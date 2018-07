Summit v Helsinkách: Putin vede na vodítku štěkajícího, leč poslušného pitbula Donalda

Čeho Donald Trump v Helsinkách dosáhl? Shodil USA, poškodil je, a to jen proto, aby sám sebe neshodil, obhájil. Ideální nástroj Vladimira Putina.

V Helsinkách se setkal Donald Trump s Vladimirem Putinem, lídr západního světa s lídrem východního světa, lídr demokratického světa s lídrem autoritářského pojetí moci. Jak uspěl Západ v setkání s Východem? Trump působil jak bláto, Putin jako prohnaný politik, který prošel kariérou v tajné službě KGB a s Američanem si dělá, co chce. Trump prohrál.

A jistě, byla to první velká schůzka těch dvou, o nic nešlo, nic se nepodepsalo, Evropa nebyla "prodána za třicet stříbrných". Jen západní lidé s velikým zklamáním sledovali tu trapnost velikého žvanila, se kterým si Putin pohrává zřejmě už dlouho, drží ho v hrsti.

Za mnohé promluvila šéfka demokratů v americké Sněmovně reprezentantů Nancy Pelosiová, když řekla, že Putin na Trumpa něco musí mít, jinak by se takto americký prezident nemohl chovat. Na Twitter napsala: "Dnes takzvaný americký lídr ostudně selhal, neboť se nedokázal postavit člověku, který stál v čele útoků." A ještě: "Vážně, co na něj Putin má, že se Trump tak bojí?"

Oněmi útoky Pelosiová pochopitelně mínila ruské ovlivňování amerických prezidentských voleb a ruské hackerské ataky.

Při závěrečné tiskové konferenci americký prezident na přímý dotaz, jestli, pokud jde o ruské ovlivňování prezidentských voleb USA 2016, víc věří Putinovi, nebo americkým tajným službám, odvětil: "Nevidím žádný důvod, proč by to dělali." (Rozuměj proč by Rusové do amerických voleb zasahovali.) To celé se odehrálo týden poté, co zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller v USA obvinil 12 ruských agentů z ovlivnění kampaně.

Trump se tázal, "proč by to dělali", a sám se stal odpovědí, přesně tohle Rusové chtěli. Ostatně odpověď poskytl i Putin, který kupodivu popravdě (pravda se dá taky někdy použít, což vyškolený kágébák samo sebou dobře ví) sdělil, že chtěl, aby Trump volby vyhrál. Teď má v čele západní velmoci narcise, který žvaní a žvaní a žvaní a tweetuje a tweetuje a tweetuje a tím to končí, na Putina a jeho rozestřené sítě nemá.

Co má Putin na Trumpa? Trumpa

Trump uvízl v pasti. Musí jít proti vlastním tajným službám, proti americkým důkazům o vlivu Rusů na kampaň, proti Robertu Muellerovi i proti vlastním republikánům, protože kdyby kývl na ovlivnění voleb Rusy, kývl by na fakt, že mu pomohli k úřadu, že je jejich produkt. Putin si ho nachystal, naložil, prošpikoval a teď si ho opéká na pomalém ohni.

Nepotřebuje mít v čele USA svého agenta, tohle je lepší, jeho služby podpořily chvástala, rozkladače, sebestředného neználka, který nadělá potřebné škody. Putin do Helsinek přiletěl o víc než půl hodiny pozdě, ukázal, kdo je šéf, takhle on to dělá i doma, car nespěchá.

Po jednání s ním Trump na společné tiskovce řekl, že vztah USA a Ruska "nebyl nikdy horší než nyní, to se ale změnilo asi před čtyřmi hodinami. Opravdu tomu věřím," pravil. (Když musíte zdůraznit, že něčemu, co jste právě řekli, "opravdu věříte", tak tomu obvykle opravdu nevěříte.)

Co se to tedy změnilo? Co mu Putin řekl? Vysvětlil z pohledu mezinárodního práva okupaci Krymu, čtyři roky staré sestřelení letu MH 17, vysvětlil decimování opozice a menšin v Rusku, vměšování do voleb a referend v evropských zemích i v USA? Podporu vraha Asada v Sýrii a další a další kousky?

Čeho Trump dosáhl? Jediné věci, shodil Spojené státy, poškodil je, ztrapnil, a to jen proto, aby sebe neshodil, obhájil. Ideální Putinův nástroj.

Co ten trapný summit znamená pro Česko, pro EU? Demokracie dostala na zadek. Náš klíčový bezpečnostní spojenec (USA) dostal na zadek.

Odtud logicky vyplývá, že Rusko se nevměšovalo ani do brexitu, do voleb ve Francii a v dalších zemích. Rus nic, Rus muzikant, Rusko v pohodě, zabralo Krym, bije a zavírá opozici, jeho lidé sestřelili boeing, likviduje nepohodlné novináře a všcko o. k., z Ruska se stala zase velmoc, má v čele šikovného kágébáka a ten v šéfovi USA opravdu nenašel soupeře.

"Vážně, co na něj Putin má, že se Trump tak bojí?" táže se zjevně šokovaná demokratka Pelosiová. Putin má na Trumpa především Trumpa a to mu stačí. Jak zobrazit summit v Helsinkách? Putin vede na vodítku štěkajícího, ale poslušného pitbula Donalda.