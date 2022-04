Lidé čtěte! RIA Novosti nastínila, jak si Kreml představuje budoucnost

Ruská zpravodajská agentura vydala text, který ukazuje, kdo je Putin a kdo jsou lidé s ním spojení. Od tohoto genocidně uvažujícího režimu bereme plyn, ropu a uhlí. Platíme jeho válku.

Letos 3. dubna vydala ruská státní agentura RIA Novosti článek Co by mělo Rusko provést s Ukrajinou? Překlad pořídil server Tapolitika.cz. Když ten otřesný text čtete, nemůžete ho vnímat jinak než jako ruský návod k ukrajinské genocidě, k systematickému vyhlazení, anulování celého národa.

Článek kopíruje posun, který musel Putin udělat poté, co neobsadil Ukrajinu bleskově, za tři nebo čtyři dny. Původně jeli ruští vojáci osvobodit bratry Ukrajince, které sužují "nacisti" řízení Američany. Když tohle nevyšlo, když se ukázalo, že "osvobozovaní" Rusy nevítají, že se usilovně a účinně brání, přichází nová lež - nacistická je de facto celá Ukrajina, nutná je "denacifikace" celé země.

Dal jsem článek RIA číst několika lidem, první reakce zněla: "To je fake, to není možné, že by tohle vydala státní agentura. To nemůže být pravda." Ne, není to fake, je to ruská státní realita. Stejně uvažuje premiér Dmitrij Medveděv ve svém postu v Telegramu, stejně uvažuje Putin, Sergej Lavrov a další.

Několik let si všímám převracení hodnot u nás. Když čtete či posloucháte vyjádření lidí jako Ovčáček, Mynář nebo Zeman, stačí si jejich slova negovat, abyste se přiblížili pravdě. Text agentury RIA je však negací jakési vyšší formy. Nejde totiž už o jednotlivosti, ale o všechno, o celek, o život a jeho smysl. Putinovo Rusko je země zaslíbená, svatá, Evropa a Západ jsou "totalita", Rusko je "poslední instancí ochrany a zachování hodnot historické Evropy (starého světa)". Celé by to byl jen pekelný, ďábelský blábol, cosi jako "vrah je svatý a svatý je vrah", nebýt toho, že se to odehrává, že na Ukrajině, v Buči a jinde přímo vidíme, že se to děje.

Novinář Michal Musil na Twitteru popsal, v čem text RIA silně připomíná projev zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha z října 1941. Ano, a jde to dál právě po linii úplného převrácení hodnot. Příklad. V textu stojí: "Musí být provedena celková lustrace. Všechny organizace, které se spojily s praktikováním nacismu, musí být zlikvidovány a zakázány." Chápete? V Česku byly po revoluci taky zavedeny lustrace, přijat lustrační zákon. Měl odhalit lidi, kteří vytvářeli totalitu, udávali spoluobčany, ničili jim životy, nepustit je do veřejných funkcí.

Tady jde o pravý opak, o vylustrování lidí, kteří chtěli svobodu, demokracii. Když tě vylustrují, musíš do pekel nebo na převýchovu. Připomíná to nějakou vizi chovance psychiatrické léčebny. Ale ne, čteme tu genocidní plán Putina publikovaný státní informační agenturou.

Lež světového rozměru

Celý text vychází z teze, že Ukrajina a Západ rovná se nacismus. Demokracie a svoboda jsou nacismus a musí být vyhubeny jako potkani. "Dnes se otázka denacifikace přesunula do fáze realizace," čteme. "Denacifikace je nutná, když je značná část národa - nejspíše jeho většina - ovládnuta a zatažena nacistickým režimem do jeho politiky. To je tehdy, když neplatí hypotéza 'lidé jsou dobří, ale vláda je špatná'. Uznání této skutečnosti je základem politiky denacifikace, všech jejích aktivit a tato skutečnost sama o sobě je jejím předmětem."

Převracení reality hlavou dolů je systémové. Píše se o "bleskové válce" posledních dvou ukrajinských prezidentů, kterou prý oba "transparentně naznačili", a následuje tvrzení, že tento "způsob 'pacifikace' vnitřních antifašistů - pomocí totálního teroru - byl použit v Oděse, Charkově, Dněpropetrovsku, Mariupolu a dalších ruských městech. A průměrnému ukrajinskému občanovi to docela vyhovovalo."

My ze Západu sledujeme, co se děje třeba v Mariupolu, ano, tam se odehrává neskutečný teror, nikoli ukrajinský, ale ruský, který teď mají zakrýt ruská pojízdná krematoria. Celý svět to sleduje, je to přesně naopak, ne Zelenskyj a Porošenko, nýbrž Putin rozpoutal "totální teror". RIA vytváří lež světového rozměru, jakousi antirealitu.

Celý ten text mluví o zničení "nacistů", rozuměj lidí, kteří se nechtějí poddat, podvolit, nechat zotročit Rusy. "Všechny organizace, které se spojily s praktikováním nacismu, musí být zlikvidovány a zakázány. Kromě špiček je však vinna i značná část lidových mas - pasivní nacisté, kolaboranti nacismu. Podporovali nacistickou vládu a tolerovali ji. Spravedlivý trest pro tuto část obyvatelstva je možný pouze jako nevyhnutelné břemeno spravedlivé války proti nacistickému systému, vedené co nejšetrněji a nejobezřetněji s ohledem na civilisty." Ten "trest" vidíme dennodenně, vojenská devastace Ukrajiny. Nic obezřetného a šetrného v tom nenajdeme, jen bestiální krutost a lhostejnost.

Vyrobili novotvar "ukronacismus"

RIA nastiňuje vizi budoucnosti, totálního porobení Ukrajiny Putinovým Ruskem. "Denacifikaci může provést pouze vítěz, což předpokládá jeho bezpodmínečnou kontrolu nad procesem denacifikace a moc tuto kontrolu zajistit. V tomto ohledu nemůže být denacifikovaná země suverénní. Denacifikační stát - Rusko - nemůže vycházet z liberálního přístupu k denacifikaci. Ideologii denacifikátora nemůže zpochybnit viník, který je denacifikován." Plán je generační, "denacifikace nemůže být v žádném případě kratší než jedna generace, která se musí narodit, vyrůst a dospět v podmínkách denacifikace".

Jako viník je odhalen západní systém, který lidem jako Putin nepřeje. "Sám kolektivní Západ je tvůrcem, zdrojem a sponzorem ukrajinského nacismu, zatímco západní banderovské kádry a jejich 'historická paměť' jsou jen jedním z nástrojů nacifikace Ukrajiny. Ukronacismus není o nic menší hrozbou pro mír a Rusko než německý nacismus Hitlerovy modifikace." - Bez novotvarů jako "ukronacismus" to nejde. Takové výrazy se mají jako virus vrýt do DNA Rusů.

Antiinformace pokračují stále dál, "odčinění viny vůči Rusku za to, že se k němu chovali jako k nepříteli, lze uskutečnit pouze v závislosti na Rusku v procesech obnovy, regenerace a rozvoje. Žádný 'Marshallův plán' pro tato území by neměl být povolen. S denacifikací není slučitelná 'neutralita' v ideologickém a praktickém smyslu". - Odčinění "viny vůči Rusku" zní šíleně, když vidíme popravené ukrajinské civilisty a rozbombardovaná města.

Plán ruského režimu je narýsován: "Denacifikace bude nevyhnutelně deukrajinizací - odmítnutím rozsáhlé umělé etnické složky sebeidentifikace obyvatelstva území historického Maloruska (pozn. překladatele: ruské označení pro historické území Ukrajiny) a Novoruska -, kterou zahájily již sovětské orgány." - Ukrajina a Ukrajinci budou vygumováni, popraveni, převychováni v Rusy. Důvod? "Ukrajinství je umělá protiruská konstrukce bez vlastního civilizačního obsahu, podřízená cizí a vzdálené civilizaci." Ta cizí a vzdálená civilizace jsme my, Západ, "denacifikace Ukrajiny je zároveň její nevyhnutelnou deevropeizací". - Cesta, kterou Ukrajina nastoupila, musí vést zcela opačným směrem.

Šílenství povýšené na státní doktrínu

Vyvražďování a porobení je naplánováno: "Banderovské špičky musí být odstraněny, není možné je převychovat. Společenská 'bažina', která je aktivně i pasivně podporovala svým jednáním i nečinností, musí přežít útrapy války a vstřebat tuto zkušenost jako historické poučení a odčinění své viny. Ti, kdo nepodporovali nacistický režim, kdo jím a válkou, kterou v Donbasu rozpoutal, trpěli, se musí konsolidovat a organizovat, musí se stát oporou nové vlády, vertikální i horizontální." Při slově "bažina" mi ihned naskočí u proruských českých politiků oblíbená žumpa… A zároveň s mrazením chápu, že to, co Rusové spáchali kupříkladu v Buči, je plánované.

Účtování s Ukrajinou je účtování se západním demokratickým světem: "Pro realizaci plánu denacifikace Ukrajiny se bude muset Rusko samo definitivně vzdát svých proevropských a prozápadních iluzí, uvědomit si, že je poslední instancí ochrany a zachování hodnot historické Evropy (starého světa)…" - Oddělení se, izolace od Evropy, od Západu, nic horšího nemůže Rusy potkat, nic horšího jim Putin nemůže udělat. Zavře je v totalitní konzervě genocidního impéria.

Šílenství. Šílenství povýšené na státní doktrínu. Veřejně hlásané. Adresátem je ruský lid, nikoli Západ. Jistěže mnoho Rusů jímá stejný odpor jako nás, když to čtou. Ostatně tu převýchovu zažívají léta sami na sobě. Jak těm vnímajícím, "nepřevychovaným", nezblblým asi je, když to čtou, vždyť Ukrajinci jsou jejich bratři, jsou jim blízcí, běžně mluví rusky. A jak jim asi je, když se k nim dostanou zprávy z decimované Ukrajiny a vidí: už se to děje… není to jen blábol, je to fakt.

RIA Novosti nám jasně a srozumitelně předvedla, kdo je Putin a lidé s ním spojení. Od tohoto genocidního, demokracii nenávidícího a likvidujícího režimu bereme plyn, ropu a uhlí. Platíme jeho válku a nejsme ochotni proti němu Ukrajinu bránit svými vojsky. Toto je naše vina - strach z bandy šílenců stojících na hlavě a tvrdících, že na hlavě jsme my.

Přiznávám, že nic strašnějšího jsem roky nečetl. Tento text by měl být předložen Zemanovi, Okamurovi, komunistům, každému, kdo tu roky podporuje a podporoval putinský režim. Tento text RIA je odpovědí na všechny idiotské dezinformační maily a posty a články. Ještě větší hnus, než jsme tušili. Tento text je Putinovou kvintesencí.

Masakr stovek ukrajinských civilistů. Co se stalo ve městě Buča? Sledujte DVTV (video ze 4. dubna 2022)