Středula je charismatický levicový prezidentský kandidát. Žádný Zeman, žádný Babiš

Pokud by se odborový předák dostal na Hrad, netřeba se bát, že nás bude zrazovat s Ruskem nebo Čínou. Že by podporoval takové šílenosti jako referendum o vystoupení z EU či NATO.

Minulý čtvrtek Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) a viceprezident European Trade Union Confederation, oznámil, že má "zájem o podporu občanů v možné budoucí kandidatuře na prezidenta". Je to takový jeho způsob, jak nám říct, že se chce ucházet o nejvyšší ústavní post v zemi. Zároveň dal jasně najevo, že bude zásadně vycházet z občanského principu přímé volby a půjde do toho pouze tehdy, pokud získá 50 tisíc podpisů. "Pokud se to stane, tak poté teprve se mohu stát kandidátem na prezidenta," řekl iDnes.cz.

Středula občanské podpisy dostane. Na konci dubna byl 88 procenty hlasů zvolen na další čtyři roky předsedou odborové centrály. Řídí ji už osm let. Neměl protikandidáta a dostal 153 ze 173 odevzdaných hlasů. Znamená to, že do přímé volby prezidenta přibude jedna těžká váha. Zatím tam vidíme dvě, generála Petra Pavla a předsedu ANO Andreje Babiše, přičemž Babiš sice kandidaturu ještě stoprocentně nepotvrdil, nepochybně s ní však počítá.

Středulovo rozhodnutí se dalo čekat. Může směle počítat s velmi slušnou levicovou podporou, navíc pro muže jeho typu přišla takřka ideální doba. Koncem dubna lidé z jím vedeného svazu vstoupili do stávkové pohotovosti, mluví dokonce o generální stávce. Středula a ČMKOS požadují vyšší platy jako reakci na inflaci a brutální zdražení energií.

Pro české občany je důležité vědět, co vstup Středuly do hradního souboje znamená. Na sociálních sítích se ihned objevily ostře negativní pravicové reakce. Velmi zajímavý a překvapivý je však hlas Miroslava Kalouska. Na Twitteru se nechal slyšet: "Dovolte reakci na nehezká slova o @JStredula: Vždycky to byl levičák a chtěl pro ekonomiku neúnosné výhody pro zaměstnance. Nikdy to nebyl komunista, vždycky ctil naše euroatlantické směřování, je demokrat a ctí ústavu. Jeho přátelské a profesní kontakty jsou na Západě, ne v Rusku."

V dalším tweetu Kalousek pokračoval: "Snad bych měl ještě poznamenat, že nikdy nebyl ani agentem, ani důstojníkem žádné zpravodajské služby komunistického státu. Nikdy jsem si nemyslel, že tohle by mohl být argument ještě v r. 2020. Bohužel je." - V podstatě ty dva tweety můžeme chápat nejen jako zastání se Středuly, ale i jako jeho podporu.

Podívejme se na tři momentálně klíčové kandidáty - nepochybuji totiž, že Středula mezi ně patří. Babiš je jasný, netřeba ho představovat, megapopulista, který si v lecčems nezadá s extremistou Tomiem Okamurou. V přímé volbě sice můžeme účast lidí jako on nebo Okamura považovat za normální, musíme s ní počítat, ale v demokratické zemi by už nemělo být normální, že takový člověk vede průzkumy. Obžalovaný exagent StB je v Česku jednoznačně abnormalitou přímé volby.

Pokud by se do druhého prezidentského klání dostal dejme tomu generál Pavel a odborář Středula, dalo by se to chápat jako návrat do normálu, do soutěže, jež může mít pro stát smysl. Středula jako ryze levicový kandidát, zastánce zaměstnanců, ale i lidí v těžkých problémech, proti němu muž, který má mezinárodní renomé, obstál v druhé nejvyšší funkci v NATO, západní státníci nebudou mít problém se s ním bavit, jasný Antizeman.

Volba pro dobu chudnutí

Josef Středula je dobrá volba pro dobu chudnutí, pro ohled na slabé, pro hledání sociálního smíru. Petr Pavel představuje ideální volbu pro válečné časy. Pro oba platí, slovy Kalouska, že ctí naše euroatlantické směřování, jsou demokraté a ctí ústavu. Jejich přátelské a profesní kontakty jsou na Západě, ne v Rusku. A dodejme hned, že generál není typický český pravicový kandidát, což dělá pravici problémy.

Proti odboráři Středulovi zaznívají různé námitky, jedna z nich se týká vzdělání. Absolvoval Střední průmyslovou školu strojnickou v Opavě, vysokou školu nevystudoval. Po průmyslovce pracoval ve vítkovických železárnách na údržbě válcovací trati. Po sametové revoluci se podílel na přeměně Revolučního odborového hnutí (ROH) ve standardní odbory. A ano, Češi jsou "na papíry" a Středula VŠ papír nemá.

Ale málokdo u nás ve veřejném prostoru je schopen tak kultivovaně, slušně a věcně debatovat, jako to dělá on. Má charisma, dokáže být srozumitelný, a přitom věci nezjednodušuje. Za poslech stojí jeho kvalitní - a samozřejmě odborářský - projev na posledním sjezdu ČMKOS, stejně jako jeho interview v DVTV s Martinem Veselovským.

Středula odbory, jež ani třicet let po revoluci u nás nemají nejlepší jméno, posouvá na vyšší úroveň. Ostatně ve zmiňované sjezdové řeči popsal úspěchy, kterých svaz dosáhl, a nejsou malé. Jde však o víc. Už dřív jsem o něm psal jako o ideálním potenciálním šéfovi ČSSD. Nikdy se jím nestal.

Na sjezdu ČSSD v roce 2019 mluvil jako host. Psal jsem tehdy toto: "Když vystoupil Josef Středula, byl konkrétní jak vrtačka u zubaře, mluvil o inspiraci v Německu (ve státě, na který se u nás roky trapně, zakomplexovaně nadává). Češi během svého aktivního života odpracují o devět let více než Němci. V Německu má pracující nárok na 6 týdnů stoprocentní nemocenské, pak se tedy logicky nemusí bát, že po vyléčení padne do rukou exekutora. Minimální mzdu mají Češi druhou nejnižší ze všech zemí, v nichž je minimální mzda ustanovena. Středula zopakoval svoje téma (které od něj ČSSD částečně okopírovala), totiž jak mizerně jsou mnozí zaměstnanci u nás stále dál placeni. Nabídl konkrétní příklad švédské firmy v Česku, kde lidé za dřinu berou 15 tisíc hrubého měsíčně, zlomek toho, co její zaměstnanci vydělávají ve Švédsku."

O dva roky dřív jsem o něm v komentáři napsal, že je "mužem, který vnutil ČSSD program, platy srovnatelné se Západem, inteligentní, ostrý řečník, odborář, jako Jeremy Corbyn, dodejme zlomyslně". A to je důležité, Středula do české politiky vnesl jako zcela zásadní téma platů, které se ujalo a drží dodnes.

Zemanem II by se jistě nestal

Že se zastává slabých, doložil, když na sjezdu ČMKOS vyzval vládu, ať nechá do ukrajinštiny přeložit pracovněprávní legislativu. Aby nevznikaly dezinterpretace toho, na co má zaměstnanec nárok, aby to věděli také uprchlíci před válkou, již rozpoutalo Rusko. Proč? Nesmí existovat žádné rozdíly v přístupu k českým a ukrajinským zaměstnancům.

Středula je levicový, slušný, inteligentní, dokonce charismatický kandidát. Jeho problém? Dnes už pro mnohé voliče vlevo, ve středu, natožpak vpravo je to podpora, kterou mu vyjádřil Miloš Zeman. Při rozhovoru pro iDnes k tomu Středula řekl: "Podpořil mě jeden občan, jehož povolání je prezident České republiky. Velmi si toho vážím, ale v podobě petice má hodnotu jednoho podpisu. Jsem za tu podporu rád, ale stejně budu rád za podporu každého občana."

Následovala poznámka iDnes, že občan Miloš Zeman ale může ovlivnit spoustu dalších občanů. Odpověď zněla mimořádně sebevědomě: "Lidí s takovým vlivem je hodně, třeba i předseda ČMKOS má velký vliv. Čechů, kteří mají vliv na občany, není málo." Nenápadné nepřeceňování Zemanova dnešního vlivu.

Jak je to tedy se Středulou a Zemanem? Stal by se odborář na Hradě Zemanem II? Šel by v jeho katastrofálních šlépějích? Pamatuju se, jak jsem s ním mluvil onehdy v televizi, čekali jsme, až na nás přijde řada. Z jednání Zemana byl upřímně zděšen. Ostatně je člověkem jasně prozápadním, proevropským, těžko může někoho jako Zeman obdivovat.

Proč tedy děkuje za jeho podporu? Přímá prezidentská volba je velmi specifický zápas. Hrajete o každý hlas. Pokud mu prezident vyslovil podporu, proč by ji jako levicový kandidát odmítal? Byl by blázen. Zcela nepřijatelným by se - alespoň pro mě - stal jedině tehdy, kdyby schvaloval Zemanovy metody, Zemanovu politiku. To zjevně nečiní. Zřejmě pouze nechce odpuzovat zbytky prezidentových voličů, neodhání je, možná je odebírá Babišovi, který podporu prezidenta ztrácí.

Před týdnem se Zeman vyjádřil ke kandidatuře Babiše na Primě. Odpovídal na otázku, zda stále trvá jeho podpora pro šéfa ANO. Odvětil: "Tak Andrej Babiš v některých případech se choval způsobem, se kterým jsem ne zcela souhlasil. Například si myslím, že v době, když jsem byl nemocný, mohl mít trochu větší porozumění pro můj zdravotní stav, ale je to za námi a já nechci být příliš vztahovačný. Právě proto jsem vám řekl, že budu uvažovat o několika kandidátech, ale pan Středula je nepochybně mezi nimi." - Velký posun. Navíc Zeman je nejen vztahovačný, ale i mstivý. Babiš to jistě ví.

Pokud by se Josef Středula stal českým prezidentem - a on má na to, aby porazil Babiše - neobával bych se, že nás bude zrazovat s Ruskem nebo Čínou. Neobával bych se, že bude podporovat takové šílenosti jako referendum o vystoupení z EU, že bude neustále útočit na Brusel. Neobával bych se, že nás bude chtít vyhnat z NATO nebo že bude ústavu považovat za zákon, který se ho netýká.

Středula znamená návrat k levému normálu, o kterém se ČSSD, natožpak komunistům ani nesní. Střet ve druhém kole s někým, jako je generál Pavel, by mohl přinést zajímavý, kultivovaný souboj, který by nám v nepřímé volbě politické strany nedokázaly nabídnout.

Peníze na pomoc lidem se prohodily oknem. Inflaci musíme promítnout do mezd, říká Středula (video DVTV z 5. května 2022)