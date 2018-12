Ruská sněhová koule se valí Francií a Evropou. Da zdravstvujet Putin

Relativně větší protesty v Česku Sputnik nezvedne, nepřiživuje. Proč to nedělá? V Praze a dalších městech se protestuje proti Babišovi a Zemanovi.

Taky máte pocit, že se Francie hroutí? Že ji protestující "žluté vesty" rozloží na šroubky (či na tištěné spoje) a prezident Emmanuel Macron se brzy půjde zahrabat? Vypadá to, když sledujete sociální sítě a média, že Francie, druhá nejsilnější, nejvlivnější země EU, "hoří", končí.

Realita se značně liší. Minulou sobotu po celé Francii demonstrovalo asi 135 tisíc lidí, v Paříži jen deset tisíc. Ta země čítá asi 70 milionů obyvatel, sedmkrát víc než Česko. Pokud tedy 17. listopadu žádalo na Staroměstském náměstí odstoupení Andreje Babiše třicet tisíc lidí, v Paříži by tomu množství odpovídalo 210 tisíc protestujících, ne deset tisíc.

Jistě, francouzské demonstrace provázejí tvrdé násilnosti, v tom se zásadně liší od českých, ale pořád to v ulicích není žádná "Francie", nýbrž poměrně malá skupina nespokojených obyvatel. (Pro srovnání velikosti demonstrací: Pochodu proti terorismu po útoku na Charlie Hebdo se v v roce 2015 v Paříži zúčastnil víc než milion lidí.)

Podle hlasů lidí dobře informovaných se ve Francii odehrává něco podobného jako kupříkladu u nás, část obyvatel žije chudě, ve srovnání s většinou bídně, kdyby Macron skutečně zavedl daň na diesel, nemohli by jezdit do práce, proto se bouří. Tedy ne že by ta země neměla problém, má. Ale řádově menší, než jak se může jevit ze sociálních sítí.

Tam je "válka" našlehána, nafouknuta, zveličena mnohokrát, sofistikovaně. Britský deník The Times popsal, jak násilnosti v zemi galského kohouta značně přiživují uživatelé sociálních sítí, kteří jsou napojeni na Rusko, šíří kupříkladu "fake" fotografie lidí údajně zbitých policisty, snaží se francouzské potíže zveličit, The Times psal o 200 takových účtech, které vyfabrikovaly 1600 statusů o protestech…

Podle místních pozorovatelů se protestů, demonstrací, nepokojů přímo účastní proruští aktivisté, zaznívá dokonce i ruština. Chodí na ně i ultrapravičáci, opět Ruskem dlouhou dobu podporovaní (Marine Le Penová).

Server info.cz napsal: "Stovky účtů napojených na Rusko se snaží umocnit efekt protestů, které původně začaly jako boj proti zdražování pohonných hmot a nyní se změnily na demonstrace proti francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi. Aliance pro zabezpečení demokracie identifikovala asi 600 takových kanálů, skrze něž se na sociálních sítích šíří ruská propaganda."

Hoří Francie? Nehoří

Kde najdeme počátek dezinformací? V našlehávání, nafukování problému se mocně angažují ruská státní média Sputnik a RT, ta jsou podle expertů zdrojem fotek, videí a statusů, které se pak masivně, po tisících šíří sociálními sítěmi. Info.cz k tomu uvádí zajímavý detail: "Sputnik a RT například zveřejnily informaci, že francouzská policie přestává podporovat Macrona. Tvrzení však bylo postavené na hlasech několika zástupců minoritní odborové frakce a nereprezentovalo většinový pohled policejních velitelů." To je ono, postavit policii proti prezidentovi, malér!

Máme před sebou jako na talíři ruskou kuchařku, ruské "jak se to dělá". Kreml nevyvolal problém ve Francii, není odpovědný za to, že menší část tamní společnosti neprofituje z konjunktury, není dost vzdělaná, hbitá, živí se málo placenou prací, splácí (či nesplácí) dluhy, spíš přežívá, než že by plnohodnotně žila. Ale jakmile ta menšina začne protestovat, byť jsou to jen malá čísla, věc okamžitě uchopí ruští trollové, hybridi, a začnou s ní pracovat, šířit nepokoj, zvětšovat škody.

Téma je vytipováno, zvednuto "přímo z ulice", sociální sítě se ho, navedeny, přikrmeny, ujmou samy a pilně pracují na rozkladu, na europroblému. Bývalý český velvyslanec ve Francii Petr Janyška říká, že lidem ve Francii se žije nejlépe v historii (podobně jako dnes lidem u nás), což ovšem neznamená, že ta země neřeší četné potíže. A právě ty je potřeba dostat pod obří lupu sociálních sítí a násobně zvětšit.

Na Francii to vidíme, sami na sobě to pozorujeme podstatně hůře. A je pozoruhodné, zároveň však zcela v logice taktiky ruské hybridní války, že poměrně mnohem větší protesty v Česku Sputnik a spol. nezvedne, nepřiživuje. Proč to nedělá? V Praze a dalších městech se přece protestuje proti Babišovi a Zemanovi, Kreml nemá zájem tyhle dva pány ničit, považuje je za spojence, především toho druhého (ale i první se snaží, viz návštěvu předsedu sněmovny Radka Vondráčka z ANO v Moskvě a jeho družení se s ruskými potentáty figurujícími na sankčním seznamu USA).

Ještě jedna podstatná taktická část ruské hybridní války (o té tu mluvíme), zaměřená přímo na Rusko, tam jsou masírováni místní obyvatelé, jsou jim servírovány "obří" problémy Západu, krev na ulicích, hořící auta, bída, chudoba a mixováno je to vystoupeními "západních" politiků jako Miloš Zeman, který pro televizi RT vykládá, jak nesmyslné jsou protiruské sankce a jak se u nás vyráběl novičok.

Hoří Francie? Nehoří. Ale na sociálních sítích už je spálena. Že francouzská vláda demonstrantům už před týdnem ustoupila, zdražení nafty odložila a slíbila pomoci nejchudším? Tohle se do kuchařky ruské hybridní války nevejde. Potřebují valit obří, ničící sněhovou kouli, která ničí Západ, demokracii, soudržnost francouzské společnosti, ale i mnoha dalších včetně té české. Da zdravstvujet Putin…