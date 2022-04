Mynář a Zeman, dva štváči, dva manipulátoři vystavení ve výkladní skříni na Hradě

Nevíme, co zapříčinilo požár Mynářovy hospody, ale kancléřovo video rozvíjí skutečně úchylnou, nesmyslnou, ničím nedoloženou tezi, že byl Balák odsouzen, protože dělá pro Zemana.

Mýlil by se, kdo by čekal, že z Hradu do podhradí přijde něco normálního. Potvrzuje to video nazvané Vyjádření vedoucího Kanceláře prezidenta republiky, jež bylo zveřejněno na prezidentských stránkách Hrad.cz, avšak které se nijak činnosti prezidenta a jeho administrativy netýká. Je to ryze soukromé video trestně stíhaného prezidentova kancléře Vratislava Mynáře a pojednává o požáru hospody Na Srubu v Osvětimanech na Zlínsku, která patří jeho firmě.

Než se novému videu budu věnovat, připomenu, že postava kancléře plní hradní stránky skutečně hojně. Přednostně jím se zabývá rubrika Vyvracíme dezinformace. Stojí za prostudování nikoli snad proto, že by "vyvracela dezinformace", pokouší se jen zpochybňovat ověřené informace, ale proto, že její hlavní náplní je znovu a znovu Mynář. Dodám, že pokud by byl opravdu obětí dezinformací, Hrad by média jistě úspěšně žaloval. Rubrika Vyvracíme dezinformace se tak stala vlastně přehledem řetězu malérů kancléřových, malérů jeho omilostněného podřízeného Miloše Baláka.

V posledním videu nám Mynář oznamuje: "Někdo srub zapálil a on kompletně shořel. Náhoda? Nikoli. Nehoda? Ne. Už podle prvních zjištění našich i vyšetřovatelů tento požár někdo založil úmyslně." Rubrika by se měla přejmenovat na Šíříme dezinformace, neboť Lucie Javoříková, mluvčí krajských hasičů, kteří požár vyšetřují, v pondělí sdělila toto: "Příčina požáru v Osvětimanech je nadále v šetření, čeká se na výsledky expertiz."

Minulý týden také řekla, že závěr vyšetřování "bude otázkou několika týdnů". Podle policie vyšetřovatelé pracují s možnostmi, že požár vznikl z nedbalosti, kvůli technické závadě, nebo že byl založen úmyslně. Úmyslné založení je tedy jednou ze tří variant, nikoli výsledkem šetření.

Mynář ve svém videu pokračoval, prý je již léta "svědkem štvavé nenávistné kampaně médií". Zřejmě chtěl říct, že terčem, nikoli svědkem. V den požáru prý měl v podkrovním bytě nahoře v hospodě "se svou rodinou trávit prodloužený víkend. A jen onemocnění mého syna znamenalo to, že jsme zůstali v Praze, a ne v Osvětimanech. Nechci ani domyslet, jaká hrůza se mohla stát. Tady přímo vidíte, k čemu vede nenávist novinářů z pořadu 168 hodin, Reportéři ČT, paní Jílkové z ČT, Seznam Zpráv, Respektu, Deníku N či iRozhlasu. Tito všichni ohrozili životy mých dětí a mojí rodiny."

Zeman: Novinářů je příliš, měli by se likvidovat

Drsné, nedoložené obvinění - za požár mohou média, jež Hradu nepodlézají, terčem zřejmě měla být Mynářova rodina. Kancléř tu naznačuje přímo pokus o vraždu, jen náhoda jí zabránila. Za cíl si bere také veřejnoprávní ČT a iRozhlas, tedy média, která podléhají neustálé kontrole, jsou celé roky pod drobnohledem Zemanových podporovatelů. Obviňuje i tři soukromá média, která mají svoje žurnalistické zásady a žádnou štvavou, nenávistnou kampaň nevedou.

Mynář tu používá Zemanovu oblíbenou fintu, realitu staví na hlavu. Nenávistnou kampaň proti médiím, přesněji proti těm, která se nepodílejí a nepodílela na ruské hybridní válce, vede mnoho let Zeman, Hrad. V květnu 2017 při návštěvě v Číně se prezident "proslavil" výrokem adresovaným Putinovi: "Tady jsou ještě další novináři? Novinářů je příliš, měli by se likvidovat." A skoro nenajdete projev, v němž by Zeman nevyjádřil svoji nenávist vůči novinářům. Realita je přesně opačná, než tvrdí kancléř.

Mynář pokračuje podivnými větami: "…nikdy vám nepodlehnu. Nikdy se před vámi neskloním. Vždy budu pracovat pro prezidenta Miloše Zemana a nikdy nebudu dělat, co si přejete vy. Tento srub vybuduji znova." Zní to jako téma pro psychiatra, "nikdy se před vámi neskloním", nikdo po něm nechce, aby se skláněl či podlehl.

Jediné, co po Mynářovi média chtěla, byly odpovědi na otázky. Co dělal doopravdy v Kataru? Jaká byla jeho role při manipulaci dvousetmilionové zakázky na zpevnění vodní nádrže v Lánech, za niž byl Miloš Balák odsouzen? Objednal si kancléř na přelomu let 2019 a 2020 výhružný dopis čínské ambasády, který varoval senátora Jaroslava Kuberu před cestou na Tchaj-wan? Proč kancléř nemá potřebnou bezpečnostní prověrku Národního bezpečnostního úřadu?

Proč Mynář ten blábol vlastně natočil?

Jaký byl skutečný důvod loňské skartace tajných spisů BIS a NATO na Hradě? Předal či poslal kopie Rusům? Bál se, že na nich budou jeho otisky prstů, ač na ně nesměl sahat? Dopustil se trestného činu poškozování finančních zájmů Evropské unie? Ovlivňoval člena Ústavního soudu a předsedu Nejvyššího správního soudu ve sporech, na nichž měl Hrad zájem? Jaký je dnes, tedy po obratu Zemana o 180 stupňů, vztah Mynáře a poradce Nejedlého k ruské ambasádě? Proč se stále do areálu Hradu dostanete jen přes rámy? Je mluvčí Jiří Ovčáček, který spadá pod Mynáře, mluvčím Zemana, nebo nějaké fanatické náboženské skupiny?

Takto můžeme pokračovat dál a dál. Vratislav Mynář je prototyp člověka, který by nikdy, nikdy neměl pracovat nejen jako kancléř, ale ani jinde ve státní správě. Své na hlavu postavené video končí výzvou "vy, kteří každý boží den pořádáte hon na mě a moji rodinu, vás vyzývám: domýšlejte důsledky svých činů". Zřejmě se už nakazil od Ovčáčka, užívaje výraz "boží den". Zároveň se musí uznat, že důsledky svých činů na Hradě domýšlejí pečlivě, jak ukázala milost pro Baláka a jak - možná, začíná se to zdát pravděpodobné - doloží i závěrečná prezidentská amnestie.

Otázkou je, proč vůbec Mynář tenhle blábol natočil? Jaký má smysl? Následuje krátce po jeho letu do Kataru a po milosti Balákovi, jež měla údajně zabránit tomu, aby ředitel Lesní správy Lány vypovídal třeba o tom, kdo ho řídil. A následuje po vyhoření jeho restaurace v Osvětimanech, tedy po události, kterou Mynářovi nikdo nepřál a která se, doufáme, vyšetří. Vypadá to jako nějaké vrcení psem nebo zastírací manévr. Zastírat by měl ale co? Veřejnost ví velmi detailně, co je Vratislav Mynář zač.

Nedá se nevzpomenout na závěr Zemanova odůvodnění milosti pro Baláka. Mluvčí prezidenta v textu tvrdí, "že pro přísné odsouzení nebyla zřejmě rozhodná povaha činu, ale i to, kde odsouzený pracuje, což je hledisko, které trestní právo nezná". Nevíme, co zapříčinilo požár kancléřovy hospody, ale jeho video rozvíjí skutečně úchylnou, nesmyslnou, ničím nedoloženou tezi, že byl Balák odsouzen, protože dělá pro Zemana. Teď tedy ta "nenávist" dokonce zapálila dům. Vypadá to, že si Mynář potřebuje Baláka dál nechat ve funkci, a toto bude sloužit jako "zdůvodnění".

Tohle se už nesmí opakovat, mafie na Hrad nepatří. Ten mix proruské kolaborace s klientelismem, fanatismem a kšeftováním v naší výkladní skříni dává strašně špatný návod, příklad. A rozděluje, celé to ujeté video je zase drsně rozdělovací, rozeštvávací.

