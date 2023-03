Slovo je jako samopal. Kdo podporuje násilí a vraždící Rusy, patří za mříže

Měli bychom vědět, že věty mohou fungovat jako zbraň. Debatovat s někým, kdo vyzývá k násilí, kdo podporuje ruskou genocidu na Ukrajině, nemá smysl. Jen to pomáhá v šíření odporného.

Žijeme v rozhozené době, obklopeni napětím, nejistotou, agresí. Hledáme, jak se dorozumět, slyšíme, že "musíme naslouchat", "vystoupit ze své bubliny", snažit se o dialog. A slyšíme a čteme, že to v mnoha případech nemá smysl, mluvíme do zdi, do dubu, ty lidi nezměníme.

Kde leží hranice? Dnes začíná na demonstracích, které podporují Rusy v jejich genocidním tažení proti Ukrajině. Je to stejné, jako by ti lidé podporovali Hitlera. O to horší, že zkušenost s nacismem už máme za sebou. Stejně jako zkušenost s komunismem, ze které jsme se taky příliš nepoučili. Hranice, od níž dialog ztratil smysl, začíná u podpory násilí, u výzev ničit a zabíjet.

Krajský soud v Plzni v pondělí poslal Tomáše Čermáka z Holýšova na pět a půl roku do vězení za podporu a propagaci terorismu. Zatím nepravomocně. Hrozilo mu až patnáct let, dopadl ještě celkem dobře. Čermák loni v únoru na Facebooku vysílal video, v němž vyzýval k aktivnímu odporu vůči přijetí novely pandemického zákona, k převzetí moci a k vymanění Česka z Evropské unie a Severoatlantické aliance.

Obžaloba citovala jeho mírnější, leč jasné věty: "Nemůžeme chodit každý týden někam protestovat a mrznout tam… Uděláme plán, musíme se spojit všichni a udělat pořádný uragán… Musíme těm dobytkům zarazit tipec… Vyneseme je za rypáky a naházíme je do řeky a zbavíme se jich jednou provždy. Nějaká mírová cesta, nějaké právo, neudělá nic."

Soud probíhal klasicky, podobal se debatám na sítích, když se jen nenadává, debatám s "nespokojenými", s lidmi, kteří vidí Putina jako spásu před "zvrhlým Západem". Čermák se před soudem bránil, že svá slova o likvidaci politiků nemyslel doslovně, ale spíš v nadsázce.

Předseda senátu Tomáš Bouček však řekl, že "ani jeden z členů senátu žádnou nadsázku v tom videu nenašel. Video bylo velmi opravdové, projev obžalovaného velmi rozhořčený, velmi zlý, vulgární. Dosáhlo intenzity a společenské škodlivosti takové, že se jedná o trestný čin, veřejně podněcoval ke spáchání teroristického činu". - Tudy tedy vede hranice i pro lidi, kteří chtějí debatovat. Vyzýváš k násilí? Konec. Podporuješ násilí, vraždění? Konec.

Čermák po rozsudku pravil: "Čekali jsme to. Není možné v tomto státě vyhrát, protože to jsou všechno politické zakázky." Mluvil o tom, že patří mezi lidi, kteří se nehodí a mají opačné názory, než je většinový, diktovaný názor, proto jsou umlčováni a zavíráni. Hájil se svobodou slova. Soudce Bouček však připomněl, že ani ta není bezbřehá a bezlimitní.

Slovo jako ruská raketa s plochou drahou letu

K tomu dodám: slov je v době sociálních sítí a masových protestů nespokojených lidí strašně moc. Pokud je něčeho moc, ztrácí to hodnotu. Slova však hodnotu a sílu ztrácejí jen zdánlivě. Když vás někdo urazí, vmete vám lež či pomluvu do očí, nebo ji o vás šíří za zády, bolí to, destruuje vás to, ať je slov okolo, kolik chce.

Slovo zůstává mocnou zbraní. Doba sítí a nic neriskujících protestů to nezměnila. Slovo jako zbraň používá ruská hybridní válka, používají jej tak dezinformátoři a používal jej tak i Čermák. Zatím nepravomocné rozhodnutí soudu to potvrzuje.

Případ Čermák ukazuje, jak se vyvíjejí slovní střelci, slovní teroristé vyvíjejí. Od útokům proti pandemickým opatřením se přesunul k útokům proti Ukrajincům. Napřel proti nim nenávistné výroky spolu s Patrikem Tušlem a i za ně je souzen. V této kauze v první instanci vyfasoval půl roku natvrdo, v druhé mu byl trest zmírněn na deset měsíců podmínečně.

Opět byl souzen za vysílané video. S Tušlem vyzývali k demonstracím proti Ukrajincům, dehonestovali je. Čermák kupříkladu řekl, že "Ukrajinci se tady začínají množit. Musíme okamžitě začít jednat, jinak půjdeme do hajzlu". Tenhle pán není jen kverulant, člověk se vším a ze zásady nespokojený, ne, on vyzývá k násilí.

Nemohu zde opomenout poslední demonstraci v Praze, kterou svolal dezinformátor Jindřich Rajchl a na níž vyzývá - zatím jen - k následující blokaci státních úřadů. I on chce svrhnout vládu jinou cestou než prostřednictvím voleb. Proto je tak důležité, že policie, žaloba a soudy začínají fungovat a stanovují onu červenou linii.

Slovo nemusí být jen vyřčené či vysílané jako video. Soud čeká i mladého muže, který měl na Rajchlově proruské demonstraci, jež vyústila do útoku na Národní Muzeum, na bundě logo wagnerovců, ruské žoldnéřské skupiny, jež vraždí na Ukrajině. Je podezřelý z trestného činu popírání, zpochybňování a schvalování genocidy. Státní zástupce Jan Lelek České televizi řekl, že v případu byl podán návrh na potrestání.

Musíme se naučit bránit, chceme-li dál žít ve svobodě. Debatovat s někým, kdo vyzývá k násilí, vraždění, kdo podporuje ruskou genocidu na Ukrajině, nemá smysl. Jen mu pomáháme ty odpornosti šířit.

Video: Slávek Popelka tvrdí, že je v Česku údajně ohrožena svoboda vyjadřování (8. 3. 2023)