pohledu expertů se nemohlo nejednat o daňový podvod.

Křišťálově čistší ta kauza už být nemohla…

Nevadí, policie to vidí jinak. Věc odložila. Proč? Neumí daňové podvody? Nechce je umět? Nyní tedy záleží jen a jen na státním zástupci, který momentálně čerpá dva týdny dovolené, jak věc po návratu posoudí. Můžeme jen tiše doufat, že se pod něco takového nepodepíše.

Reakce na postup policie na Twitteru? Třeba tato: "Nabízím instalaci billboardu. Jedná se o slepou cestu v rekreační oblasti vedoucí k lesu, na který navazuje útes. V letních měsících projdou kolem až čtyři občané sbírat houby. Cena 300 milionů Kč na rok bez DPH. Cena naprosto odpovídá tržní hodnotě i podle @PolicieCZ."

Další debatér tweetoval: "Všechny podklady pro policii o reklamě na Čapím hnízdě šly z FÚ, a to přímo od Aleny Schillerové. Do kdy si z nás budou ještě dělat pr*el…"

Jiný: "Jestli nějaká kauza byla křišťálově jasná, že už křišťálovější být nemohla, tak je to reklama na Čapím hnízdě. Pokud tenhle závěr není úplně špatně, tak už nic. Návod pro firmy: chcete-li daňově optimalizovat, vyvěste si v zasedačce inzertní plochu a protočte přes ni miliony."

Lidé píší o tom, jak finanční úřady buzerují malé firmy za to, že jim chybí doklad o skutečně vykonané služební cestě, jdou po nich jak slepice po flusu. Jedna dáma píše: "Tohle jako člověk, který pracuje v oblasti daní a účetnictví, absolutně nechápu! Moji klienti dokládají každou tisícovku. Jako cena obvyklá je to klíčový slovo!" Ne, tohle se policii opravdu nepovedlo.

A podívejme se na jiné kauzy, jak je možné, že Michal Redl, údajná hlava organizované zločinecké skupiny, získal někdy před dvaceti lety částečnou nesvéprávnost a nic se nestalo, i když na to vyšetřovatelé Radovana Krejčíře upozorňovali? Babišovi žaloba navrhuje za údajný padesátimilionový dotační podvod podmínku? Vážně? Kolik by navrhovala někomu jinému?

Nebo další aktuální kauza, která dlouho otřásala Českou republikou, otrava řeky Bečvy. Policie tento zločin proti přírodě "vyšetřila" tak, že jí vsetínský soud případ vrátil k došetření. A zase je to spojené s firmou Agrofertu, Dezou, která patřila mezi potenciální viníky úhynu 40 tun ryb.

Nevíme, jak policie odložení kauzy reklama na Čapáku odůvodnila, to se dozvíme až časem. Ale známe výsledky šetření OLAF a známe pohled lidí, kteří se daňovými úniky okolo reklamy zabývají. Navíc tu může pracovat i obyčejná úvaha, kdo by si dával reklamu na farmu, která ještě ani není v provozu? Proč by zrovna tam vystavovala reklamu německá chemička? Jakým zázrakem by se farma rázem zařadila mezi české nejúspěšnější obchodníky s reklamou?

Je těžké mít důvěru v některé části policie, když vydávají tak podivná, nesrozumitelná, z vnějšího pohledu cinknutá rozhodnutí. Je těžké důvěřovat finančním úřadu, když si dokázal zacpat uši, zakrýt oči a nedbat na upozornění finančáků z Chemnitzu. Je těžké mít důvěru ve stát, když v něm policie, ale ani žaloba neměří všem stejně. Položte si vedle sebe Babiše s jeho Čapákem a nebohého zloděje housek za covidu odsouzeného natvrdo na rok a půl. Spravedlnost? Kde? Jaká?

