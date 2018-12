Řídí nevyhoditelný Mynář Zemana? Vypadá to tak (kauza břehy nádrže v Lánech)

Kancléř Vratislav Mynář dávno nemá na Hradu co pohledávat. A přece je jeho pozice neotřesitelná, byť v příkrém rozporu se Zemanovými proklamacemi.

Pražský hrad, sídlo králů, sídlo prezidenta Zemana, sídlo jeho pravé ruky, kancléře zřejmě už navždy bez prověrky na nejtajenější materiály, Vratislava Mynáře. Lány, letní sídlo československých a českých prezidentů. A místo maléru šéfa Lán Miloše Baláka, kterého si Mynář osobně na toto exponované místo vybral a dosadil a kterého stíhá policie.

Server iDnes.cz v pondělí psal o kauze Baláka, tedy o zakázce na zpevnění břehů nádrže v Lánech, jež byla "podle policejních odposlechů od začátku plánovaná jako předražená o desítky milionů. Stíhaný šéf Lán Miloš Balák pak navíc podmínky soutěže podle vyšetřování nechal nastavit samotnou firmu, která ji pak vyhrála."

Web iDnes.cz popisuje detaily, za zakázku Hrad (tedy my) zaplatil stovky milionů firmě Energie, která sice vyhrála výběrovou soutěž, ale zjevně jen proto, že její podmínky stanovila sama, to vše za souhlasu Mynářova manažera Baláka. Podle policie taky sama "dokonce nadiktovala i projekt, podle něhož pak začala budovat" s rezervou desítek milionů.

Dolování státních milionů tím nekončí, jako stavební dozor "Lány bez tendru najaly brněnskou společnost GEOtest. Jejího spolumajitele Martina Teyschla zná dobře kancléř Mynář." Oba zasedají v nadaci, prostřednictvím které podporují školu nedaleko Osvětiman.

Na to vše i další okolnosti policie získala důkazy z odposlechů i díky výpovědím svědků.

Krom toho, že Mynář šéfa Lán Baláka na místo dosadil, angažoval se v kauze i jinak. Tlačil na to, aby poslanci zvedli rozpočet Hradu (tedy i Lán) o desítky milionů korun, proč? Protože je nutné zpevnit hroutící se břehy vodní nádrže Klíčava. Se svým tlakem a se Zemanem v zádech Mynář slavil úspěch, získal navíc desítky milionů.

Tím "legrace" nekončí, Mynář podle iDnes.cz později tlačil na ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO), aby Balákovo trestní stíhání zarazil, měl podat námitku pro porušení zákona k Nejvyššímu soudu. Pelikán to ovšem odmítl, zřejmě dobře tušil, oč v celé kauze jde.

Věděl o tom Zeman?

To není konec: Hrad Balákovi dovolil, aby se hájil za státní peníze, iDnes.cz píše: "Smlouvu na dva tisíce korun za každou odpracovanou hodinu bez výběrového řízení uzavřel Balák za lesní správu minulý rok na podzim s advokátní kanceláři Musalová, Jansta." A dodává, že ti samí právníci dřív pracovali pro některé Balákovy firmy. (Poté, co MF Dnes o věci psala, lesní správa dohodu o zastupování ukončila…) Doplňme, že advokát Miroslav Jansta je Zemanův muž.

Šílené, když to vidíte takto shrnuté. Vyšetřování trvá rok a půl, citlivá kauza, do níž je vlastní aktivitou zatažen kancléř Mynář, tedy i Zeman. Zdá se divné, že se Hrad ihned od Baláka nedistancoval. Ale divné se to jeví do chvíle, kdy si uvědomíte, že si Baláka vybral Mynář. Pak do sebe vše začne zapadat, snaha získat pro Baláka peníze i vytáhnout ho přes Pelikána z bryndy.

Věděl o tom šmé Zeman? Nevíme. Věděl o tom Mynář? Nebo to snad s Balákem plánoval? Nevíme, avšak lobbování za předražený projekt ve sněmovně a tlak na Pelikána ho s věcí přímo a vysoce podezřele spojují. Nepochybně dnes o případu ví prezident, a hleďme, tento bývalý hlasatel zásady "padni, komu padni" mlčí, nevyžene z Hradu Mynáře. Padni, komu padni se u Zemana rozšířilo o "s výjimkou Mynáře a Babiše a Jie Ťien-minga a Nejedlého atd. atd.".

Mynář je ověnčen mnoha kauzami, nejen onou nesplněnou prověrkou na tajné či přísně tajné. Před třemi roky koupil neuvěřitelně levně, za 5,5 milionu korun, vilu v Praze Strašnicích. Od advokáta Víta Širokého, který zastupoval "kmotra" Romana Janouška. Jaká náhoda!

Letos zas vyšlo najevo, že Správa Pražského hradu pronajala kancelářský prostor o rozloze třicet metrů čtverečních spolku Přátelé Miloše Zemana za 5291 korun plus 650 korun za poplatky energií a úklid. Ne někde na sídlišti, nad Starými zámeckými schody. Za hubičku. Spolku předsedá Mynář.

Kancléř sám levně bydlí ve služebním bytě u Pražského hradu a zároveň pronajímá luxusní apartmány ve vlastním zrekonstruovaném domě, který leží na Jánském vršku, od Hradu co by kamenem dohodil. Tlačil na Pelikána, aby vydal hackera Nikulina ne do USA, ale do Ruska. Kauza Liglass atd.

Všecky ty kauzy a kauzičky svědčí o tom, že Mynář nemá na Hradu co pohledávat. A přece je jeho pozice neotřesitelná a v příkrém rozporu se Zemanovými proklamacemi. Pro prezidenta možná není ani tak nepostradatelný, jako spíš nevyhoditelný. Jako by se ho hlava státu zbavit nemohla či nesměla. Jak si to jinak vysvětlit?

Pravda, pro Zemanovy fandy Mynář nepředstavuje problém, oni přece prezidenta obdivují za to, že si dělá, co chce, že úřad "polidštil" jak práce opici, ovšem v tom nejhorším slova smyslu, zvulgarizoval, snížil, už neslouží jako "vzor", nýbrž jako výmluva "dyť voni taky". Mynář a jeho kšefty se stali symbolem Zemana v nejvyšší ústavní funkci. Hrad ne jako místo, kam se vzhlíží, Hrad a Lány jako chlív.