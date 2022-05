Rušit v Praze cyklopruhy je zhruba stejně chytré, jako tam vracet koněspřežku

Soužití automobilistů s cyklisty má pro město smysl. Má ho i alternativní způsob dopravy - neznečišťuje okolí, nehlučí, je zdravější. Naopak nesmysl je měnit vztah cyklistů a řidičů v kulturní válku.

Začala cyklistická sezona. V Praze se jízda na kole, nebo spíš odpor ke kolu coby běžné součásti pražské dopravy, stane zřejmě součástí volebního boje. Vztah řidič - cyklista se ukazuje jako ideální motiv kulturní války. Piráti, kteří v hlavním městě zvyšují počet cyklopruhů a stojí na straně jezdců na kolech, budou čelit atakům především politiků ODS, kteří se stavějí do role ochránců řidičů a jejich nezadatelného práva na jízdu po všech částech města a parkování ve všech ulicích města.

Jsme svědky paradoxu, auto je jistě "modernější" dopravní prostředek než kolo, jenomže v posledních letech se situace obrací a jako progresivnější, modernější, chytřejší, méně místa zabírající a hlavně ekologičtější se jeví kolo a cyklistická doprava. A opět paradoxně jsou zastánci aut proti kolům často zároveň ochránci spalovacích motorů a odpůrci elektromobility. Zajímavé posuny a zajímavé střety.

Od ledna letošního roku platí novela silničního zákona, jež obsahuje i cyklonovelu. Její základní poselství už zná snad každý řidič, protože se o ně vedly ostré hádky. Jde o paragraf 17, odstavec 6, který zní: "Při předjíždění cyklisty je řidič motorového vozidla povinen dodržet bezpečný boční odstup. Bezpečným bočním odstupem při předjíždění cyklisty se rozumí vzdálenost mezi nejbližšími okraji motorového vozidla, přípojného vozidla nebo nákladu a jízdního kola, přívěsného vozíku nebo cyklisty nejméně 1,5 m. V místě s nejvyšší dovolenou rychlostí nepřevyšující 30 km.h-1 je vzdálenost bezpečného bočního odstupu při předjíždění cyklisty podle věty druhé nejméně 1 m.".

Jezdím po Praze na kole celoročně, takže už jsem získal dost nových zkušeností s cyklonovelou. Nezdá se mi, že by řidičům v hlavním městě dělala problémy. Tam, kde je ulice úzká, obvykle proběhne tichá, nevyřčená dohoda, cyklista uhne, aby auto mohlo předjet, řidič často poděkuje blikáním, zvednutím ruky. Tam, kde je místa dost, řidiči cyklistu obvykle objíždějí velkým obloukem.

Větší problém vlastně představují vymezené cyklopruhy, protože bývají příliš úzké a auta potom logicky jedou velmi blízko kolaře. Ověřit si to můžete třeba cestou kolem Pražského hradu dolů či nahoru. Cyklista pak má tendenci jet co nejvíc vpravo, což nebývá úplně bezpečné.

Každopádně ale v Praze platí dvě věci. První - cyklistů za poslední roky dost přibylo, jezdí nás víc a délka cyklotras v Praze za posledních 6 let narostla o téměř 100 km, tedy o čtvrtinu. Druhá - řidiči a cyklisti si na sebe přirozeně zvykají, s koly se prostě v pražském provozu čím dál víc počítá, žádná auto-cyklo válka tu neprobíhá. Soužití je evidentně otázkou zvyku a praxe. Cyklonovela na tom ve městě tak moc nemění, cyklista má prostě právo jet po silnici a řidiči si na něj čím dál víc zvykají. Ostatně i před cyklonovelou byli povinni kolo předjíždět v bezpečné vzdálenosti. - A jistě, na obou stranách ase občas najde blbec, který to těm druhým komplikuje, ale podle mého pozorování se to děje spíš výjimečně.

O to nesmyslněji pak vypadá třeba výsledek ankety Absurdita roku 2022, kde se na první příčce umístilo "měření vzdálenosti auta od cyklisty", tedy nominace - a to je opravdu paradoxní - Hospodářské komory. Nominace, která se váže právě na zmíněnou, od ledna platnou novelu zákona o silničním provozu. Ta se týká mimo běžné šoféry také řidičů z povolání, dopravců, spedičních firem nebo rozvážkových služeb.

Absurdní komora

Zdůvodnění nominace Hospodářskou komorou: "Není jasné, jak se bude povinnost vymáhat, když bude vzdálenost třeba jen 1,3 nebo 1,4 metru. Paradoxně novela zároveň zavádí, že cyklista nemusí využít jízdní pruh pro cyklistu. Není zřejmé, jak by se případně posuzovala jízda cyklisty na pozemní komunikaci, a nikoliv po zvláštním jízdním pruhu. Nelze rozumně odůvodnit, proč nemá zpřísněné podmínky i cyklista." Podle komory jde o nevyvážená, sotva vymahatelná a z hlediska logiky jen obtížně odůvodnitelná ustanovení.

Co je nelogického na opatrném předjíždění zranitelného cyklisty? Člověk by čekal, že lidé v Hospodářské komoře budou jaksi napřed, že chápou smysl cyklistiky, ostatně i kola jsou součástí velkého byznysu, že vidí, co se děje ve městech, jak neúnosnou se stává narůstající autodoprava atd. Komická je i nedůvěra v policii, proč by ta nemohla, nebyla schopna změřit kupříkladu fotografií či videem vzdálenost 1,5 metru?

Komora zřejmě vůbec nechápe, oč jde. Cyklista nikoho na silnici neohrožuje, sám je mnohem spíš tím ohroženým. Jízda na kole je moderní, k životnímu prostředí laskavý způsob dopravy. Jak by mu chtěli zpřísňovat podmínky jízdy? To nevysvětlují, ale člověk tuší: nejraději by zakázali kolařům jízdu po silnici, to by bylo "ideální" řešení.

Podobně uvažuje i místopředseda ODS Zdeněk Zajíček, známý kupříkladu z doby svého působení v pozici náměstka ministra vnitra Ivana Langera (ODS). V rozhovoru pro iDnes dostal tuto otázku: "Váš kandidát na primátora Bohuslav Svoboda uvedl, že byste chtěli v Praze narovnat podmínky pro cyklisty a automobilisty. Začali byste tedy rušit cyklistické pruhy na silnicích, které magistrát pod vedením primátora Hřiba a náměstka Scheinherra vášnivě maluje takřka všude?"

Zajíček odvětil: "Myslím, že se to pomyslné kyvadlo úplně nesmyslně vychýlilo na jednu stranu. Nejenže je to nebezpečné pro lidi, kteří na kolo sednou, ale také to snižuje průjezdnost a způsobuje dopravní komplikace. Možná to je skutečným cílem cyklopruhů, který je jen maskován za péči o cyklisty. V některých případech to totiž nedává žádnou logiku."

A začne mluvit o jakémsi cyklopruhu nedaleko motolské nemocnice, kde se "ukázalo, že kvůli tomu sanitky nemají kudy projet do nemocnice, protože tam stály kolony aut. Takže to pak sami po tlaku a výhradách rychle překreslili. Myslím, že by některé cyklopruhy měly být zrušeny".

Zajíčkovo vychýlené kyvadlo

Typický anticyklistický postoj. Věta, že se "pomyslné kyvadlo úplně nesmyslně vychýlilo na jednu stranu", zní opravdu směšně, pokud jezdíte v Praze denně na kole. Ano, přibylo cyklopruhů, ale cyklistů je proti autům opravdu nesrovnatelně, směšně málo. Navíc, jak jsem popsal výš, problémy jsem nikde v Praze nezaznamenal, cyklisté automobilisty nijak neomezují. Ostatně není divu, zdrcující většina vozů je poháněna spalovacími motory a jet vedle nich na kole není žádný med. Že se kyvadlo vychýlilo na stranu cyklistů, je holý nesmysl.

A jistě, jeden smysl to tvrzení má, Zajíček tu prostě přiživuje hloupou kulturní válku, jež se stává válkou proti Pirátům, staví automobilisty proti cyklistům, vyrábí problém, kde není, a naopak zavírá oči před skutečným malérem a tím je právě obří množství aut ve městě a to, jak ničí městské životní prostředí.

Podobné to je s tvrzením, že cyklopruhy jsou "nebezpečné pro lidi, kteří na kolo sednou". Ano, někde jsou úzké, ale obě strany situaci akceptují. Stejně tak by mě zajímalo, kde cyklopruh "snižuje průjezdnost a způsobuje dopravní komplikace". Rád bych viděl jediné místo, kde stávající vymezený pás pro cyklisty způsobil dopravní komplikace. Jaké? Třeba zácpu? Nebo snad musel řidič na pár vteřin zpomalit?

Stojí za to kulturnímu válečníkovi Zajíčkovi připomenout slova kandidáta ODS na pražského primátora a bývalého pražského primátora Bohuslava Svobody, která řekl před deseti lety Pražskému Deníku, když právě sám sesedl z kola: "Chceme, aby ze Smetanova nábřeží zmizela auta definitivně hned po ukončení a spuštění tunelu Blanka, tedy v roce 2014."

Je si prý vědom toho, že zhruba 20 až 25 procent Pražanů se přepravuje nebo by potenciálně přepravovalo na kole, kdyby k tomu byly vytvořeny vhodné podmínky. "I proto je potřeba hledat další místa hlavně v centru města, kde bychom zcela zakázali vjezdy automobilům, zvláště tam, kde nemáme možnost vyhradit pluh pro cyklisty na vozovce". (Jeho slova v rozhovoru pro Rozhlas.cz připomněl současný primátor za Piráty Zdeněk Hřib.)

Soužití automobilistů s cyklisty má pro město smysl, alternativní způsob dopravy má smysl, neznečišťuje okolí, nehlučí, nezabírá místo, je zdravější. Smysl má naučit se spolu žít, vycházet si vstříc, brát na sebe ohled. Udělat volební téma z rušení cyklopruhů je populistický nesmysl, krok zpátky. I když bude cyklopruh zrušen, stejně tam má cyklista právo jet, jen to bude méně přehledné a méně bezpečné. Stejně hloupý je odpor Hospodářské komory k cyklonovele. Rušit v Praze pruhy pro cyklisty je asi tak chytré, jako tady znovu zavádět koňku, koněspřežnou dráhu místo elektrických tramvají.

