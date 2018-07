S okradenými špekáčky z Agrofertu na špici Evropy! Babišův "boj proti blábolům"

Premiér Babiš po jmenování vlády: "Tato země má potenciál. My máme na to, abychom se vrátili na špičku Evropy, kde jsme byli za Masaryka." - Vážně?

Nalijme trochu studené reality do žhavého, letního, vládního slibování, do toho snění, jak se Česko i za druhé vlády Andreje Babiše pozvedne kamsi do nadzemských výšin. Je dobré hlavu zakloněnou do nebe občas obrátit zpátky k zemi, nebo spíš k obchodním řetězcům a jejich regálům se zbožím, které denně nakupujeme.

Na stream.cz běží pořad A dost!, ve kterém reportér Jan Tuna provádí testy potravin, produktů a služeb. Jeho čerstvá reportáž popisuje výsledky "velkých nezávislých testů špekáčků", jejichž výsledky jsou tristní. Řetězec Globus ukončil s okamžitou platností odběr vázaných špekáčků od firmy Krahulík - masozávod Krahulčí, a.s z koncernu Agrofert (ve svěřenském fondu premiéra Andreje Babiše, který je zde obmyšlenou osobou, jíž plynou zisky; jinak s Agrofertem samozřejmě nemá vůbec nic společného).

Podle Tuny kontrolované krahulčí špekáčky "obsahovaly úplně nejméně masa mezi testovanými", celkem jen 50,68 procenta, a "jsou uměle obarveny barvou z chemicky vylouhovaných broučků". Pavla Hobíková, vedoucí externí komunikace Globusu, k tomu sdělila: "My jsme se rozhodli přestat odebírat vázané špekáčky od firmy Krahulík a nahradit je produktem s vyšším podílem masa… Chceme prodávat kvalitní výrobky." Jiným i slovy krahulčí špekáčky kvalitní rozhodně nejsou.

Tuna doplňuje, že "je to během krátké doby už druhý problém koncernu Agrofert, nedávno v testech spotřebitelské organizace dTest propadla kuřecí prsa z firmy Vodňanské kuře, tři z pěti balíčků obsahovaly salmonelu". Ošizené byly i jiné produkty, řetězec Makro stáhl gothajský salám z Krahulčí s nízkým obsahem masa (místo slibovaných 62 procent v sobě ukrýval pouhých 46,94 procenta masa).

Buřtový potenciál

Je léto, špekáčky si kupuje kde kdo, aby si je opekl na prutu na ohni, a mnoho lidí u nás už předem, rezignovaně počítá s tím, že kupuje nekvalitní zboží, horší než třeba v sousedním Německu či Rakousku. Paradoxem však je, když tyto šunty nabízejí firmy Agrofertu, tedy holdingu nejtěsněji spojeným s premiérem snícím, jak "bude líp". Ano, líp bude, když se budeme Agrofertu a podobným firmám bránit sami.

Premiér Babiš po jmenování své druhé vlády prohlásil: "Tato země má potenciál. My máme na to, abychom se vrátili na špičku Evropy, kde jsme byli za Masaryka." (Skoro totéž řekl už u své první vlády, jež nepředvedla nic než personální čistky a zastavení armádních zakázek.)

A ještě něco, v programovém prohlášení vlády (zveřejněném 27. června 2018, přičemž nachlup stejná formulace byla použita v prohlášení první Babišovy vlády), v kapitole Zemědělství čteme, že cílem kabinetu je "jednotná, nikoliv dvojí kvalita potravin pro občany EU s cílem eliminovat praktiky obchodních subjektů k vytváření trhů a občanů 'druhé kategorie' v nových členských státech EU".

Jak vidíme z testů na stream.cz (ale i z jiných podobných kontrol), problém dvojí kvality potravin máme i doma, svůj vlastní, tuzemské firmy z nás vyrábějí občany druhé kategorie. Kupujeme zboží, jež je pouze vydáváno za kvalitní, ve skutečnosti jde o prachsprostý šunt. Někteří výrobci se chovají poctivě, jiní podvádějí, jako i firmy Agrofertu.

Návrat "na špičku Evropy, kde jsme byli za Masaryka"? Neměl by premiér Babiš čirou náhodou začít u svého svěřenského dítěte Agrofertu (když už nezačal u dvojí kvality ministrů a jejich titulů)? Jak mu pak věřit blábolení o Česku na špici Evropy? Pamatujete, co říkal před loňskými sněmovními volbami? "Blábolení jsme od tradičních politiků slyšeli spoustu, nic jinýho totiž neumí… Nikdy nepřestanu bojovat proti politickým blábolům."

Jestli by tedy Babiš nemohl začít docela obyčejně bojovat proti podvodnickým špekáčkům firmy v Agrofertu. I když asi ne, protože z něj už je taky ten "tradiční politik" blábolil. A pokud to neudělá on, mohl by ministr zemědělství Miroslav Toman, jestli mu ovšem zbude čas, protože on přece musí zkontrolovat církevní restituce, chystá jejich audit…