Sobotkovy "spravedlivé daně" jsou nespravedlivé. Mimo mísu se ocitl i s "bohatými"

Dnes 13:10

Předsedovi ČSSD se daří vrátit rozplizlé sociální demokracii nějakou tvář. Mizérii spatřuji v tom, že je to tvář, jakou si nasazují i komunisté.

Předsedovi sociální demokracie se podařilo zviditelnit. Bohuslav Sobotka je vidět a slyšet. Před sjezdem ČSSD přišel s tématem "spravedlivých daní". Zřídil k tomu stránku nazvanou Spravedlivé daně, na níž se dočteme, že jde o "spravedlivé daně pro lidi". Pro psy, kočky, koně a Marťany tedy zatím "spravedlivé daně" nechystá.

Připomeňme, že Jiří Paroubek měl na billboardu "Lepší život pro obyčejné lidi"; slovo obyčejný Sobotkovi chybí. "Lidmi" zřejmě míní jen "nebohaté", kdežto těch 200 tisíc občanů s hrubými příjmy nad 48 955 korun měsíčně patří mezi nelidi či nelidy. Pokud berete 48 956 korun hrubého a víc, už zřejmě nejste člověk (Paroubek by řekl obyčejný člověk). Odtud bohužel plyne, že i náš pan premiér přestává být člověkem a stává se nelidou, byť lidově demokratickým.

Sobotkův pojem "spravedlivé daně" nahlíží spravedlnost jinak, než jak byla po tisíciletí vnímána. Spravedlnost totiž až dosud tkvěla v tom, že platí stejně pro všechny. (Proto je socha Spravedlnosti zobrazována se zavázanými očima, nerozlišuje kupříkladu "bohaté" od "lidí".)

Rovnost před zákonem, rovnost před Bohem (to přineslo křesťanství; jak se dočteme v epištole Římanům, "není přijímání osob u Boha", Bůh tedy nerozlišuje, všichni před ním mají stejnou váhu), rovnost před úřadem atd.

Z tohoto pohledu progresivní daň není spravedlivá; zakládá jasnou nerovnost. Ten, kdo vydělává nad 48 955, za trest zaplatí víc na dani. Spravedlivé, poctivé, by tedy bylo, kdyby Sobotka zřídil web Nespravedlivé daně. Ale s tím by díru do světa neudělal. Přesto to sedí, Sobotka chce zavést nespravedlivé daně znevýhodňující "bohaté".

Co by bylo spravedlivé? Stát občanům poskytuje služby, od toho si ho vydržují. Namátkou se má starat o bezpečnost. O zdravotnictví a důchody (na ty ale odvádíme zdravotní a sociální pojištění podle výše platu). Když to zjednoduším: chudý i bohatý potřebuje úplně stejně, aby mu z kohoutku tekla voda a ze zásuvky prýštil elektrický proud, potřebuje chránit před násilím atd. Spravedlivé by bylo, aby každý občan platil stejnou částku. Tak vypadá rovnost.

Proč mají na opravy silnic platit lidé bez aut

Chápeme však, že pak bychom si mohli dovolit jen ministát, pár úředníků, které tolik milujeme a kteří nám tolik zjednodušují život. Pár policistů, kteří stejně prakticky nestíhají nás nejvíc obtěžující, drobnou kriminalitu. Hle, první progrese: čím víc beru, tím víc dám na daních i při rovné dani. O.K. To je ta solidarita či soudržnost, jak říká Sobotka.

V rozhovoru pro Právo ve čtvrtek pravil: "I bohatí lidé posílají děti do veřejných škol a potřebují, aby se rekonstruovaly silnice nebo aby se modernizovaly nemocnice." Dokonce i on vnímá, k čemu daně slouží. Ano, i jeho "bohatí" to potřebují, ale úplně stejně jako chudí.

Chceme-li pojem "spravedlnost" používat správně, proč by měl na opravy silnic platit stejně člověk, který nemá auto (a občas jede autobusem, za což platí), jako ten, který auto vlastní a silnice mnohem víc používá? Neměl by "neautař", který šetří životní prostředí, dostat spíš nějaký bonus na dani, místo aby platil rekonstrukce dálnic?

Raději už vůbec nemluvme o lidech, kteří kouří jak fabriky nebo chlastají první ligu, huntují si zdraví, a přece na zdravotní pojištění nedají víc než nekuřáci a nepijani. Do toho raději nevrtejme.

Pojďme k pojmu "bohatí", co vlastně znamená? Jsou skutečně bohatí ti, kteří berou od 48 955 korun hrubého měsíčně výš? Sobotka s tím pojmem nakládá mimořádně hloupě. Přidejme další citaci: "Náš daňový systém je deformován podle potřeb nejbohatších." Od bohatých jsme hupli k "nejbohatším". Ti si prý určují daňový systém.

(Toto nejsem s to posoudit, netuším, odkud to Sobotka vzal. U nás platíme vysoké daně prakticky všichni. S výjimkou lidí jako Andrej Babiš, který si s daněmi přes korunové dluhopisy umí docela dobře pomoci.)

Boháč bere nad 37 tisíc čistého

Kdo je bohatý? Člověk, který bere padesát tisíc hrubého měsíčně, na zdravotní a sociální odvádí 5500 a daň platí deset tisíc, takže mu zbude něco přes 37 tisíc čistého? Boháč? A kde bydlí, ve vlastním, nebo v pronájmu? Platí hypotéku, nebo rekonstruuje dům po rodičích? Kolik má dětí, kolik z nich studuje? Kolik dává na charitu?

video Pro nás je důležitý každý pracující, není to útok na žádnou třídu, společnost by měla být více solidárnější, říká ekonomický expert ČSSD Michal Pícl

Ne, takový občan není bohatý. Můžeme pouze konstatovat, že v Česku není chudý. Ale pardon, bohatý vypadá opravdu jinak.

Další Sobotkova hloupost, jež je ovšem v postkomunistickém Česku rozšířená. Citace: "Vnímám, že analytici a ekonomové proti změnám křičí, ale to jsou často lidé spojení s bankami a bohatými lidmi."

Jistě, analytici, pokud o nich slyšíme, pokud jsou citováni v médiích, těžko berou minimální mzdu. Jejich příjem nade vši pochybu dosahuje přes padesát tisíc měsíčně. Znamená to, že musejí držet ústa? Protože vydělávají víc? Je snad nespravedlivé, že vydělávají víc?

Takový analytik není žádný lobbista, který někde v přítmí dohaduje zakázky a vydělává desítky milionů až miliardy, aniž by za ním něco reálného bylo vidět. Analytik musí hodně vědět, musí být skutečně, nejen papírově, vzdělaný. A protože se dostal na takovou úroveň, může se veřejně vyjadřovat ke komplikovaným ekonomickým otázkám.

Bylo by dobré premiéru Sobotkovi připomenout: analytik s platem nad 50 tisíc je taky člověk, občan, jehož by si měl premiér vážit, protože hodně ví a protože mu do státní kasy odvádí víc než třeba řidič vysokozdvižného vozíku, ačkoliv stát oběma poskytuje zhruba stejné (leckdy stejně mizerné) služby.

Představa, že by se k progresivní dani neměli vyjadřovat ti, kteří by díky ní platili víc, je scestná. Argumentují tak i někteří novináři; zřejmě propadli hlubokému studu, že berou nad padesát, cítí se jako nelidové. Blbost. Stejná blbost, jako kdyby se k cyklostezkám nesměli vyjadřovat cyklisté, protože "mají střet zájmů".

Daně podle Sobotky jsou nespravedlivé, tvrdit opak je lež. Jeho představa bohatých leží zcela mimo mísu. Naopak je pravda, že se mu daří vrátit rozplizlé sociální demokracii alespoň nějakou tvář. Mizérii spatřuji v tom, že je to tvář, jakou si nasazují i komunisté.

autor: Martin Fendrych