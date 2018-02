Story Kurda Muslima: Česko vystrašené terorismem, zblblé antimuslimskou propagandou

před 2 hodinami

Zatčení Sáliha Muslima ukazuje, že lidská práva (v daném případě práva Kurdů) jsou nám dávno celkem ukradená.

Trapná story, jež ilustruje, kam se až Česko posunulo. Policie v sobotu zatýká kurdského vůdce Sáliha Muslima, muže se syrským občanstvím. Údajně na základě mezinárodního zatykače vydaného Interpolem na žádost Turecka, jež Muslima označilo za teroristu. Státní zastupitelství žádá, aby na něj soud uvalil předběžnou vazbu, v níž by čekal na extradiční řízení.

Banální počátek příběhu: cizinec, který se jmenuje Muslim (tedy muslim na druhou), jehož Turci čerstvě zařadili na seznam teroristů. Levné, chutné sousto, teroristů se tu bojíme, muslimy (takže i Muslima) nechceme, pro veřejnost (a zdá se, že i pro policii zmasírovanou antimuslimskou propagandou Zemana, Chovance, Okamury a dalších) je to jasné: zatknout a šupem poslat Turkům, kteří mu nejspíš napaří doživotí.

Posléze se ukázalo, skutečnost odhalil Respekt, že Interpol žádný mezinárodní zatykač na Sáliha Muslima nevydal. Není také jasné, kdo policii na Kurda nasměroval. Rozumně se zachoval jen soud, který muže pustil, protože zjevně nenašel důvody pro předběžnou vazbu. Kurd Muslim už od nás podle posledních informací vycestoval. Není divu.

Mluvčí turecké vlády Bekir Bozdag propuštění Muslima komentoval tak, že je v rozporu s mezinárodním právem a "bude mít vliv na vztahy s Českou republikou". Rozhodnutí soudu podle něj "podporuje teroristické organizace". Česko si dlouho pohrává s terorismem, straší jím občany, štve proti lidem prchajícím z oblastí, kde řádí Islámský stát, a náhle narazilo na zemi, která teror zneužívá a míří jím proti svým politickým soupeřům. Turci z nás ve vteřině vyrobili podporovatele teroru. Erdoganovi politici zuří.

To je jedna rovina příběhu, která názorně předvádí, jak riskantní a krátkozraké je zneužívání terorismu pro domácí politiku (jak u nás, tak v Turecku).

Druhá rovina je česká - zahraniční a ukazuje, jak nakládáme se svými spojenci, jak se chováme vůči lidem, kteří skutečně bojují proti Islámskému státu, mezi něž Sálim Muslim nepochybně patří.

Kurdové v Sýrii (a Muslim je Syřan) bojují s podporou USA a Západu proti islamistům. Proti Kurdům jde Bašár Asad, jehož masivně podporují Rusové. Bojují o přežití. Pronásledováni jsou jako menšina i v Turecku, prezident Erdogan proti nim vede válku. Na jejich straně stojí Izraelci, Benjamin Netanjahu pléduje za samostatný Kurdistán.

Přestáváme vědět, kam patříme

Sám Muslim je považován za velmi umírněného Kurda, demokrata. Žádný terorista, spíš jeho pravý opak. K tomu žádný zatykač vydaný Interpolem, ale pouze žádost Turecka. Státy, kde se Muslim vyskytoval před námi, turecký zatykač ignorovaly (Švýcarsko, Belgie a další). Muslim k nám mimochodem přijel na konferenci, kterou spolupořádal český stát.

Jak už řečeno, soud chybu policie částečně napravil, Sálima Muslima pustil z vazby (nesmí opustit Evropskou unii a má povinnost účastnit se jednání soudu). Ale v mezinárodní rovině jsme se zachovali jako hlupáci, selhali jsme, spolkli návnadu Erdoganovi i sami sobě (zneužití slova terorismus, zblbnutí).

Přestáváme vědět, kam patříme, kdo jsou naši spojenci. Nejde jen o prezidenta Zemana, který jak se ukazuje čím dál víc, pracuje pro Putina. (Viz jeho tlak na ministra Pelikána, aby ne Američanům, ale Rusům vydal hackera Jevgenije Nikulina.) Vzpomeňme, jak ministr spravedlnosti Pelikán nevydal do USA Alího Fajáda, jehož Američané viní z obchodování se zbraněmi a napojení na teroristickou organizaci. To byla rána do slabin spojencům.

Navíc nesmíme zapomínat, v co se změnilo Erdoganovo Turecko. Dnes to není demokratická země, probíhají tam trvalé čistky, z prezidenta se stává nadlidská bytost, odkaz Atatürka je pryč. Ta zem neuznává rozhodnutí českého nezávislého soudu, poradce Erdogana tvrdí, že jsme "vlastnictvím Německa" a podobné nesmysly. Tomu jsme vyšli vstříc? Skandální.

Zadržet hosta mezinárodní konference Muslima byla hrubá chyba. Kdyby ho policie nesebrala, nic se nedělo, stejně jako se nic nedělo v jiných západních zemích, kde pobýval. Ale my jsme podlehli domácí antimuslimské propagandě, pilně živené Rusy, tvořící základní směr jejich hybridní války v EU, a dostali jsme se do konfliktu i s postojem Evropské unie. Úplně zbytečně.

Ministr zahraničí Stropnický v úterý tweetoval: "V letošním roce se Česká republika uchází o místo v Radě #OSN pro lidská práva na období 2019-2021. Tímto způsobem chceme posílit náš hlas v diskusi o lidských právech. Dnes jsem požádal členské státy Rady OSN pro lidská práva o podporu."

Pěkné, aspoň někdo se snaží připomenout, že jsme bývali zemí, která se zasazovala o podporu lidských práv ve světě. Dnes místo toho pěstujeme Zemanovu "ekonomickou diplomacii". Zatčení Sálima Muslima ukazuje, že lidská práva (nebo práva Kurdů) jsou nám ukradená. Země vystrašená terorismem, kterému nečelí, a zblblá antimuslimskou propagandou.

Sálim Muslim by byl blázen, kdyby se sem ještě někdy vrátil. Stejně jako byli blázni čínští křesťané, když k nám utíkali s důvěrou, že v Česku "Pravda vítězí". Houby s octem.