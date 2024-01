Schillerová se „nechce připravovat na válku“, z Řehky se prý osype. Podráží Česko

Kdyby nám dnes vládl kabinet Andreje Babiše, Česko by se zřejmě vydalo orbánovsko-ficovskou cestou. Bůh nás chraň.

Na začátku ledna jsem psal, že v roce 2024 se to nejdůležitější pro nás bude odehrávat na Ukrajině. Půjde o to, jestli se ubrání Rusku. Jestli konečně získá dostatečnou podporu liknavého, zlenivělého Západu. Nebude to klíčové jen pro nás, nýbrž pro celou Evropu. K tomu však patří další nezbytný krok: schopnost bránit sami sebe.

Svoji obranu jsme mnoho let podceňovali. Coby členská země NATO jsme slíbili dávat dvě procenta HDP na obranu, to jsme ale plnili jen asi osm let (2002 až 2010). Od roku 2009 obranný rozpočet prudce klesal, což omezilo naše vojenské schopnosti v systému kolektivní obrany. Až letos začneme svůj závazek znovu plnit. Od roku 2011 jsme v NATO jeli načerno, vezli jsme se s tím, že se o nás postarají jiní a že nám nic nehrozí.

Dostatečně vážně jsme nevzali, nepochopili ani ruskou okupaci Krymu na jaře 2014. Dál jsme se vezli a platili podstatně méně, než jsme slíbili. Bylo to "strašně české", vyčůrané a mimořádně nefér. Věděli jsme, co se děje, co Putin na Ukrajině dělá, ale zavírali jsme před tím oči. Vyděsila nás až válka, kterou Rusko zahájilo 24. února 2022.

Pokud vezmeme vážně, že nedůležitější pro naši a evropskou, pro naši a západní budoucnost je vývoj války na Ukrajině, pak musíme říct, že v této věci vláda Petra Fialy naprosto obstála, že si hrozbu plně uvědomuje a že konečně začíná dávat na naši obranu slíbený podíl HDP. Můžeme Fialu kritizovat za tisíc chyb, za neschopnost kloudně vysvětlovat a chytře šetřit, ale Putinovu válku chápe dobře a jeho postoj je naštěstí pevný.

Česko se nevydalo ani cestou Orbánova Maďarska, ani cestou Ficova Slovenska. Neleze Putinovi do zadku, nehraje smrtící, svobodu ohrožující populistickou hru. Když pozorujeme průzkumy veřejného mínění, vidíme, že to masy lidí zatím neumí ocenit, že to zatím dostatečně nechápou, ale je to tak. V tom nejzásadnějším tato vláda neselhala.

Naopak zcela katastrofální přístup předvádí opozice. Okamurova SPD je rovnou vlastizrádně, potupně proruská. Babišovo hnutí ANO pak surfuje na populistické vlně. Předseda už loni chtěl ukončit dodávky zbraní na Ukrajinu, což byl zločinný nápad, začal proti ukrajinským uprchlíkům razit termín "naši lidi", čímž vyvolává odpor k prchajícím, ANO se s Tomiem Okamurou postavilo proti nákupu špičkových stíhaček F-35. A nyní se postavilo proti navýšení rozpočtu obrany, které konečně umožní plnit naše závazky.

Představme si, jak by asi vypadala vláda, kdyby ji sestavil Andrej Babiš dejme tomu s SPD. Je vysoce pravděpodobné, že by se vydala cestou Babišova maďarského vzoru Viktora Orbána. Že by chtěla z Ruska dál brát "levný plyn", že by se stavěla proti i tak slabým, nedostatečným evropským sankcím, že by neposílala na Ukrajinu zbraně a mlela horem dolem o "mírových jednáních", na která ovšem Putin z výšky kašle.

Typickým příkladem, jak by to asi za Babišovy vlády vypadalo, byl čerstvý rozhovor exministryně financí za ANO Aleny Schillerové, místopředsedkyně hnutí a šéfky poslanců ANO, pro CzechCrunch. Kritizovala v něm, že se ve výdajích vlády zvyšuje částka na obranu. Řekla, že "to nejsou ty investice do tanků, které nás někam posunou, nebo do nějakých střel, my potřebujeme investovat do dopravní infrastruktury, a ty naopak meziročně klesly".

Na námitku, že válku máme za humny, odvětila "my nejsme ve válce, pane redaktore, nejsme ve válce" a pokračovala, že nemůžeme meziročně navyšovat "čtyřicet miliard do výdajů obrany, když nemáme na základní věci, jako je školství, zdravotnictví…" Na poznámku, že máme do obrany dávat dvě procenta HDP, odvětila "ano, ale můžeme je plnit ne tak rychlým tempem". Zřejmě se její šéf Babiš s Putinem dohodne, že nám počká, že na nás nezaútočí, dokud si nezvelebíme silnice a školství.

Najít nepřítele, ale ne Putina

Schillerová pokračovala v typicky anoistickém, populistickém duchu: "… Já si myslím, že zbrojaři jsou jedním z vítězů této krize spolu s energetickými firmami, spolu s…, oni plus řetězce, to znamená, to jsou vítězové, a banky, ještě jsem zapomněla na banky, to je čtvrtý vítěz této krize." Pro ANO je hlavní proti někomu obrátit hněv lidu. Najít nepřítele, ale ne toho pravého, tedy Putina.

Do toho, zřejmě pro přece jen trochu jiný typ voliče, pro ne tak silně okamurovské typy, poslankyně Schillerová vkládala věty typu "my jsme za doby, co jsme byli ve vládách, zdvojnásobili výdaje na obranu" a "pouze za covidu jsme to zpomalili, ale pořád to rostlo".

Neopomněla střílet na celý Fialův kabinet: "Tato vláda má prioritu obranu, to si řekněme na rovinu, to znamená obranu a provozní výdaje, ty jí rostou." To samozřejmě nebylo míněno jako pochvala, ale jako výtka. Moderátor namítl, že je potřeba být připraven na případný ruský útok.

Na to se Schillerová rozjela: "Určitě ne být připraveni na válku, jak říká šéf generálního štábu armády Řehka, to vždycky prostě mě… úplně se osypu, když čtu jeho vyjádření, jeho headliny připravme se na válku. My se nechceme připravovat na válku, my chceme žít v míru. A naše závazky plnit samozřejmě musíme a chceme, jenom to musí odpovídat tempu, který si můžeme dovolit." Z ANO je mírové hnutí, Moskva se směje.

Karel Řehka oproti Schillerové není populista. Uvažuje reálně. Jak již v únoru 2023 upozornil v Reflexu, "je naprostou iluzí si myslet, že se nás potenciální válka mezi Ruskem a Severoatlantickou aliancí netýká, protože nejsme 'první na ráně' a obklopují nás spřátelené země. Pokud by válka mezi aliancí a Ruskem propukla, budeme aktivním účastníkem od první minuty. Velká část naší armády odjede bojovat podle aliančních obranných plánů. Naše teritorium se stane významnou tranzitní zónou a zázemím". Pochopil bych, že se paní Schillerová "osype" z představy války s Ruskem, nechápu, že se osype z varování profesionála, který má k dispozici maximum informací a kvalitní analytiky. Z Řehky bez mrknutí oka udělala taky nepřítele lidu.

Schillerové věta "my se nechceme připravovat na válku" je nejen populistická a bezpečnost českého státu ohrožující, je také v příkrém rozporu s větou, jež za ní následovala - "my chceme žít v míru". Platily by jedině tehdy, pokud by si Schillerová a vedení ANO představovalo mír jako srpen 1968, tedy jako obsazení naší země Ruskem. Putin Česko zařadil na seznam nepřátelských zemí, neustále vyhrožuje celému Západu, chce zlikvidovat západní demokracii. To je jeho plán, který dnes už dobře známe.

Neinvestovat do obrany by pro naši zem bylo sebezničující. Jediné, co dnes snad může udržet mír v zemích NATO, je maximální podpora Ukrajiny ve válce s Ruskem a masivní investice do vlastní obrany. Do schopnosti odradit Putinovo Rusko od postupu do Polska, pobaltských zemí, na Slovensko, k nám a do dalších států bývalého sovětského bloku.

