Smí se vláda Petra Fialy kritizovat? Musí. Rozhodně nejde o partu supermanů

Najednou vidíte, jak slabé kandidáty na ministry máte k dispozici, jak jste v roli premiéra svázáni vazbami uvnitř vlastní strany. Proč? Do politiky se nejlepší lidé nehrnou.

Máme novou vládu, jež se měla stát nositelkou změny, ukázkou, že se to dá dělat jinak, než jak vládl Andrej Babiš. Premiér Petr Fiala (ODS) nabídl kabinet, který podle něj bude zemi řídit slušně. Tweetuje: "V posledních letech jako by z naší společnosti mizela důvěra. Společnost je rozdělená. A to není dobré. Pojďme si navzájem více naslouchat a hledat cesty, jak se dohodnout a najít společnou řeč." U toho fotka podaných rukou a nápis "Chci pro nás společnost, která si důvěřuje". Super, ale…

Jak se vytváří důvěra? Jistě mimo jiné vzájemnou otevřeností, ta je důležitá. A také tím, že plníme, co jsme před volbami lidem slibovali. Těžko věřit někomu, kdo slibuje hory doly a pak skutek utek. Tohle přesně prošvihl Babiš. Sliboval Česko na špici Evropy, ale místo toho se navázal na lidi jako Miloš Zeman a Viktor Orbán, tedy na opak špice Evropy. A pak přišel covid a my sjeli na dno Evropy i světa.

Pětikoalice sestavila vládu, která má naplnit představy velké síly voličů. Dokázala se semknout a nepodlehnout tlaku Miloše Zemana, který ji chce od začátku rozložit. Není to jeho vláda, zatímco ta předchozí z nemalé části jeho vládou byla. Nový kabinet tedy má být nositelem změny, návratu ke slušnosti a ke skutečnému, nikoli populistickému rozhodování a vnímání občanů. To ovšem neznamená, že nebude kritizován. Že nebude hlídán jak občany a občanskými iniciativami, tak novináři.

Naopak, Fialova vláda by měla o kritiku, o silnou občanskou a mediální zpětnou vazbu stát. Nutně ji potřebuje. Opravdu není složena ze samých es. (Dovolím si malou odbočku, jež naráží na jméno premiéra. U katolíků se fialová barva používá v dobách pokání, v dobách vyznání vin. A Česko je země, které by po třech dekádách od revoluce pokání velmi slušelo i u ministrů.)

Část nové vlády si to možná uvědomuje, nikoli však její fandové na sociálních sítích. Byl jsem překvapen, jak těžko zastánci koalic Spolu a Pir/STAN nesou kritiku některých kandidátů na ministry, později ministrů, a jejich kroků.

Napsal jsem text o chybách, kterých se dopustil předseda STAN Vít Rakušan. O kandidatuře Věslava Michalika, jež musela být stažena, o tom, jak Rakušan, který přijal nominaci na ministra vnitra, nahlas uvažuje, že by kandidoval na Hrad, o výsledku jeho setkání s policejním prezidentem Janem Švejdarem a dalších chybách. Následovala smršť odsudků, co jsem si to dovolil, stal jsem se rázem zrádcem, kazičem.

Jako by tahle vláda nesměla být kritizována. Úvaha Rakušana o Hradu zněla: "Já to (tedy kandidaturu na prezidenta) vyloučit nemohu. To je zase věta, která rozbouří hladiny. Ale pro mě to má několik vnitřních limitů." Vzít vážně jeho slova bylo podle jeho fandů "překrucování". Přitom je snad jasné, že jít na složité, totálně zanedbané vnitro, pod něž spadá policie, znamená, že opravdu nepadá v úvahu šilhat po Hradu. Mimochodem, děkuji Vítu Rakušanovi, který posléze oznámil, že na prezidentský úřad kandidovat nebude.

Uboze málo žen a kuloárně "němí" ministři

Představa, že je nová vláda nekritizovatelná, ovšem pokračuje dál. Fialovi celkem prošlo, jak uboze málo žen sedí v jeho vládě. Asi se od ODS nečeká, že by zrovna ona byla ne snad moderní, ale spravedlivá. Stejně jako se od Fialy nečekalo, že si uvědomí, jak zastaralá je naše energetika a že ji nezachrání další věže Dukovan a Temelína. A čekalo se, že bude "bránit" ty naše milované spalovací motory. To žádné velké bouře nevyvolává, ale mělo by je to vyvolávat.

Když se však zjistí, že pět Fialových ministrů nezvládne jednání v angličtině, je zle. Víme proč, Česko bude od 1. července 2022 předsedat Evropské unii. Muselo snad být naprosto jasné, že se ministři potřebují anglicky domluvit, je to zásadní nutnost. A v Česku i ve vládních politických stranách jistě najdeme plno lidí, kteří tuto podmínku plus další schopnosti splňují. Nejde jen o předsednictví, kuloárně, osobně, se v EU vyjednávají dohody i různé taktiky. Lépe to probíhá bez tlumočníků, navážou se osobní kontakty. Nikdo nečeká, že ministr bude schopen vyjednat přímo smlouvu, že bude v jazyku dokonalý, čeká se, že se v něm může s kolegou bavit.

Kritika faktu, že někteří ministři neumějí na této úrovni anglicky, je ovšem opět vydávána za podraz na novou vládu. Rychle bylo zapomenuto, jak to od opozice schytala Alena Schillerová, exministryně financí za ANO, když tajila, že anglicky neumí. Najednou je zklamání z toho, že část ministrů bude kuloárně "němá", viděno jako "shitstorm na jazykové znalosti", zaznívá, že "Twitter úderka se toho chytá, aniž při své tuposti ví, že tlumočníky často užívají i politici, kteří danou řeč skvěle ovládají".

Čteme taky třeba následující věty: "… tady se ale demokratická vláda hejtuje víc než Babišova. Nechutné. Ale v pořádku, prezident Andrej Babiš se už těší. Tady se zase sešlo 'moralistů', tak ještě jednou, aby to pochopil i blbec, dejme té vládě aspoň trochu času, co říkáte..?"

Objevuje se rovněž tvrzení, že vláda má přece nárok na sto dnů hájení. Omyl. Sto dnů hájení je úzus, který se vztahuje na politickou opozici - a je to jen úzus -, nikoli na občany a média, to by nedávalo smysl. Notabene není jasné, jak by se těch pět naučilo anglicky za sto dní, že.

Kritika není hejtování

Kritika nízké úrovně ministrů není žádné "hejtování", je to smutné konstatování faktu. Ostatně se snad dalo čekat, že demokratičtí voliči mají poněkud jiné, vyšší nároky než voliči SPD, KSČM, Babiše a Zemana. Absurdní jsou i výtky, že "to nahrává Babišovi, který míří na Hrad". Babišovi s odpuštěním nenahrává kritika chyb, ale ty chyby samy.

Velký problém představují nesplněné sliby. Je pochopitelné, když "demovoliče" i část novinářů poněkud překvapí, že exministr "ANebuďteSlušnej" Adam Vojtěch půjde velvyslancovat do Finska. V listopadu řekl tehdy ještě kandidát na šéfdiplomata Jan Lipavský (Piráti): "Rozumím tomu, když velmi seniorní politik odchází dále pracovat ve prospěch státu do diplomatické pozice. Nedomnívám se, že někteří nominandi z politických kruhů toto kritérium nyní splňují. Abych byl zcela konkrétní, nedomnívám se, že by Adam Vojtěch měl být velvyslancem ve Finsku." - Jako ministr však Lipavský oznámil, že odchod Vojtěcha do Finska rušit nebude.

Problém, Vojtěch je symbol. Symbol poddanosti Babišovi, symbol vládní neschopnosti vnímat covid jinak než populisticky, symbol poklonkování Číně a Zemanovi. Tohle všecko chtěli voliči Spolu a PirSTAN změnit. Není divu, že jim vyslání slaboučkého Vojtěcha do Finska vadí, nechápou ho. O tom, že to vnímají jako deal Fialy se Zemanem, ani nemluvě. Přesně to na Twitteru vystihl Miroslav Kalousek: "Posvěcení trafiky pro Babišova slouhu @adamvojtechano pokládám za skandální. Byla by výsměchem jak personální politice v diplomacii, tak zbytečným obětem covidu."

Jako nesplněný slib vyhlíží i oznámení nového ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS), že neodvolá nejvyššího státního zástupce Igora Stříže: "… já v plánu návrh na jeho odvolání nemám. Naopak bych byl rád, kdybychom spolupracovali na docela rychlém přijetí novely zákona o státním zastupitelství, a pak se bavme o personáliích."

Poté, co Babišova vláda Stříže jmenovala, oznámil Zbyněk Stanjura, dnes ministr financí, toto: "Odstřelíme Stříže, jakmile budeme ve vládě." A předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová v červenci tweetovala: "Nejvyšším státním zástupcem se stane bývalý komunistický prokurátor Igor Stříž, který posílal do vězení za to, že někdo nechtěl sloužit socialistické vlasti. A rozhodla o tom vláda trestně stíhaného premiéra, na jehož řízení může mít státní zástupce vliv. Po volbách ho odvoláme."

Nemyslím, že by měl Blažek Stříže odvolat. Nezapomeňme, že nový politický režim dával Střížovi šanci třicet let, nechal ho pro sebe pracovat, umožnil mu dojít skoro nejvýš v soustavě žaloby. Proč bychom tu tedy neměli dát šanci i na pozici nejvyšší? - Jenomže mnoho demokratických voličů to vnímá jinak, slíbili Stříže odvolat, a teď to neudělají. A zrovna Blažek, který má blízko k Zemanovi…

To je přesně ono, v předvolební kampani se snadno křičí a slibuje, snadno kritizuje, ale když pak nesete odpovědnost, situace se změní. Najednou vidíte, jak slabé kandidáty na ministry máte k dispozici, jak jste v roli premiéra svázáni vazbami uvnitř vlastní strany a jak jste závislí na nízké kvalitě dalších stran v koalici. Proč? Do politiky se nejlepší lidé nehrnou. Ale o to víc musí vláda a její fandové kritiku nejen snášet, ale taky o ni stát. Kritické myšlení je podstatou svobody i podstatou změny. Ti u moci a ti, co součanou moc podporují, by neměli zapomínat, že Babiš už zase maká, tentokrát vyjede po Česku v obytňáku.

