Rusové z Ukrajiny unesli přes 700 tisíc dětí. Nenechme si namluvit, že o nás nejde

Bratr kyjevského starosty Vladimir Kličko píše, že sami Rusové mluví o více než 700 tisících dětech, které deportovali. „Tyto válečné zločiny lámou srdce celému lidstvu.“

Žijeme až po krk potopeni v prezidentské volbě, přebila všechno. Strhává na sebe pozornost, jako by se nedělo nic důležitějšího. Děje se. Rusové dál pustoší Ukrajinu, dál se tento stát snaží Ukrajince vygumovat z mapy světa, ale svět se tomu naštěstí stále brání. Dnes je 330. den té strašné, zbytečné války, za měsíc bude trvat už celý rok. Putin ji může z hodiny na hodinu zastavit.

Denně z napadené země přicházejí další děsivé zprávy. Nevíme, kolik bylo zabito ukrajinských vojáků, bránící se armáda čísla svých mrtvých tají. Počty ruských mrtvých Kyjev odhaduje na 117 000, k tomu připočtěme raněné. Na ukrajinské straně to pravděpodobně bude dost podobné.

Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) čerstvě zveřejnil počty na Ukrajině zavražděných nevojáků: 7031 zabitých civilistů, z nichž 2784 byli muži, 1875 ženy, 221 chlapci, 177 dívky a 35 malé děti. U 1939 mrtvých zatím podle UNHCR nebylo pohlaví určeno. Boje si měly vyžádat také více než 11 300 zraněných mezi řadovým obyvatelstvem. - UNHCR však informuje pouze o potvrzených civilních obětech, v reálu jich i podle odhadů úřadu bude podstatně víc.

Ruská armáda a její najatí žoldáci běžně, denně, bez milosti a zcela promyšleně útočí také na civilní cíle. Úřad OSN dodává, že "většinu zaznamenaných civilních obětí způsobilo použití výbušných zbraní s plošným účinkem, včetně ostřelování těžkým dělostřelectvem, raketovými systémy, raketami a leteckými údery".

Typická čerstvá ukázka - v sobotu zasáhla raketa v Dnipru dům se 16 vchody, ve kterém žilo na 1700 lidí. V zasažené části domu, jak uvedl Kyryl Tymošenko z ukrajinské prezidentské kanceláře, mohlo bydlet 100 až 200 lidí. Počet potvrzených obětí už dosáhl čísla 44. Dům zasáhla raketa Ch-22 se skoro tunovou bojovou hlavicí. Odpálil ji ruský bombardér Tu-22M3. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj slíbil: "Vypátráme všechny, kdo se podílejí na tomto teroru. Všichni ponesou odpovědnost, a to nejvyšší." Střela Ch-22 pochází z dob Sovětského svazu, je velmi nepřesná a ukrajinská protivzdušná obrana ji údajně nemá jak sestřelit.

Kromě potvrzených mrtvých se v Dnipru podle ukrajinských úřadů pohřešuje dalších 25 lidí, naději na přežití v troskách prý už nemají. Zraněno bylo kolem 80 osob z toho 16 dětí. Starosta Dnipra říká, že se některá těla oběti po útoku zřejmě nenajdou, v žáru se vypařila. Už nyní vytahují záchranáři z trosek jen neidentifikovatelné fragmenty těl.

Ruské válečné zločiny lámou lidstvu srdce

Pro nás je těžké představit si, že třeba na panelák v Brně či Ostravě nebo v jiném městě spadne bomba a zmasakruje jeho obyvatele. Je potřeba znovu a znovu opakovat, že Ukrajina válku s ruskou vojenskou velmocí nevyvolala, nemohla ji chtít, bylo by to holé šílenství, sebevražda. Je nutné opakovat, jak důležitá je pro bezpečnost Česka a Evropy pomoc ukrajinské armádě. Putin chce víc, chce vraždit a pustošit i jinde. Jako to dělal už v Čečensku.

Jednou z nejstrašnějších, v dnešní době těžko pochopitelných věcí, jsou ruské únosy ukrajinských dětí. Slavný ukrajinský boxer Vladimir Kličko, olympijský vítěz z Atlanty a bratr starosty Kyjeva Vitalije Klička, nedávno zveřejnil video, v němž ukrajinským sirotkům, které nezabily ruské bomby, předává zlaté srdce. Jde o "Ein Herz für Kinder", "Srdce pro děti" od nadace německého deníku Bild. Na konci roku 2022 mu jej právě za péči o děti dala předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. V tweetu Kličko píše, že sami Rusové mluví o více než 700 000 do Ruska deportovaných dětech. "Tyto válečné zločiny lámou srdce celému lidstvu."

Lámou srdce i mnohým českým obyvatelům. Stejně jako je nám lámou ukrajinští uprchlíci, kteří u nás hledají ochranu před válkou a smrtí, většinou ženy a děti. Ve zběsilé volební kampani, kterou předvádí Andrej Babiš, bychom neměli zapomínat na to, v čem musí už skoro rok žít Ukrajina. Na zničené obytné domy, nemocnice, školky, divadla, na celou tu hrůzu, kterou tam civilisté, ale i ukrajinští vojáci dennodenně zažívají.

Neměli bychom zapomenout ani na krádeže ukrajinského umění, ježe nedávno popsal server Seznam Zprávy. Jde o naplánované, organizované útoky, při nichž Rusové "cíleně plení vzácné a hodnotné sbírky v ukrajinských muzeích. Vojáci odnášejí sochy, obrazy i knihy". Text píše o vykradení Chersonského regionálního muzea, které americkému deníku New York Times potvrdili svědci. Ukradeno bylo tisíce obrazů, které vojáci balili do prostěradel a odborníci na umění vyštěkávali objednávky. "Díla, která jinde na světě už neexistují, nakládali, jako by to byly odpadky," popisovala ředitelka muzea Alina Docenková. - Rusové vraždí, plení, kradou.

O to odpudivější je, jak se Andrej Babiš snaží využívat ruskou agresi vůči Ukrajině ve svůj prospěch. Jak se přimyká k těm, kteří odmítají Ukrajincům pomáhat a kteří de facto podporují Putina v jeho odporném tažení. Jeho "nezavleču Česko do války" můžeme stručně přeložit "kašlu na Ukrajinu". Kašlat na Ukrajinu znamená kašlat na zavražděné ukrajinské civilisty a unesené děti. To bychom měli mít stále na paměti. Nezapomínat. Nenechat se udolat špínou a svinstvem.

Video: "Opakovaně se mi zdá, že máma zavolá." Obyčejní Ukrajinci mizí v ruských věznicích (Asociated Press, 17. 1. 2023)